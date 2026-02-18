بی جے پی ایسٹ انڈیا پارٹی بن گئی ہے، ملک کی دولت لوٹ کر گجرات بھیج رہی ہے: لنکر اگنی ہوتری
ایکٹ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نوکری سے استعفیٰ دینے کے بعد بدنامی حاصل کرنے والے سابق پی سی ایس افسر الانکر اگنی ہوتری۔۔
Published : February 18, 2026 at 10:25 AM IST
بلرام پور، اترپردیش: "بھارتیہ جنتا پارٹی سناتن مخالف ہے۔ مرکز میں بی جے پی کی حکومت ایسٹ انڈیا پارٹی بن کر ملک کو چڑیل کی طرح چلا رہی ہے۔ وہ تمام ملک کی دولت لوٹ کر گجرات بھیج رہی ہے۔" الانکر اگنی ہوتری، ایک سابق پی سی ایس افسر جنہوں نے یو جی سی ایکٹ کے خلاف احتجاج میں اپنی ملازمت سے استعفیٰ دینے کے بعد بدنامی حاصل کی تھی، نے یہ ریمارکس منگل کو بلرام پور میں منعقدہ اعلیٰ ذات برادری کی ایک میٹنگ میں کہے۔ انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کے قیام پر بھی بات کی۔
الانکر اگنی ہوتری نے کہا کہ مرکزی حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح پورے ملک کو لوٹ رہی ہے اور سارا سامان گجرات بھیج رہی ہے۔ وہ ملک کو دھوکے سے چلا رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں۔ بی جے پی اونچی ذات کے لوگوں کو دودھ دینے والی گایوں کی طرح استعمال کر رہی ہے اور پھر جیسے ہی وہ دودھ دینا چھوڑ دیتی ہیں انہیں باہر پھینک دیتی ہے۔ اونچی ذات والوں نے اب بی جے پی کی اس چال کو دیکھ لیا ہے۔
الانکر اگنی ہوتری نے کہا کہ یو جی سی ایکٹ اعلیٰ ذات کے بچوں کے لیے ایک کالا قانون ہے۔ ملک بھر میں نافذ کیا گیا تو اعلیٰ ذات کے بچے برباد ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ ذاتوں کو آگے آنا ہوگا اور نہ صرف یو جی سی ایکٹ کو ختم کرنے بلکہ ملک بھر میں تحفظات کو ختم کرنے کے لیے بھی لڑنا ہوگا۔ اگنی ہوتری نے ریاست کے 75 اضلاع میں سناتن سماج کے بچوں کی تعلیم کے لیے رہائش کے لیے ہوٹل اور ہاسٹل کی تعمیر کا مطالبہ کیا۔
الانکر اگنی ہوتری نے کہا کہ سپریم کورٹ کے وکلاء کے ساتھ مل کر نئی پارٹی بنانے کی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ جلد ہی تمام رسمی کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد پارٹی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اگر ریاستی حکومت اعلان کرتی ہے کہ وہ پوری ریاست میں یو جی سی ایکٹ کے ساتھ ایس سی-ایس ٹی ایکٹ کو ختم کردے گی اور ریاستی ڈی جی پی کو ہدایت دیتی ہے کہ کوئی ایس سی-ایس ٹی کیس درج نہیں کیا جائے گا، میں نئی پارٹی بنانے کا اعلان واپس لے لوں گا۔ نئی پارٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ الانکر اگنی ہوتری کے بلرام پور پہنچنے پر، سوربھ ترپاٹھی، مرگیندر نائب صدر، راجیشور مشرا، ششی بھوشن شکلا، سیتو ترپاٹھی، ممتا پانڈے، اور برہمن سبھا کے بہت سے لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔