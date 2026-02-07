بی جے پی کی ریتو تاوڑے ممبئی کی نئی میئر نامزد، شیو سینا کے سنجے گھاڑی ڈپٹی میئر ہوں گے
ممبئی بی جے پی صدر نے ریتو تاوڑے کے نام کا اعلان کیا جو گھاٹکوپر کے وارڈ 132 سے مسلسل دوسری مرتبہ منتخب ہوئی ہیں۔
Published : February 7, 2026 at 4:36 PM IST
ممبئی: برہان ممبئی میونسپل کارپوریشن (بی ایم سی) انتخابات کے نتائج کے پندرہ دن بعد بالآخر بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے میئر کے عہدے کے لیے ریتو تاوڑے کے نام کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ شیو سینا کی جانب سے سنجے گھاڑی کو ڈپٹی میئر نامزد کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ممبئی میں مسلسل دوسری بار خاتون میئر بننے جا رہی ہیں۔
بی جے پی کے ممبئی صدر امت ستام نے ریتو تاوڑے کے نام کا اعلان کیا۔ ریتو تاوڑے گھاٹکوپر کے وارڈ 132 سے مسلسل دوسری مرتبہ کارپوریٹر منتخب ہوئی ہیں۔ وہ ماضی میں بی ایم سی کی ایجوکیشن کمیٹی کی چیئرپرسن رہ چکی ہیں اور ایک تجربہ کار منتظم کے طور پر جانی جاتی ہیں۔
ریتو تاوڑے نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وہ ممبئی کی ترقی کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی، مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس اور نائب وزیر اعلیٰ سنیترا اجیت پوار کے وژن کو سامنے رکھتے ہوئے کام کریں گی۔ انہوں نے کہاکہ ’’44 سال بعد بی جے پی کو ممبئی میں میئر کا عہدہ ملا ہے، یہ پارٹی کے اعتماد کا ثبوت ہے اور اس کے ساتھ بڑی ذمہ داری بھی جڑی ہوئی ہے۔‘‘
بی ایم سی کی 227 رکنی کارپوریشن میں بی جے پی 89 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری، جبکہ شیو سینا کو 29 نشستیں حاصل ہوئیں۔ مہایوتی اتحاد مجموعی طور پر 118 نشستوں کے ساتھ اکثریت کے ہندسے 114 سے آگے ہے، جس کے باعث میئر کا عہدہ بی جے پی کے حصے میں آیا۔
ڈپٹی میئر سنجے گھاڑی کی مدت 15 ماہ ہوگی۔ شیو سینا نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس مدت کو تقسیم کرکے اپنے چار کارپوریٹروں کو موقع فراہم کرے گی۔ سنجے گھاڑی ان سینئر لیڈروں میں شامل ہیں جو ادھو ٹھاکرے دھڑے سے علیحدہ ہوکر ایکناتھ شنڈے کی قیادت والی شیو سینا میں شامل ہوئے تھے۔
قابلِ ذکر ہے کہ ماضی میں متحدہ شیو سینا نے 1997 سے 25 برس تک بی ایم سی پر حکمرانی کی تھی۔ حالیہ انتخابات میں شیو سینا (ادھو بالا صاحب ٹھاکرے) کو 65 نشستیں حاصل ہوئیں، جبکہ ایم این ایس اور این سی پی (شرد پوار) کو بالترتیب 6 اور ایک نشست ملی۔