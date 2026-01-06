آسام میں ووٹر لسٹ سے غیر بی جے پی حامیوں کے نام ہٹانے کا الزام، اکھل گوگوئی کا سنگین دعویٰ
اکھل گوگوئی نے الزام لگایا کہ بی جے پی انتخابات سے قبل غیرحامی ووٹروں کے نام انتخابی فہرستوں سے ہٹانے کی سازش کر رہی ہے۔
Published : January 6, 2026 at 8:03 PM IST
ڈبروگڑھ: رائجر دل کے صدر اور آسام کے رکنِ اسمبلی اکھل گوگوئی نے بی جے پی پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ریاست میں آئندہ انتخابات سے قبل ووٹر لسٹوں میں منظم طریقے سے چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے اور بی جے پی کی حمایت نہ کرنے والے ووٹروں کے نام انتخابی فہرستوں سے حذف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
منگل کے روز ڈبروگڑھ کے سرکٹ ہاؤس میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اکھل گوگوئی نے کہا کہ بی جے پی کے سینئر رہنماؤں نے مبینہ طور پر پارٹی کارکنوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ایسے ووٹروں کی نشاندہی کریں جو بی جے پی کے حامی نہیں ہیں اور ان کے نام ووٹر لسٹ سے ہٹانے کے لیے جمع کرائیں۔ ان کا الزام ہے کہ آسام بی جے پی کے صدر دلیپ سائیکیا نے پارٹی کے ارکانِ اسمبلی، ضلعی صدور اور بوتھ سطح کے لیڈروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ 12 جنوری 2026 تک ایسے ووٹروں کے نام فراہم کریں تاکہ انہیں انتخابی فہرستوں سے خارج کیا جا سکے۔
گوگوئی نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے یہ ہدایات خود 4 جنوری 2026 کو ایک ویڈیو کانفرنس کے دوران سنیں۔ ان کے مطابق وہ اس وقت ایک بی جے پی رہنما کے ساتھ موجود تھے، جس نے دلیپ سائیکیا کی آن لائن میٹنگ میں شرکت کی تھی۔ انہوں نے کہا، “میں نے پوری گفتگو خود سنی ہے۔ جو کچھ میں نے سنا وہ نہایت چونکا دینے والا اور جمہوریت کے لیے خطرناک ہے۔”
انہوں نے مزید الزام لگایا کہ دلیپ سائیکیا ووٹر لسٹ نظرثانی کے کام میں بی جے پی لیڈروں کی سست رفتاری سے ناخوش تھے۔ اکھل گوگوئی کے مطابق، آسام کے وزیر اشوک سنگھل کو مبینہ طور پر 60 اسمبلی حلقوں میں ووٹر لسٹ نظرثانی کی ذمہ داری دی گئی ہے، جس کا مقصد بی جے پی مخالف ووٹروں کے نام حذف کرنا بتایا جا رہا ہے۔
گوگوئی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ سنگھل نے ڈبروگڑھ–تنسوکیا خطے میں خاموشی کے ساتھ اس منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی بی جے پی ایم ایل ایز نے انہیں بتایا کہ ہر اسمبلی حلقے سے تقریباً 10 ہزار ووٹروں کے نام حذف کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے اور اس مقصد کے لیے بوتھ لیول آفیسرز کو بھی ہدایات دی گئی ہیں۔
الزامات سامنے لانے میں تاخیر کی وضاحت کرتے ہوئے گوگوئی نے کہا کہ انہوں نے 4 جنوری کے واقعے کے بعد ایک دن تک خاموشی اختیار کی تاکہ اس بی جے پی رہنما کو کسی مشکل میں نہ ڈالیں جو اس وقت ان کے ساتھ موجود تھے۔ بی جے پی پر جمہوری حقوق پر حملہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے اکھل گوگوئی نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات نہ صرف غیر جمہوری ہیں بلکہ پورے انتخابی نظام کو تباہ کر سکتے ہیں۔
انہوں نے کانگریس رہنما راہل گاندھی کے ‘ووٹ چوری’ سے متعلق بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ پہلے ان دعوؤں پر شکوک رکھتے تھے، لیکن اب انہیں گہری تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ گوگوئی نے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے فوری مداخلت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ آسام میں جمہوریت کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ تاہم، خبر لکھے جانے تک آسام میں بی جے پی کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے ان الزامات پر کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔
