چوتھے جج نے بنگال میں ایس آئی آر ٹربیونلز سے استعفیٰ دے دیا
باسو کے استعفیٰ نے ایس آئی آر ٹربیونلز کے گرد غیر یقینی صورتحال کو مزید بڑھا دیا ہے۔
Published : November 7, 2026 at 7:58 PM IST
کولکاتہ: کلکتہ ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج بسواجیت باسو نے ذاتی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے مغربی بنگال میں ایس آئی آر ٹربیونلز سے استعفیٰ دے دیا ہے، ایک معتبر ذریعہ نے ہفتہ کو بتایا۔ وہ ان 19 ریٹائرڈ ججوں میں سے چوتھے ہیں جنہیں مستعفی ہونے کے لیے انتخابی فہرستوں کے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) پینل کی سربراہی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔
باسو کا استعفیٰ کلکتہ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس ٹی ایس سیواگننم اور ریٹائرڈ ججوں رنجیت کمار بیگ اور جسٹس اندرجیت چٹرجی کے استعفوں کے بعد آیا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد الیکشن کمیشن نے مارچ میں مغربی بنگال کے لیے 19 اپیلیٹ ٹریبونل تشکیل دیے تھے۔
ایس آئی آر کے عمل کے نتیجے میں تقریباً 9.1 ملین ووٹروں کو مغربی بنگال کی انتخابی فہرستوں سے مختلف وجوہات کی بنا پر ہٹا دیا گیا، بشمول منطقی تضادات۔ یہ ٹربیونلز ان لاکھوں ووٹروں کی اپیلوں کی سماعت کر رہے ہیں جن کے نام انتخابی فہرستوں سے نکالے گئے تھے۔
الیکشن کمیشن کے ایک سینئر افسر نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ ریٹائرڈ ججوں کے یہ استعفے مرشد آباد ضلع میں اپیلوں کے نمٹانے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جہاں ووٹروں کی ایک بڑی تعداد کو انتخابی فہرستوں سے خارج کر دیا گیا تھا۔
باسو کے استعفیٰ نے ایس آئی آر ٹربیونلز کے گرد غیر یقینی صورتحال کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ باسو نے کلکتہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو جمعہ کو ایک خط کے ذریعے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔
الیکشن کمیشن کے عہدیدار نے بتایا کہ جسٹس باسو اور جسٹس چٹرجی کو مرشد آباد ضلع میں معاملات کو سنبھالنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔عہدیدار نے کہا، "دونوں ججوں کے ایک ماہ کے اندر چلے جانے سے، مرشد آباد کے رائے دہندوں کی اپیلوں کا نمٹانا مکمل طور پر رک گیا ہے۔ اس سے زیر التواء مقدمات کو نمٹانے کی ٹریبونل کی اہلیت پر سوالات اٹھ گئے ہیں۔"
جسٹس چٹرجی نے تقریباً 22 کلو میٹر روزانہ سفر کرنے میں دشواری کا حوالہ دیتے ہوئے استعفیٰ دے دیا۔ اس نے ابتدائی طور پر اسائنمنٹ کو قبول کیا، یہ سوچ کر کہ یہ دو سے تین ماہ کے لیے عارضی اسائنمنٹ ہوگی۔ تاہم، زیر التوا مقدمات کی بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے، انہوں نے آخر کار عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جسٹس بیگ اور جسٹس سیواگننم نے بھی ذاتی اور خاندانی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے ٹریبونل سے استعفیٰ دے دیا۔