'بی جے پی کے پاس جعلی آدھار بنانے کی مشینیں ہیں': ایس آئی آر ووٹر لسٹ پر اکھلیش یادو کے سنگین سوالات
سماج وادی پارٹی کے سربراہ نے الزام لگایا کہ بی جے پی نے پہلے ہی تقریباً ایک کروڑ جعلی ووٹ ڈالے ہیں۔
Published : January 10, 2026 at 5:04 PM IST
لکھنؤ: سماج وادی پارٹی (ایس پی) کے قومی صدر اکھلیش یادو نے خصوصی گہری نظرثانی (اسپیشل انٹینسو ریویژن – ایس آئی آر) کے تحت تیار کی گئی مسودہ ووٹر لسٹ پر شدید اعتراض اٹھاتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) پر بڑے پیمانے پر انتخابی دھاندلی کا الزام عائد کیا ہے۔ ہفتہ کو لکھنؤ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایس آئی آر فہرست میں ووٹروں کی تعداد مشتبہ طور پر کم دکھائی دے رہی ہے، جبکہ پنچایت انتخابات کی ووٹر لسٹ میں دیہی علاقوں کے ووٹروں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔
اکھلیش یادو نے سوال اٹھایا کہ جب پنچایت اور اسمبلی انتخابات میں ایک ہی بوتھ لیول آفیسر کام کر رہا ہے تو پھر دیہی ووٹروں کی تعداد میں اتنی بڑی کمی کیسے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ واضح اشارہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جان بوجھ کر گڑبڑی کی گئی ہے۔ ایس پی سربراہ نے الزام لگایا کہ بی جے پی کے پاس بوتھ سطح پر ایسی مشینیں موجود ہیں جن کے ذریعہ جعلی آدھار کارڈ بنائے جاسکتے ہیں۔
" भारतीय जनता पार्टी को पता है कि बंगाल में वो जीतने वाले नहीं हैं, वहां की जनता ममता जी को पुनः समर्थन कर रही है।"— Samajwadi Party (@samajwadiparty) January 10, 2026
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी pic.twitter.com/NTZktDru4m
ان کا دعویٰ تھا کہ بی جے پی اب تک تقریباً ایک کروڑ فرضی ووٹ شامل کر چکی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر یہ عمل جاری رہا تو سماج وادی پارٹی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی اور قانونی کارروائی کرے گی۔ اکھلیش نے اعلان کیا کہ پارٹی کارکنوں کو ایک خصوصی پروفارما دیا جائے گا تاکہ وہ آسانی سے جعلی ووٹوں کے خلاف شکایات درج کرا سکیں۔
انہوں نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے سابقہ بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ خود وزیر اعلیٰ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ چار کروڑ ووٹ کاٹے جائیں گے۔ اسی طرح بی جے پی کے ایک سابق رکن پارلیمان کے بیانات بھی سامنے آئے ہیں جن میں مختلف اسمبلی حلقوں میں ووٹ کٹوانے کی بات کہی گئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی ہر بوتھ پر 200 اضافی ووٹ بڑھانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے اور خاص طور پر پی ڈی اے (پسماندہ طبقات، دلت اور اقلیتیں) سماج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
اکھلیش نے ایک بار پھر ووٹر لسٹ کو آدھار سے جوڑنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جمہوریت کی بنیاد ہے اور شفاف انتخابات کے لیے نہایت ضروری قدم ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران اکھلیش یادو نے کئی اضلاع سے مرحوم بوتھ لیول آفیسرز کے اہل خانہ کو مدعو کیا اور سماج وادی پارٹی کی جانب سے ہر خاندان کو دو دو لاکھ روپے کے چیک فراہم کیے۔