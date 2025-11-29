بی جے پی حکومت ایس آئی آر کے بہانے ووٹ کا حق چھین رہی ہے، اکھلیش یادو
اکھلیش نے یہ سنگین الزامات ایک بی ایل او وجےکمار ورما کا حوالہ دیتے ہوئے لگائے جو 14 نومبر کو برین اسٹروک سے فوت ہوگئے
Published : November 29, 2025 at 7:04 PM IST
لکھنؤ: سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی اور الیکشن کمیشن پر ملی بھگت کا الزام لگاتے ہوئے ہفتہ کو دعویٰ کیا کہ حکومت ووٹر لسٹ کی ایس آئی آر (اسپیشل انٹینسیو ریویژن) کے بہانے ووٹ کا حق چھیننے کی کوشش کر رہی ہے۔ اکھلیش نے یہ بیان ایس آئی آر مہم کے دوران ڈیوٹی کے دوران برین ہیمرج سے ہلاک ہونے والے بی ایل او افسر کے خاندان کو 2 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کرنے کے بعد ایس پی ہیڈکوارٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دیا۔
اکھلیش نے پریس کانفرنس میں الزام لگایا یہ ایس آئی آر ایک سوچی سمجھی سازش ہے، ایک حکمت عملی ہے۔ ہمارے ووٹ کا حق چھیننے کا منصوبہ ہے، جس کی ہمیں بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کے دیے گئے آئین کے تحت ضمانت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا مرکزی حکومت اور الیکشن کمیشن ایس آئی آر کے بہانے ہمارا ووٹ کا حق چھین رہے ہیں۔ وہ آپ کی شناخت، آپ کی ریزرویشن چھین لیں گے، اور آپ پر بے جا دباؤ ڈالیں گے۔
ایس پی سربراہ نے یہ سنگین الزامات ایک بی ایل او وجے کمار ورما کا حوالہ دیتے ہوئے لگائے جن کی 14 نومبر کو برین اسٹروک سے موت ہو گئی تھی۔ یادو نے کہا کہ سرکاری اہلکار ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بی ایل او ڈیوٹی پر نہیں تھے اور پہلے سے بیمار تھے۔
بی ایل او ورما کے اہل خانہ نے میڈیا کو بتایا کہ ورما شکشا مترا تھے اور بی ایل او کے عہدے پر تعینات تھے۔انہیں 14 تاریخ کو برین اسٹروک ہوا اور وہ اس دن وہ کام پر گئے تھے۔وہ بیٹھے اپنا کام کر رہے تھے کہ رات گیارہ بجے وہ اپنی کرسی سے گر گئے اور ہم انہیں ہسپتال لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ انہیں برین اسٹروک ہوا ہے۔
متوفی کی اہلیہ نے الزام لگایا کہ ایک افسر نے پہلے کہا تھا کہ وہ پہلے ہی اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے 14 تاریخ کو کام شروع کیا تو اپنی ذمہ داریوں سے فارغ کیسے ہو گئے؟ ان کو انتظامیہ سے کوئی مدد نہیں ملی، پھر بھی وہ جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں۔
خاندان کو دو لاکھ روپے کا چیک سونپتے ہوئے اکھلیش یادو نے کہا فی الحال پارٹی اس خاندان کو دو لاکھ روپے دے رہی ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس خاندان کو ایک کروڑ روپے امداد کے طور پر دیے جائیں اور اسے سرکاری نوکریوں سمیت مختلف سرکاری اسکیموں سے منسلک کیا جائے۔
بی ایل او کے اہل خانہ کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے، ایس پی سربراہ نے کہا بی ایل او کی موت ڈیوٹی کے دوران ہوئی، لیکن اہلکار دباؤ ڈال رہے ہیں اور یہ دعویٰ کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے کہ وہ ڈیوٹی پر نہیں تھے۔ جس اسکول میں وہ شکشا مترا کے طور پر کام کرتے تھے، اس پر بھی یہ دعویٰ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ پہلے سے بیمار تھے۔
اکھیلیش یادو نے کہا کہ ایس پی پہلے دن سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اس طرح کے کام کے دباؤ سے گریز کیا جائے، کیونکہ یہ بہت ذمہ دار، پیچیدہ اور حساس کام ہے۔ ایک بار جب فارم مسترد ہو جاتا ہے اور آپ کے ووٹ کو شمار نہیں کیا جاتا ہے، تو آپ کو تمام دستاویزات اپنے ساتھ رکھنا ہوں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ نے طنزیہ انداز میں کہا، "یہ ایس آئی آر ہے۔ بی جے پی کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ الیکشن کمیشن اور بی جے پی آپس میں دست و گریباں ہیں، اور دونوں جلدی کر رہے ہیں۔"
ایس پی سربراہ نے سوال کیا میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اتر پردیش میں شادیاں مسلسل ہو رہی ہیں، اور شادیوں کے دوران لوگوں کو ایک دوسرے کے گھر جانا پڑتا ہے، تیاریاں کرنی پڑتی ہیں، اور ہر کوئی مصروف ہوتا ہے، اتنے کم وقت میں پوری ریاست کے لیے ایس آئی آر کرانے کی کیا ضرورت ہے؟