بی جے پی نے مرشد آباد کے بیلڈانگا میں مرکزی فورسز کی تعیناتی کے لیے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا
بہار میں مرشد آباد کے ایک مزدور کی موت کے بعد، 16 جنوری کو بیلڈانگا میں احتجاج پھوٹ پڑا، جس سے ریلوے ٹریک متاثر ہوا۔
Published : January 19, 2026 at 5:22 PM IST
کولکاتہ: بی جے پی کی مغربی بنگال یونٹ اور مقامی باشندوں نے پیر کو کلکتہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جس میں مرشد آباد ضلع کے بیلڈانگا میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے مرکزی فورسز کی تعیناتی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس سے دو مفاد عامہ کی عرضیاں (PILs) دائر کرنے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر، دو پی آئی ایل دائر کی گئیں - ایک بی جے پی کی طرف سے اور دوسری بیلڈانگا کے مقامی باشندوں کی طرف سے۔
اس سے پہلے، کلکتہ ہائی کورٹ نے مرشد آباد کے سمسر گنج میں ہوئے واقعہ کے سلسلے میں مرکزی فورسز کی تعیناتی کا حکم دیا تھا۔ بیلڈانگا کیس میں بھی ایسا ہی حکم طلب کیا جا رہا ہے۔ عرضی گزاروں کے دلائل سننے کے بعد چیف جسٹس سوجوئے پال اور جسٹس پارتھاسرتھی سین پر مشتمل ڈویژن بنچ نے مقدمہ دائر کرنے کی اجازت دے دی۔ دونوں درخواستوں کی سماعت منگل کو متوقع ہے۔
اس سے قبل گزشتہ سال اپریل میں مرشد آباد ضلع میں وقف ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کے دوران تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ کلکتہ ہائی کورٹ کے اس وقت کے قائم مقام چیف جسٹس سومن سین کی ڈویژن بنچ نے مرکزی فورسز کی تعیناتی کا حکم دیا تھا۔
دوسری ریاستوں میں بنگال سے مائگرنٹ مزدوروں پر حملوں کے واقعات اکثر رپورٹ ہوتے رہتے ہیں۔ بیلڈانگا میں 16 جنوری کو بہار کے مرشد آباد کے ایک مائگرنٹ مزدور کی موت کے بعد کشیدگی پھیل گئی۔ گزشتہ جمعہ کی صبح، ہزاروں لوگوں نے بیلڈانگا میں نیشنل ہائی وے 12 پر زبردست احتجاج کیا، مائگرنٹ مزدور کے قتل کے خلاف ٹائر جلا کر احتجاج کیا گیا۔ احتجاج ریلوے پٹریوں تک بھی پھیل گیا جس سے ٹرین سروس متاثر ہوئی۔
اس دن تشدد میں ایک خاتون صحافی زخمی ہوئی تھی۔ مرشدآباد کے بیلڈانگا علاقے میں اس وقت سے حالات کشیدہ ہیں۔ بی جے پی اور مقامی باشندوں نے مرکزی فورسز کی تعیناتی کا مطالبہ کرتے ہوئے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: