پنجاب دھماکوں پر بیان دینا بھگونت مان کو مہنگا پڑگیا، بی جے پی نے قانونی نوٹس تھما دیا
پنجاب میں منگل کی رات جالندھر میں بی ایس ایف فرنٹیئر ہیڈکوارٹر اور امرتسر میں آرمی کیمپ کے قریب یکے بعد دیگرے دو دھماکے ہوئے۔
Published : May 7, 2026 at 6:26 PM IST
امرتسر: پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان کو جالندھر اور امرتسر میں ہونے والے حالیہ دھماکوں کے سلسلے میں بی جے پی پر الزام عائد کرنا مہنگا پڑ گیا ہے۔ بی جے پی کے قومی جنرل سکریٹری ترون چگ نے بھگونت مان کو قانونی نوٹس بھیجتے ہوئے اپنے بیان کے ثبوت پیش کرنے یا پھر وزارتِ اعلیٰ سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔
پنجاب میں منگل کی رات جالندھر میں بی ایس ایف پنجاب فرنٹیئر ہیڈکوارٹر اور امرتسر کے خاصہ علاقے میں آرمی کیمپ کے قریب یکے بعد دیگرے دو دھماکے ہوئے تھے، جس کے بعد ریاست میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے بدھ کو ایک بیان میں الزام عائد کیا تھا کہ بی جے پی آئندہ اسمبلی انتخابات کی تیاری کے طور پر اس طرح کے واقعات کو استعمال کر رہی ہے۔ ان کے اس بیان پر شدید سیاسی ردعمل سامنے آیا۔
ترون چگ نے کہا کہ بغیر کسی ثبوت کے بی جے پی کو دھماکوں سے جوڑنا وزیر اعلیٰ کے منصب کی توہین ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بھگونت مان کا بیان نہ صرف ہتک آمیز ہے بلکہ اس سے پنجاب میں بدامنی اور عوامی بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس کے ڈائریکٹر جنرل خود ان دھماکوں کے پیچھے پاکستان کی آئی ایس آئی اور بیرونی نیٹ ورکس کے ملوث ہونے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ سیاسی فائدے کے لیے بی جے پی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔
ترون چگ نے کہا، ’’یہ سوال اہم ہے کہ آیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی سلامتی کے تحفظ میں سنجیدہ ہیں یا پھر قوم دشمن عناصر کو سیاسی تحفظ فراہم کر رہے ہیں؟‘‘ بی جے پی رہنما نے مزید کہا کہ بھگونت مان کے بیانات پاکستان کی فوج کی زبان سے ملتے جلتے ہیں۔ ان کے مطابق بی جے پی نے دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی اور ملک کو نکسل ازم اور دہشت گردی سے نجات دلانے کی کوشش کی، لیکن پنجاب کے وزیر اعلیٰ ایسے حساس وقت میں سیاسی بیان بازی کر رہے ہیں۔
انہوں نے خبردار کیا کہ اگر بھگونت مان نے ایک ہفتے کے اندر اپنا بیان واپس لے کر عوامی معافی نہ مانگی تو ان کے خلاف فوجداری اور دیوانی کارروائی شروع کی جائے گی۔ بی جے پی نے الزام لگایا کہ پنجاب اس وقت منشیات، گینگسٹرز، بم دھماکوں اور معاشی بحران جیسے مسائل سے دوچار ہے، لیکن ریاستی حکومت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اپوزیشن پر الزامات لگا رہی ہے۔