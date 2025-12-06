ETV Bharat / state

آندھرا پردیش میں سنگین لاپرواہی: فیملی پلاننگ سرجری کے دوران ران میں گھسا سرجیکل بلیڈ؛ تڑپتی متاثرہ کو تڑپتا چھوڑ دیا گیا، وزیراعلیٰ کا سخت ایکشن

سرکاری اسپتال میں فیملی پلاننگ سرجری میں سرجیکل بلیڈ ران میں گھسنے کے بعد وزیراعلیٰ کے حکم پر ڈاکٹر اور عملہ کو معطل کردیا گیا۔

سی ایم چندرا بابو نائیڈو کے حکم پر ڈاکٹر اور عملہ کو معطل کر دیا گیا (ETV Bharat)
December 6, 2025

نرساروپیٹ (آندھرا پردیش): جمعہ کو ایک واقعہ پیش آیا جب آندھرا پردیش کے پالناڈو ضلع کے نرساراؤپیٹ سرکاری اسپتال میں خاندانی منصوبہ بندی کی سرجری (فیملی پلاننگ سرجری) کے لیے داخل ایک خاتون پر ٹیوبیکٹومی کے دوران سرجیکل بلیڈ کا دھیان نہیں رکھا گیا۔ متاثرہ رما دیوی نے یہ معلومات شیئر کیں۔

متاثرہ نے کہا، "میں، شہر کے بالیّا نگر کی رہنے والی ہوں، گزشتہ ماہ 24 نومبر کو خاندانی منصوبہ بندی کی سرجری (فیملی پلاننگ سرجری) کے لیے سرکاری اسپتال آئی تھی۔ ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کرائے اور مجھے 26 نومبر 2025 کو واپس آنے کا مشورہ دیا۔ مجھے اسپتال میں داخل کرنے کے بعد، ڈاکٹر نارائن سوامی نے سرجری کی، اس وقت، مجھے ٹھیک طریقہ سے اینستھیزیا (بے ہوش ہونے کی دوا) نہیں دی گئی۔ سرجری کے دوران استعمال ہونے والے آلات میری ران پر رکھے گئے تھے، میں نے انہیں بتایا کہ یہ دردناک اور کافی تکلیف دہ ہے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ پھر بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ الٹا انہوں نے مجھے اس شام کو گال پر تھپڑ مار دیے۔" شام کو مجھے چھٹی بھی دے دی گئی۔:-متاثرہ رما دیوی

ڈاکٹر نارائن سوامی کا دیگر عملے پر الزام

جمعہ کو جب درد میں اضافہ ہوا تو متاثرہ کے اہل خانہ اسے اسپتال لے آئے۔ ایک ایکسرے نے اس کی ران میں بلیڈ کا انکشاف کیا، جس سے خدشات اور اندیشے بڑھ گئے۔ ڈاکٹروں نے اس کا دوبارہ علاج کرنے اور بلیڈ ہٹانے سے انکار کر دیا، تاہم وہ علاج کے لیے مقامی نجی اسپتال گئی۔ اس واقعے کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر نارائن سوامی نے صحافیوں کو بتایا کہ سرجری کامیاب ہونے کے باوجود جس عملے کو اسے صاف کرنا تھا، اس نے مناسب کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ٹیوبیکٹومی کی جاتی تو بلیڈ ان کی ران میں داخل ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔

ڈاکٹر اور عملے کے پانچ ارکان معطل

چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نے سرکاری اسپتال میں اس واقعہ پر سخت ردعمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے ذمہ داروں کو معطل کرنے کا حکم دیا۔ میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر پدماوتی نے ڈی ایم ایچ او آفس میں جانچ کی۔ ابتدائی طور پر اس بات کی تصدیق ہوئی کہ خاتون کو اسپتال میں علاج کے دوران ران میں چاقو سے کاٹا گیا تھا۔ اگر ڈاکٹر نے ٹیوبیکٹومی کی تھی تو بلیڈ ران میں کیسے داخل ہوا؟ ڈاکٹر نے ڈائریکٹر کو بتایا کہ اس معاملہ میں ان کی غلطی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عملے کی وجہ سے ایسی غلطی ہوئی۔

بلیڈ ران میں کیسے داخل ہوا؟

اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ڈی ایم ایچ او ڈاکٹر روی نے بتایا کہ بلیڈ ران میں کیسے داخل ہوا اس پر شک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک خصوصی میڈیکل ٹیم معاملے کی تحقیقات کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحقیقات کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت تک ڈاکٹر اور عملے کے پانچ ارکان کو معطل کر دیا گیا ہے۔

ایڈیٹر کی پسند

