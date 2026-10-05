بی جے پی نے یو پی راجیہ سبھا انتخابات کے لیے نئے امیدوار میدان میں اتارے، ہردیپ پوری اور سات دیگر کے نام خارج
بی جے پی نے یوپی میں ہونے والے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے اپنے آٹھ امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔
By PTI
Published : October 5, 2026 at 8:38 PM IST
نئی دہلی/لکھنؤ: بی جے پی نے پیر کو اتر پردیش میں ہونے والے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے آٹھ امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا۔ اس فہرست میں وزیر دھرم پال سنگھ بھی شامل ہیں۔ پارٹی نے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری اور ان تمام دیگر لیڈروں کو فہرست سے خارج کر دیا ہے جن کی مدت کار اگلے ماہ ختم ہونے والی ہے۔
پارٹی نے ریاست سے شروتی گنگوار کو بھی اپنا امیدوار نامزد کیا ہے، جو سابق مرکزی وزیر اور جھارکھنڈ کے موجودہ گورنر سنتوش گنگوار کی بیٹی ہیں۔
بی جے پی کے بیان کے مطابق، دیگر سات امیدواروں میں رادھا کانت اوجھا، پرکاش پال، ودیا ساگر سونکر، گوپی کرشنا پانڈے، پرینکا سنگھ راوت اور رام پرتاپ سنگھ چوہان شامل ہیں۔
پارٹی نے بتایا کہ ان آٹھ امیدواروں کے ناموں کی منظوری بی جے پی کی مرکزی انتخابی کمیٹی نے دی ہے۔
ریاست سے راجیہ سبھا کے جن ارکان کی مدت ختم ہو رہی ہے ان میں بی جے پی رہنما ہردیپ سنگھ پوری، بی ایل ورما، ارون سنگھ، گیتا شاکیہ، نیرج شیکھر، برج لال اور سیما دویدی کے علاوہ سماج وادی پارٹی کے رہنما رام گوپال یادو اور بی ایس پی کے رام جی گوتم شامل ہیں۔
مرکزی وزیر ورما کا نام یو پی سے راجیہ سبھا امیدواروں کی فہرست میں شامل نہیں کیا گیا۔
بی جے پی ذرائع نے اشارہ دیا کہ پارٹی نے سماجی، علاقائی اور ذات پات کے توازن کو مدنظر رکھتے ہوئے امیدواروں کو حتمی شکل دی۔
بی جے پی کے ایک رہنما نے پی ٹی آئی کو بتایا، "فہرست میں اونچی ذاتوں سے تعلق رکھنے والے تین امیدوار شامل ہیں، جن میں رادھا کانت اوجھا اور گوپی کرشنا پانڈے (دونوں برہمن) شامل ہیں، جبکہ تین دیگر امیدوار 'دیگر پسماندہ طبقات' (او بی سی) اور دو 'درجہ فہرست ذاتوں' (ایس سی) سے تعلق رکھتے ہیں۔ آٹھ امیدواروں میں سے دو خواتین ہیں۔"
بی جے پی کے تمام آٹھ امیدوار آخری تاریخ یعنی منگل کو اپنے کاغذاتِ نامزدگی جمع کرائیں گے۔
سماج وادی پارٹی پہلے ہی دو امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر چکی ہے، رام گوپال یادو اور ریلائنس انڈسٹریز گروپ کے صدر دھنراج پریمل ناتھوانی کے نام اس میں شامل ہیں۔
پیر کو بی جے پی کی جانب سے اپنے امیدواروں کے اعلان کے بعد، اب اتنی ہی تعداد میں نشستوں کے لیے 10 امیدوار میدان میں ہیں۔
اگر منگل کو نامزدگی کا عمل ختم ہونے تک صورتحال یہی رہی تو نامزد ہونے والے تمام 10 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے۔ چونکہ 2027 کے یو پی (اتر پردیش) انتخابات میں اب کچھ ہی ماہ باقی ہیں، اس لیے بی جے پی اور ایس پی (سماج وادی پارٹی) دونوں ہی اپنی اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
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