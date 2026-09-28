مغربی بنگال میں بی جے پی لیڈر کا گولی مار کر قتل، بڑے بھائی کو اپنی ہی پارٹی کے کارکنان پر شک
'وہ پلاٹنگ کا کام کرتے تھے اور انہیں اس وقت مارا گیا جب وہ کسی کو پلاٹ دکھانے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔'
Published : September 28, 2026 at 7:39 AM IST
بولپور: مغربی بنگال کے ضلع بیربھوم میں موٹر سائیکل پر سوار حملہ آوروں نے بی جے پی کے ایک مقامی رہنما کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ مقتول کی شناخت 47 سالہ چندن بھلا کے طور پر ہوئی ہے، جو بی جے پی کے ڈویژن صدر تھے۔
اتوار کی رات، بیربھوم کے بولپور میں وارڈ نمبر 12 کے تریشولاپٹی علاقے میں سڑک پر انہیں بالکل قریب سے گولی ماری گئی۔ یہ یقین ہونے کے بعد کہ وہ دم توڑ چکے ہیں، بائیک پر سوار دونوں حملہ آور موقعے سے فرار ہو گئے۔ مقتول کے بڑے بھائی کو شک ہے کہ اس واقعے کے پیچھے نانور کے ہی کچھ بی جے پی کارکنان کا ہاتھ ہے۔ ان کی اہلیہ شیاملی بھلا نے بتایا کہ چندن زمینوں کی خرید و فروخت (پلاٹنگ) کا کام کرتے تھے اور جب انہیں قتل کیا گیا، وہ اپنی بائیک پر کسی کو زمین کا پلاٹ دکھانے گھر سے نکلے تھے۔
سیاسی رہنما کے اس قتل سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ پولیس کی ایک بڑی نفری فوراً موقعے پر پہنچ گئی۔ پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لے کر ملزمان کی شناخت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تاہم، ابھی تک کسی بھی پولیس اہلکار نے اس واقعے پر کوئی باضابطہ تبصرہ نہیں کیا ہے۔
مقتول کے بڑے بھائی گور چندر بھلا نے کہا کہ "انہوں نے میرے بھائی کو باہر بلایا اور گولی مار دی۔ دو لوگ موٹر سائیکل پر آئے، گولی چلائی اور فرار ہو گئے۔ گولی ان کے سر کے آر پار ہو گئی۔ اس صبح، نانور پولیس اسٹیشن کے علاقے سے تعلق رکھنے والے کچھ بی جے پی کارکنان ہمارے گھر آئے تھے۔ مجھے شک ہے کہ اس قتل کے پیچھے ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مجرموں کو سزا دی جائے۔"
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تاہم، نہ تو اہل خانہ اور نہ ہی پولیس اس بارے میں کوئی تفصیلات فراہم کر سکی کہ چندن کو باہر بلانے کون آیا تھا۔ ذرائع کے مطابق، ریاست میں حکومت کی تبدیلی کے بعد سے ضلع بیربھوم میں سیاسی قتل کا ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔
بولپور کے بی جے پی رہنما سمت منڈل نے کہا کہ "یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ وہ طویل عرصے سے پارٹی کے کارکن تھے۔ یہ جرم کس نے کیا، یہ تفتیش کا معاملہ ہے، اس لیے قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ریاست میں بی جے پی اقتدار میں ہے؛ صرف پارٹی سے وابستہ ہونے کی وجہ سے کسی کو کیسے قتل کیا جا سکتا ہے؟ اسی لیے تحقیقات ضروری ہے۔ میں پولیس انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے کی مناسب تفتیش کرے۔"
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