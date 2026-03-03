دبئی میں پھنسی بیٹی گھر پہنچ گئی: والد کو خوشی کے آنسو چھلک پڑے
اپنی بیٹی کی وطن واپسی پر پروین کھنڈیلوال نے کہا کہ گزرا 72 گھنٹہ ان کی زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا۔
Published : March 3, 2026 at 12:30 PM IST
نئی دہلی: "ایک باپ کا دل اس وقت تک آرام نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا بچہ محفوظ نہ ہو۔" یہ ایک باپ کے جذباتی الفاظ ہیں جس نے گزشتہ تین دن اور راتیں گہری پریشانی اور بے خوابی میں گزاری ہیں۔ اپنی بیٹی سومیا کی دبئی سے بحفاظت واپسی کی خبر ملتے ہی دہلی کے بی جے پی ایم پی پروین کھنڈیلوال کی آواز خوشی کے آنسوؤں سے گونج اٹھی۔
سومیا کے والد ایم پی پروین کھنڈیلوال نے اپنے تجربے کو شیئر کرتے ہوئے گزشتہ 72 گھنٹوں کو اپنی زندگی کا سب سے مشکل قرار دیا۔ انہوں نے کہا، "میں گزشتہ تین دنوں سے مکمل طور پر بے چین تھا۔ مجھے نہ نیند تھی، نہ سکون۔ ہر فون کال خوف اور امید دونوں لے کر آتی تھی۔" لیکن اب سومیا کے ساتھ ایمریٹس کی نئی دہلی جانے والی فلائٹ میں اور صبح 2:10 بجے لینڈ کرنے والی تھی، ایک باپ کا دل اپنی بیٹی کو گلے لگانے کے لیے تڑپ رہا ہے۔
اس سارے واقعے میں ہندوستانی حکومت کا فعال انداز بحث کا موضوع رہا ہے۔ اس بچاؤ مشن میں مرکزی شہری ہوابازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے اہم رول ادا کیا۔ ان کی ذاتی مداخلت کے بعد ہی کاغذی کارروائی اور تکنیکی رکاوٹوں کو دور کیا گیا اور ایمریٹس ایئر لائنز کے ساتھ ہم آہنگی قائم کی گئی۔
متحدہ عرب امارات کی حکومت اور امارات کا انسانی رویہ
یہ واپسی نہ صرف سفارتی فتح ہے بلکہ انسان دوستی کی بھی ایک مثال ہے۔ دبئی میں مختلف سرکاری محکموں اور ایمریٹس ایئرلائنز کی انتظامیہ کے تعاون اور دیکھ بھال کو سراہا جا رہا ہے۔ والد نے متحدہ عرب امارات کی حکومت کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہاں کے حکام نے سومیا اور وکرانت کی حفاظت کو ترجیح دی۔
غور طلب ہے کہ بی جے پی ایم پی پروین کھنڈیلوال کی بیٹی سومیا نے انڈین بزنس فیسٹیول میں شرکت کے لیے دبئی کا سفر کیا۔ فیسٹیول کے سی ای او وکرانت ابرول بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ملاقاتیں اچھی رہیں۔ لوگ پرجوش تھے، لیکن فضائی راستہ ہفتے کی دوپہر کو بند کر دیا گیا، جس دن انہیں واپس جانا تھا۔ ہندوستانی سفارت خانہ تمام متاثرہ افراد کے ساتھ رابطے میں ہے اور ہر ممکن حد تک مدد فراہم کر رہا ہے۔ گزشتہ روز فضائی راستہ صرف دو سے تین گھنٹے کے لیے کھلا تھا اور منگل کو تقریباً نو پروازیں ہندوستان کے مختلف شہروں کے لیے روانہ ہوئیں۔