منی پور میں صدر راج کا خاتمہ، یمنم کھیم چند سنگھ وزیر اعلیٰ مقرر، دو نائب وزرائے اعلیٰ نے لیا حلف
صدرِ مرمو کیجانب سے جاری اعلامیے کے مطابق 13 فروری 2025 کو نافذ کیے گئے صدرراج کو 4 فروری 2026 سے ختم کردیا گیا ہے۔
Published : February 4, 2026 at 9:56 PM IST
نئی دہلی/امپھال: منی پور میں طویل سیاسی غیر یقینی کے بعد بدھ کے روز بی جے پی کے سینئر رہنما یمنم کھیم چند سنگھ نے ریاست کے نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھا لیا، جبکہ صدر راج کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا گیا۔ کُوکی بی جے پی ایم ایل اے نیمچا کپگن نے ورچوئل طور پر نائب وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا، جبکہ ناگا پیپلز فرنٹ کے ایم ایل اے ایل ڈیخو نے بھی نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھایا۔ بی جے پی کے گوِنداس کونتھوجم اور این پی پی کے کے لوکن سنگھ نے بطور وزراء حلف لیا۔
صدرِ جمہوریہ دروپدی مرمو کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق، آئین کے آرٹیکل 356 کی شق (2) کے تحت 13 فروری 2025 کو نافذ کیے گئے صدر راج کو 4 فروری 2026 سے ختم کر دیا گیا ہے۔ حلف برداری سے قبل یمنم کھیم چند سنگھ نے بی جے پی کے مرکزی مبصر ترون چُگ، شمال مشرقی خطے کے انچارج سمبت پاترا اور دیگر ایم ایل ایز کے ہمراہ گورنر سے ملاقات کر کے حکومت سازی کا دعویٰ پیش کیا، جس کے بعد گورنر نے انہیں حکومت تشکیل دینے کی دعوت دی۔
منگل کے روز بی جے پی نے باضابطہ طور پر اعلان کیا تھا کہ یمنم کھیم چند سنگھ کو پارٹی لیجسلیچر پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ دہلی میں بی جے پی ہیڈکوارٹر میں ہونے والی میٹنگ میں کیا گیا، جہاں سابق وزیر اعلیٰ این بیرن سنگھ نے ان کا نام تجویز کیا۔
یہ بھی پڑھیں:
واضح رہے کہ منی پور میں نسلی تشدد کے تناظر میں سابق وزیر اعلیٰ این بیرن سنگھ کے استعفیٰ کے بعد 13 فروری 2025 سے صدر راج نافذ تھا۔ 60 رکنی اسمبلی کی مدت 2027 تک ہے، تاہم اسے معطل حالت میں رکھا گیا تھا۔ بی جے پی کے پاس اسمبلی میں 37 نشستیں ہیں، جبکہ اس کی این ڈی اے اتحادی جماعتیں این پی پی (6)، این پی ایف (5) اور تین آزاد ارکان بی جے پی کی حمایت کر رہے ہیں۔