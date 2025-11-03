’’بی جے پی نے اقتدار میں رہتے ہوئے ایک بھی گھر نہیں بنایا‘‘ کرناٹک وزیر ضمیر احمد خان
ضمیر احمد نے کہا کہ چیف منسٹر کے طور پر سدارامیا کے سابقہ دور حکومت میں 100,000 سے زیادہ عوامی مکانات تعمیر کیے گئے تھے۔
Published : November 3, 2025 at 4:33 PM IST
ہبلی، کرناٹک: ریاست کرناٹک کے ہاؤسنگ منسٹر ضمیر احمد خان نے پیر کو بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگوں کو مکان فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے، جب کہ کانگریس کی زیرِ قیادت موجودہ حکومت نقدی کی کمی کے باوجود ہاؤسنگ پروجیکٹس کو منظوری دے رہی ہے۔
ہبلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ضمیر احمد نے کہا کہ سدارامیا کے وزیر اعلیٰ کے طور پر سابقہ دور حکومت میں لوگوں کے لیے 100,000 سے زیادہ مکانات تعمیر کیے گئے تھے لیکن بی جے پی حکومت نے اقتدار میں رہتے ہوئے ایک بھی گھر نہیں بنایا ہے۔ وزیر کے مطابق، وزیر اعلیٰ سدارامیا نے یقین دہانی کرائی ہے کہ دسمبر 2026 تک کئی پروجیکٹوں کے لیے فنڈز تقسیم کیے جائیں گے۔
بی جے پی کو غریبوں کی فکر نہیں
جاری فلاحی منصوبوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے، وزیر نے کہا کہ گارنٹی اسکیموں پر تقریباً 60,000 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ مالی بحران کے باوجود انہوں نے ذاتی طور پر وزیر اعلیٰ سے ہاؤسنگ پروجیکٹس کے لیے فنڈز مختص کرنے کی اپیل کی۔ مشکلات کے باوجود وزیر اعلیٰ نے مدد کا یقین دلایا اور 900 کروڑ روپے جاری کیے۔
انہوں نے مزید کہا، "اس سال کرناٹک حکومت 36,000 مکانات فراہم کر رہی ہے اور جلد ہی اس تعداد کو بڑھا کر 40,000 کرنے کا منصوبہ ہے۔ بی جے پی کہتی ہے کہ حکومت دیوالیہ ہے، لیکن اگر ریاستی حکومت دیوالیہ ہو جاتی تو کیا ہم اس پیمانے پر پروجیکٹوں کو نافذ کر پاتے؟" ضمیر احمد نے بی جے پی پر غریبوں کی فکر نہ کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ کانگریس حکومت سماجی بہبود اور پسماندہ افراد کی رہائش کے لیے پابند عہد ہے۔
ہماری کانگریس حکومت نے ذمہ داری لی ہے اور گھر بنائے گی
ہاؤسنگ منسٹر کے مطابق، سدارامیا کی قیادت والی کابینہ کی پچھلی میعاد کے دوران بہت سے مکانات کو منظوری دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد کے سالوں میں کسی نئے مکان کو منظوری نہیں دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے انہیں (کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کو) یاد دلایا کہ ان کی سابقہ میعاد کے دوران بہت سے مکانات کی منظوری دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد کے سالوں میں ایک بھی نیا مکان منظور نہیں کیا گیا، جس سے بہت سے لوگ بے گھر رہ گئے۔
انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا ہے کہ ہماری حکومت ذمہ داری لے اور ان کے لیے گھر بنائے۔ ضمیر احمد کے مطابق وزیر اعلیٰ سدارامیا نے وزراء اور ایم ایل اے پرساد ابیہ کے ساتھ کئی جائزہ میٹنگیں کیں۔ ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ نے یقین دلایا کہ ہاؤسنگ فنڈز دسمبر 2026 تک تقسیم کر دیے جائیں گے۔
چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، غریبوں کے لیے فنڈز فراہم کریں گے
ریاستی ہاؤسنگ منسٹر نے مزید کہا، "وزیر اعلیٰ نے میرے اور ایم ایل اے پرساد ابیہ کے ساتھ دو یا تین جائزہ میٹنگیں کیں۔ انہوں نے کہا، 'آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ غریبوں کے لیے فنڈز مختص کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، میں ہاؤسنگ کے لیے فنڈز فراہم کروں گا۔' انہوں نے یقین دلایا ہے کہ دسمبر 2026 تک 2.3 لاکھ مکانات تقسیم کیے جائیں گے۔
انہوں نے کہا، "2024 میں، تجویز کو کابینہ کے سامنے رکھا گیا، منظور کیا گیا اور 500 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ اس فنڈنگ سے، ہم نے پچھلے سال 36،790 گھر مکمل کیے اور اس سال ہم مزید 42،000 گھر فراہم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔"
مستقبل کے شہروں کے لیے منصوبے جاری
حال ہی میں، کرناٹک ہاؤسنگ بورڈ نے دیوناہَلی میں 772 ایکڑ پر مشتمل ہاؤسنگ پروجیکٹ کی تجویز پیش کی۔ اسی طرح، ریاستی حکومت نے ریاست کے کئی دیگر مستقبل کے شہروں کے لیے منصوبے جاری کیے ہیں، جن میں کیون سٹی، سوئفٹ سٹی، اے آئی سٹی اور کوانٹم سٹی شامل ہیں۔ مخصوص گروپوں میں مزید مکانات کی تقسیم کے مقصد سے ایک اہم اقدام میں، جولائی میں کرناٹک کی کابینہ نے ہاؤسنگ اسکیموں میں اقلیتی برادریوں کے لیے کوٹہ کو 10 فیصد سے بڑھا کر 15 فیصد کر دیا ہے۔