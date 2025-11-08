سہارنپور میں بی جے پی لیڈر کا قتل، سوتے ہوئے ماتھے کے بیچ میں ماری گولی، بہو نے دیکھی سب سے پہلے لاش
بی جے پی لیڈر صحن میں چارپائی پر سورہا تھا۔ واقعہ صبح اس وقت سامنے آیا جب اس کی بہو اسے چائے پیش کرنے گئی۔
Published : November 8, 2025 at 12:57 PM IST
سہارنپور، اترپردیش: اترپردیش کے سہارنپور ضلع میں جمعہ کی رات ایک بی جے پی لیڈر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ واقعہ رات کے وقت پیش آیا جب بی جے پی لیڈر صحن میں ایک چارپائی پر سو رہے تھے اور خاندان کے دیگر افراد اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ یہ واقعہ صبح اس وقت سامنے آیا جب اس کی بہو اسے چائے پیش کرنے گئی۔
بی جے پی امبیہتا منڈل کے نائب صدر 65 سالہ دھرم سنگھ کو سہارنپور کے ناکور علاقے کے ڈیڈولی گاؤں کے صحن میں سوتے ہوئے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ بی جے پی لیڈر کی لاش چارپائی پر خون میں لت پت پائی گئی۔ ہفتہ کی صبح جب اس کی بہو اسے چائے دینے گئی تو وہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔
خون میں لت پت جسم کو دیکھ کر وہ چیخ پڑی۔ اس کی چیخیں سن کر اہل خانہ اور پڑوسی جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جسم کی بینائی ویران ہوگئی۔ قتل کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور تفتیش شروع کردی۔
دھرم سنگھ کے بیٹے سشیل بھی امبیہتا بی جے پی منڈل کے جنرل سکریٹری کے عہدے پر فائز ہیں۔ سشیل نے بتایا کہ وہ جمعہ کی رات تقریباً 9 بجے اپنے والد کو چائے دینے گیا تھا۔ اس وقت سب کچھ ٹھیک تھا۔ اس کا باپ گھر کے پیچھے صحن میں سو رہا تھا۔ اس کے بعد باقی گھر والے سو گئے۔
صبح 6:45 بجے جب اس کی بیوی اسے چائے دینے گئی تو انہیں واقعہ کا پتہ چلا۔ چارپائی پر خون میں لت پت لاش پڑی تھی، چاروں طرف خون بکھرا تھا۔ اس کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ ان کا خاندان 2014 میں بی جے پی میں شامل ہوا تھا۔
گاؤں والوں نے پولیس کو دھرم سنگھ کے قتل کی اطلاع دی۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ (دیہات) ساگر جین اور کئی تھانوں کی پولیس، فارنسک ٹیم کے ساتھ فوراً جائے وقوعہ پر پہنچی۔ فرانزک ٹیم نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کیے اور جائے وقوعہ کا مکمل جائزہ لیا۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔
ایس پی (دہات) ساگر جین نے بتایا کہ دھرم سنگھ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اہل خانہ کی شکایت پر قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اہل خانہ سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ دھرم سنگھ کو ماتھے کے بیچ میں گولی ماری گئی۔ ہر پہلو سے تفتیش کی جا رہی ہے۔
گاؤں والوں نے بتایا کہ دھرم سنگھ پہلے بی ایس پی میں مہیپال ماجرا کے قریب تھا۔ وہ بی جے پی میں منڈل نائب صدر کے عہدے پر فائز تھے۔ اس کی بیوی کا 15 سال قبل انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے چار بچے ہیں: تین بیٹے اور ایک بیٹی۔ بیٹی بولنے یا چلنے پھرنے سے قاصر ہے۔
بڑا بیٹا، سمل، بیراکھیڈی گاؤں میں پنجاب نیشنل بینک کی فرنچائز کا مالک ہے۔ دوسرا بیٹا امیت کوری یو سی او بینک فرنچائز کا مالک ہے۔ چھوٹا بیٹا سشیل بی جے پی کے امبیہتا منڈل کا جنرل سکریٹری ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔