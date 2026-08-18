" بی جے پی کے غنڈوں کو عبدالحفیظ کے خاندان پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا گیا"، سی جے پی کا الزام
کاکروچ جنتا پارٹی کے مطابق عبدالحفیظ کے والد کی موت "بی جے پی کے غنڈوں" کے حملے میں ہوئی تھی۔
Published : August 18, 2026 at 8:06 AM IST
بنکورہ، مغربی بنگال: کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے شریک کنوینر آشوتوش رانکا نے پیر کے روز الزام لگایا کہ مغربی بنگال پولیس سی جے پی کے رضاکار عبدالحفیظ کے خاندان کو سیکورٹی فراہم کرنے میں ناکام رہی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عبدالحفیظ کے والد کو موت سے قبل دھمکیاں ملی اور اس سلسلے میں پولیس کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔
رانکا نے الزام لگایا کہ عبدالحفیظ کے والد کی موت "بی جے پی کے غنڈوں" کے حملے میں ہوئی تھی۔ انہوں نے مقامی بی جے پی ایم ایل اے نرمل دھرا اور پارٹی حامیوں پر عبدالحفیظ کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا۔ دوسری جانب مغربی بنگال پولیس نے ’وحشیانہ حملے‘ کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔
#WATCH | Bankura, West Bengal: CJP National Spokesperson Ashutosh Ranka, along with a delegation from CJP, went to meet a CJP volunteer, Abdul, whose father was allegedly beaten to death. pic.twitter.com/2GgsDJZwhU— ANI (@ANI) August 17, 2026
اے این آئی سے بات کرتے ہوئے، رانکا نے دعوی کیا کہ عبدالحفیظ 18 جولائی کو جنتر منتر پر تعلیم سے متعلق ایک احتجاج میں شریک تھا اور اس کے بعد بنکورا میں اپنے گاؤں واپس آنے پر سی جے پی کی "ہمارے اسکولوں کو ٹھیک کریں" مہم میں شامل ہوا۔
یہ بیان سی جے پی کے قومی ترجمان کی سربراہی میں ایک وفد کی عبدالحفیظ سے ملاقات کے بعد آیا ہے۔ عبدالحفیظ کے والد کو مبینہ طور پر مارا پیٹا گیا تھا۔
رانکا نے کہا، "بنکورا ضلع کے اس گاؤں کا رہنے والا عبدالحفیظ نامی نوجوان 18 جولائی کو جنتر منتر کے لیے نکلا تھا۔ وہ پرامید تھا کیونکہ ملک میں پہلی بار تعلیم پر بحث ہو رہی تھی۔ دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ تک عبدالحفیظ جنتر منتر پر ہی رہا۔ تاہم، واپسی پر، مقامی بی جے پی ایم ایل اے نرمل دھرا اور اس کے غنڈوں نے عبدالحفیظ کو دہشت گرد کہہ کر دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔"
VIDEO | Bankura: CJP delegation led by national co-convener Ashutosh Ranka visits Sheikh Abdul Hafiz's family in Karisumba village.— Press Trust of India (@PTI_News) August 17, 2026
He says, " it is not just the responsibility of cjp but of the entire country. everyone in this country who is fighting for educational reform, we… pic.twitter.com/y5JsYgySp1
رانکا نے وضاحت کی کہ عبدالحفیظ مقامی اسکول کے ہیڈ ماسٹر اور بی جے پی سے وابستہ کاشی ناتھ ڈے سے اجازت لینے گئے تھے تاکہ سہولیات کا معائنہ کریں اور "ہمارے اسکولوں کو ٹھیک کریں" مہم کے تحت بہتری کی تجویز پیش کریں۔ سی جے پی کے ایک رہنما نے الزام لگایا کہ عبدالحفیظ کے گھر واپس آنے کے بعد ان کے گھر کی بجلی کی سپلائی منقطع کر دی گئی اور اس کے بعد ان کے خاندان پر ’’بی جے پی کے غنڈوں‘‘ نے حملہ کیا۔
سی جے پی ترجمان نے کہا کہ، "جب ہماری 'فکس اؤر اسکول' مہم شروع ہوئی، عبدل نے تعلیمی اصلاحات کے لیے ہماری تحریک کی حمایت کرنے کا وعدہ کیا۔۔ وہ صرف گاؤں کے ہیڈ ماسٹر، کاشی ناتھ ڈے سے اجازت لینے گیا تھا، جو کہ خود بی جے پی کا ایجنٹ ہے۔ وہ اسکول کا معائنہ کرنا، آڈٹ کرنا اور گاؤں کے سرکاری اسکول کو بہتر بنانے کے طریقوں پر بات کرنا چاہتا تھا۔ تاہم کاشی ناتھ نے پہلے ہی عبدل کے گھر والوں کو متنبہ کیا، اور پھر بی جے پی کے غنڈے عبدالحفیظ کے گھر پہنچ گئے، اور انہوں گھر پر حملہ کر دیا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ جب عبدالحفیظ کے والد نے مداخلت کرنے کی کوشش کی تو غنڈوں نے ان پر بھی حملہ کردیا۔ واقعے کے بعد اہل خانہ کو بغیر کسی پولیس تحفظ کے طبی امداد کے لیے اسپتال جانا پڑا۔
انہوں نے کہا، "جب عبدالحفیظ کے والد مداخلت کرنے کے لیے اندر آئے تو انہیں بھی مارا پیٹا گیا۔ اس واقعے کے بعد بھی پولیس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ خاندان کو بغیر کسی پولیس تحفظ کے اسپتال جانا پڑا۔"
رانکا نے کہا، "200-300 بی جے پی کے غنڈے وہاں بھی ان کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے عبدل اور اس کے والد پر دوبارہ حملہ کیا۔"
پولیس پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ بعد میں جب اہل خانہ شکایت درج کرانے پولیس اسٹیشن پہنچے تو غنڈوں نے انہیں اندر جانے سے روک دیا۔
اس پورے واقعے میں پولیس کہیں نظر نہیں آئی۔ انہوں نے کہا، ’’جب عبدل کے اہل خانہ شکایت درج کرانے پولس اسٹیشن گئے تو بی جے پی کے غنڈوں نے انہیں احاطے میں داخل ہونے تک نہیں دیا۔‘‘
عبدالحفیظ کے خاندان کے ساتھ تفصیلی بات چیت کے بعد، سی جے پی نے مغربی بنگال حکومت سے چار مطالبات کیے ہیں۔ ان مطالبات کو 10 دن میں پورا نہیں کرنے پر مغربی بنگال میں بنکورا ڈی ایم آفس کا پرامن گھیراؤ کرنے کا انتباہ دیا گیا ہے۔
After extensive discussions with Abdul's family, CJP demands four things from the West Bengal government. Fulfill these demands within 10 days. If demands are not met, we will enforce a peaceful gherao of the Bankura DM Office in West Bengal.— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) August 17, 2026
1. File an FIR against all… pic.twitter.com/nmY09TuWUK
سی جے پی کے چار مطالبات:
1. جرم میں ملوث تمام نامعلوم ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کریں
2. پولیس کی مداخلت اور بدانتظامی کی عدالت کی نگرانی میں غیر جانبدارانہ تحقیقات کو یقینی بنایا جائے
3۔متاثرہ خاندان کے لیے چوبیس گھنٹے ریاستی تحفظ فراہم کیا جائے
4. عبدالحفیظ کا خاندان معاوضہ نہیں چاہتا بلکہ اس کے بجائے اپنے مرحوم والد شیخ محمد مفیق کے نام پر ایک عالمی معیار کے اسکول کا مطالبہ کر رہا ہے۔
“I don’t want compensation, instead build a world class school and name it after my father.”— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) August 17, 2026
This is the mindset and mentality of Abdul who lost his father due to a gruesome attack by BJP goons all because he wanted better quality of government schools in his village pic.twitter.com/hvIFnuWJXT
دریں اثنا، مغربی بنگال پولیس نے بتایا کہ عبدالحفیظ کے والد کو معمولی چوٹیں آنے کے بعد اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ اس نے بلڈ پریشر کے شدید اتار چڑھاؤ کی وجہ سے خود کو بردوان میڈیکل کالج میں داخل کرایا تھا اور اسے کوئی "جان لیوا چوٹ" نہیں لگی تھی۔
پولیس نے اس معاملے میں آٹھ افراد کو گرفتار کیا ہے۔
پولیس نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ، "13 اگست کی رات کو، شرپسندوں کے ایک گروپ نے مبینہ طور پر انڈس، بنکورہ میں ایس کے عبدالحفیظ کے گھر کو گھیر لیا تھا۔ یہ واقعہ مبینہ طور پر اس صبح عبدالحفیظ کے کریسنڈا پاسچیمپارہ پرائمری اسکول جانے سے جڑا ہوا تھا، جہاں وہ اسکول کی سہولیات کے بارے میں پوچھنے کے لیے گیا تھا۔ واقعے کے دوران، عبدالحفیظ کے والد، شیخ محمد مفیق کو معمولی چوٹ آئی تھی۔ 15 اگست کی صبح، شیخ محمد مفیق نے اپنے آپ کو بردوان میڈیکل کالج میں داخل کرایا۔ علاج کرنے والے ڈاکٹروں کو کوئی جان لیوا زخم نہیں ملا تھا۔
بیان میں مزید کہا گیا، "اس (شیخ محمد مفیق) کی موت کے بعد، بے بنیاد اور جھوٹے دعوے آن لائن گردش کرنے لگے جس میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ شیخ محمد مفیق کی موت 'وحشیانہ حملے' کی وجہ سے ہوئی۔ بنکورہ پولیس نے درج کی گئی ایف آئی آر کی بنیاد پر آٹھ افراد کو گرفتار کیا، اور پانچ دیگر مشتبہ افراد کو آٹھ دن کی پولیس تحویل میں بھیج دیا گیا ہے اور دو دیگر مفرور مشتبہ افراد کی تلاش جاری ہے، اور ایک پولیس گارڈ کو عبدالحفیظ کے گھر کے باہر تعینات کیا گیا ہے۔" پولیس نے انتباہ دیا ہے کہ، "اس معاملے کی غلط معلومات نہ پھیلائیں، افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف قانون کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔‘‘
(اے این آئی کے مشمولات کے ساتھ)
یہ بھی پڑھیں: