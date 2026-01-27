'بی جے پی-آر ایس ایس کی پالیسیاں خواتین کی ترقی کے لیے سب سے بڑا خطرہ': برندا کرات
AIDWA کی 14ویں قومی کانفرنس اتوار کو حیدرآباد میں شروع ہوئی۔ 26 ریاستوں سے 850 مندوبین اور 150 خصوصی مہمانوں نے شرکت کی۔
Published : January 27, 2026 at 9:34 AM IST
حیدرآباد: آل انڈیا ڈیموکریٹک ویمنس ایسوسی ایشن (AIDWA) کی قومی سرپرست اور سابق رکن پارلیمنٹ برندا کرات نے خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کے لیے مرکزی بی جے پی-آر ایس ایس حکومت کی پالیسیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ معاشرے، خاندان اور معیشت میں اہم کردار ادا کرنے کے باوجود خواتین کو ان کی محنت کے مطابق پہچان اور حقوق نہیں مل رہے ہیں۔
حیدرآباد کے آر ٹی سی کلیان منڈپم میں اتوار کو AIDWA کی 14ویں قومی کانفرنس بڑے دھوم دھام سے شروع ہوئی۔ اس سے پہلے باغ لنگمپلی میں سندریا سائنس سینٹر سے بس بھون کے قریب میدان تک ایک ریلی نکالی گئی۔ AIDWA کے قومی صدر P.K. سریماتھی نے پرچم لہرایا، اور اداکارہ روہنی نے کانفرنس کا افتتاح کیا۔ 26 ریاستوں سے 850 مندوبین اور 150 خصوصی مہمانوں نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب اور کانفرنس کے دوران کئی مقررین نے اجتماع سے خطاب کیا۔
اپنی تقریر میں برندا کرات نے مرکزی بی جے پی حکومت کی پالیسیوں پر سخت نکتہ چینی کی۔ انہوں نے کہا، "ملک بھر میں خواتین کے لیے سب سے بڑا خطرہ آر ایس ایس اور بی جے پی ہیں۔ وہ جن 'منوسمرتی' پر مبنی پالیسیوں کی پیروی کرتی ہیں وہ خواتین کی ترقی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہیں۔ آر ایس ایس اور مودی کی قیادت والی بی جے پی حکومت برابری، مذہبی ہم آہنگی اور سیکولرازم کو بلڈوز کر رہی ہے۔"
انہوں نے کہا، "AIDWA اس کے خلاف لڑ رہی ہے۔ مودی حکومت روزگار گارنٹی اسکیم کو ختم کرنے کی سازش کر رہی ہے، جو کہ بہت سی خواتین کو روزگار فراہم کرتی ہے۔ خواتین کو اسے بحال کرنے کے لیے لڑنا چاہیے۔ مرکزی حکومت مقننہ میں خواتین کے ریزرویشن بل کے نفاذ میں تاخیر کر رہی ہے۔ وہ غریبوں کو حق رائے دہی سے محروم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ہم ووٹوں کی فہرست میں خواتین کے لیے خصوصی مہم چلا رہے ہیں۔" بی جے پی ان ریاستوں میں جہاں جلد ہی اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں خواتین کو آزادی اور مساوات صرف تحریکوں کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔
یہ خواتین کی ترقی میں رکاوٹیں ہیں: شانتا سنہا
ممتاز سماجی کارکن اور پدم شری ایوارڈ یافتہ شانتا سنہا نے کہا کہ صحت کے مسائل اور لڑکیوں کی تعلیم میں پسماندگی ملک میں خواتین کی ترقی میں اصل رکاوٹیں ہیں۔ انہوں نے زور دیا، "ہر عورت کو مفت اور معیاری صحت کی دیکھ بھال کا حق ہونا چاہیے۔ ہر لڑکی کے لیے KG سے PG تک مفت تعلیم کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ صحت عامہ کے نظام کی نجکاری کی وجہ سے، طبی اخراجات خواتین کے لیے ایک بوجھ بن چکے ہیں۔ انتخابات کے دوران پیش کیے جانے والے 2000-3000 روپے کے لالچ میں نہ آئیں۔ آپ کو اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دینا چاہیے۔"
ناانصافی کرنے والوں کو سونے نہیں دیں گے: مریم دھاولے
AIDWA کی قومی جنرل سکریٹری مریم دھاولے نے کہا کہ خواتین اپنی معاشی آزادی کھو چکی ہیں اور مائیکرو فنانس ادارے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ادارے زائد شرح سود پر قرضے دے کر خاندانوں کو برباد کر رہے ہیں۔ انہوں نے مودی حکومت پر نشانہ لگاتے ہوئے کہا کہ جہاں غریب خواتین روزگار کی کمی اور قرض ادا کرنے میں ناکامی کی وجہ سے خودکشی کر رہی ہیں، مودی حکومت ان مائیکرو فنانس اداروں کی مدد کر رہی ہے۔
خواتین کے ووٹ واپس لینے کی سازش
AIDWA کے قومی صدر P.K. سری ماتھی نے زور دیا کہ مودی حکومت کی 'SIR' کے نام پر خواتین اور غریبوں کے ووٹوں کو روکنے کی سازش کو متحد ہو کر ناکام بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا، "مغربی بنگال اور بہار میں 25 لاکھ خواتین کے ووٹ روکے گئے ہیں۔ آئین کے مساوی حقوق دینے کے باوجود، ملک میں خواتین کی حالت قابل رحم ہے۔"
خواتین کی ذاتی آزادی
اداکارہ روہنی نے کہا کہ خواتین کی ذاتی آزادی، مساوات اور فیصلہ سازی کی طاقت صرف قانونی حقوق ہی رہ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تبدیلی صرف اس ذہنیت سے ہی ممکن ہے جو معاشرے کے لیے سوچتی ہو، اپنے مفاد کے لیے نہیں۔ AIDWA کی قومی نائب صدر سبھاشنی علی نے کہا کہ کیرالہ حکومت خواتین اور غریبوں کے ساتھ کھڑی ہے اور غنڈہ گردی کے خلاف لڑ رہی ہے، اور ملک بھر میں اسی طرز حکمرانی کی ضرورت ہے۔
چار خواتین کی عزت
AIDWA کی جنرل اسمبلی میں تمل ناڈو کی رانی، بہار کی بی بی روکر، پڈوچیری کی نوجوان کوہ پیما دویا اور راجستھان کی رضیہ بانو کو اعزاز سے نوازا گیا۔ ان خواتین نے ان چیلنجوں اور انصاف کے لیے اپنی جدوجہد کے بارے میں بتایا۔ تلنگانہ کی پہلی خاتون قومی باسکٹ بال کھلاڑی میہانی کو بھی اعزاز سے نوازا گیا۔ AIDWA کی قومی خزانچی پنیاوتی، ریاستی صدر ارونا جیوتی، جنرل سکریٹری مالو لکشمی، سابق ایم ایل اے جولکانتی رنگاریڈی، اور دیگر نے کانفرنس میں شرکت کی۔