یوپی میں ہر غیر قانونی سرگرمی میں بی جے پی ممبران کا ہاتھ، اکھلیش یادو نے یوگی حکومت کو نشانہ بنایا
سماج وادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے بھی بنگلہ دیشی-روہنگیا معاملے پر سوالات اٹھائے۔
Published : December 10, 2025 at 7:26 PM IST
نئی دہلی/نوئیڈا: سماج وادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے بدھ کو گریٹر نوئیڈا کے بسرکھ گاؤں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے جگت سنگھ بھاٹی دیہی ٹورنامنٹ کے جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کئے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر شدید حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں ہونے والی تمام غیر قانونی سرگرمیاں بی جے پی کے ارکان انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے کچھ کریں تو بلڈوزر استعمال کیا جاتا ہے۔
اکھلیش یادو نے طنزیہ ریمارک کیا کہ جب سے کف سیرپ کا معاملہ سامنے آیا ہے، بلڈوزر ڈرائیور بلڈوزر کو پیچھے چھوڑ کر فرار ہوگیا ہے۔ اب وزیر اعلیٰ کے پاس نہ ڈرائیور ہے نہ چابی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بلڈوزر سے انصاف ملتا تھا تو اب بلڈوزر کیوں نہیں چل رہا؟ انہوں نے کہا کہ بلڈوزر کام نہیں کر رہا ہے کیونکہ کف سیرپ کیس میں اسی ذات کے لوگ شامل ہیں جو اقتدار کے سب سے اوپر ہیں۔
دراندازی اور بنگلہ دیشیوں کے بارے میں سوالات کا جواب دیتے ہوئے اکھلیش یادو نے کہا کہ کوئی درانداز نہیں ہے۔ اگر بی جے پی حکومت 11 سال بعد بھی دراندازوں کو تلاش کر رہی ہے تو حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے ایس آئی آر پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی اے کے ارکان کو یاد رکھنا چاہئے کہ اگر وہ ووٹ دینے میں ناکام رہتے ہیں تو ان کا آدھار کارڈ کھو جائے گا اور انہیں ریزرویشن کا فائدہ نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، صنعتیں تباہ ہو رہی ہیں۔
فلم سٹی کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر اکھلیش نے طنزیہ انداز میں کہا کہ بی جے پی حکومت میں بہت سے فنکار ہیں تو انہیں فلم سٹی کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کو بچانے کے لیے ہم اور ملک کے عوام بیلٹ کے ذریعے ووٹ چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ، جرمنی، جاپان اور دیگر سمیت دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک بیلٹ پیپر کو اپنا رہے ہیں کیونکہ ان کے ممالک میں بھی ای وی ایم پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔
بی جے پی قوم پرست نہیں ہے بلکہ قومی تنازعات کی جماعت ہے
اکھلیش یادو نے کہا کہ اپوزیشن کی فعالیت سے بی جے پی کی نیند اڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ سماج وادی پارٹی کے ارکان نے اپنا ووٹ حاصل کیا ہے، جو غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار والوں کے پاس ہے۔ عوام چوکس ہے اور اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے جس کی وجہ سے عام لوگ اپنے ووٹ کا اندراج کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وندے ماترم، انقلاب زندہ باد، اور جئے ہند جیسے نعرے لگا کر ملک کے عظیم انقلابیوں بشمول بھگت سنگھ، مہاتما گاندھی اور سبھاش چندر بوس نے آزادی حاصل کی۔ بی جے پی ان مسائل کو لے کر ہر جگہ تنازعہ کرتی ہے۔ یہ قوم پرست جماعت نہیں بلکہ قومی تنازعات کی جماعت ہے۔
گنگا کی صفائی کا بجٹ منظور
اکھلیش یادو نے پی ایم مودی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم دریائے گنگا کو صاف کرنا چاہتے ہیں۔ جب کہ گنگا کی صفائی نہیں ہوئی، انہوں نے گنگا کی صفائی کے لیے بجٹ کو صاف کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ان کی حکومت اقتدار میں آتی ہے تو وہ نوئیڈا کے کسانوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا ازالہ کریں گے۔