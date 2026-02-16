کرناٹک روڈی شیٹر قتل کیس: بی جے پی رکن اسمبلی بیراتھی بسواراج کو سات دن کی سی آئی ڈی حراست میں بھیجا گیا
کرناٹک CID نے بی جے پی ایم ایل اے بیراتھی بسواراج کو قتل کے ایک معاملے میں سات دن کی حراست میں بھیج دیا ہے۔
Published : February 16, 2026 at 7:32 AM IST
بنگلورو: بی جے پی ایم ایل اے بیراتھی بسواراج، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اور روڈی شیٹر گینگسٹر شیو پرکاش عرف بکلو شیوا کے قتل کے پانچویں ملزم کو سات دن کی سی آئی ڈی حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔
باسواراج کو سنیچر کو ان کی کورمنگلہ رہائش گاہ پر شہر کی 42ویں اے سی جے ایم کورٹ کے جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس معاملے کے تفتیشی افسر، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس گوتم نے ایم ایل اے کی انجیوگرام رپورٹ جج کو پیش کی، جس نے اس کی جانچ کی اور بسواراج کو سی آئی ڈی کی تحویل میں بھیجنے کا حکم جاری کیا۔
ایم ایل اے کو تحویل میں لینے کی کارروائی
سی آئی ڈی نے قتل کے تقریباً سات ماہ بعد 11 فروری کو بسواراج کو گرفتار کیا تھا۔ کے آر پورم ایم ایل اے کو کیس میں پانچواں ملزم نامزد کیا گیا ہے۔
یہ گرفتاری بسواراج کے لیے ایک بڑے قانونی دھچکے کے بعد ہوئی ہے، جب سپریم کورٹ نے کرناٹک ہائی کورٹ کے اس کی پیشگی ضمانت کی درخواست کو مسترد کرنے کے پہلے حکم کو برقرار رکھا۔ قانونی تحفظات ختم ہونے کے بعد، سی آئی ڈی کے اہلکاروں نے ایم ایل اے کو تحویل میں لینے کے لیے تیزی سے آگے کی کارروائی کی۔
ایم ایل اے کے دل کی حالت کے بارے میں تشویش
ایم ایل اے کی گرفتاری کے بعد بوورنگ اور لیڈی کرزن اسپتال میں لازمی طبی معائنے کے دوران، ڈاکٹروں نے ایم ایل اے کے دل کی حالت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا، جس سے جے دیوا اسپتال سے کارڈیالوجی کی رائے سامنے آئی۔
حالت مستحکم، اسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں
13 فروری کو عدالت نے سی آئی ڈی کی فوری تحویل کی درخواست کو مسترد کر دیا اور بسواراج کو دل کے معائنے کے لیے پولیس کی حفاظت میں جے دیوا اسپتال میں داخل کرنے کا حکم دیا۔ مکمل معائنے کے بعد جے دیوا اسپتال کے ڈاکٹروں نے تصدیق کی کہ ان کی حالت مستحکم ہے اور انہیں اسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں مکمل چیک اپ کے بعد اتوار کو ڈسچارج کر دیا گیا۔