ETV Bharat / state

بڑی خبر: چلتی کار میں اسکول کی طالبہ سے زیادتی، پیچھا کرنے کے بعد ملزم کار چھوڑکر فرار

راجستھان کے بیکانیر سے سنسنی خیز خبر۔ طالبہ کی عصمت دری کی گئی۔ گاؤں والوں کا پیچھا کرنے کے بعد ملزم کار چھوڑکر فرار ہوگیا۔

bikaner crime molestation with a school girl in a moving car police investigation started Urdu News
ناپاسر پولیس اسٹیشن (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 12, 2026 at 2:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

بیکانیر، راجستھان: ناپسر تھانہ علاقہ میں ایک اسکولی طالبہ کی عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہ واقعہ 6 جنوری کو پیش آیا اس طرح بتایا جا رہا ہے۔ اہل خانہ نے اتوار کی شام ناپسر پولیس اسٹیشن میں پولیس میں رپورٹ درج کرائی۔ جس کے بعد پولیس نے رپورٹ درج کرکے متاثرہ کا طبی معائنہ کروانے کے بعد تفتیش شروع کردی۔

پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون ایک ملزم کو جانتی تھی جب کہ اس کے ساتھ موجود دوسرے ملزم کو نہیں جانتی تھی۔ ملزم نے طالبہ کو زبردستی کار میں بٹھایا جب وہ اسکول سے گھر جارہی تھی اور اسے لے کر فرار ہوگئے۔

6 دن پہلے کا واقعہ

ناپاسر پولیس اسٹیشن آفیسر سشما راتھوڑ نے بتایا کہ خاندان کی جانب سے رپورٹ درج کرنے کے بعد ایک کیس درج کیا گیا تھا، گنگا سٹی کے سی او ہمانشو شرما معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ راتھوڑ نے بتایا کہ خاندان نے ایک نامزد رپورٹ درج کرائی، متاثرہ کے بیان کے مطابق، دو افراد نے اسے زبردستی کار میں بٹھایا جب وہ اسکول سے گھر واپس آرہی تھی اور اسے ڈرائیو پر لے گئے، اس کے ساتھ زیادتی کی۔ متاثرہ کے چیخنے پر گاؤں والوں نے کار کا پیچھا کیا، ملزم متاثرہ کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔

کیس کی تحقیقات جاری

اسٹیشن آفیسر راتھوڑ نے بتایا کہ تحقیقات شروع کردی گئی ہیں اور ملزمین کی تلاش کی جارہی ہے۔ فی الحال ملزمین فرار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس دوران گاؤں والوں نے اس واقعہ پر غصے کا اظہار کیا ہے۔ واقعے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے سی ای او ہمانشو شرما ناپسر پہنچ گئے ہیں اور ملزمین کی تلاش کے لیے الگ الگ پولیس ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔

ہیلپ لائن: اگر آپ کو، کسی دوست، رشتہ دار یا جاننے والے کو مدد کی ضرورت ہو تو شکتی سرکشا دل کے موبائل نمبر: 9296598170 اور 9296580210 پر رابطہ کریں۔

یہ بھی پڑھیں:

کانپور میں اغوا کے بعد نوعمر لڑکی کی اجتماعی عصمت دری، دو افراد کے خلاف مقدمہ درج

معصوم بچے کے ساتھ غیر فطری جنسی فعل،،،، نوجوان نے 8 روپے کا لالچ دے کر نشانہ بنایا

باپ نے حاملہ بیٹی کا کر دیا قتل، بیٹی کے دوسری ذات کے لڑکے سے شادی کرنے پر تھا ناراض

بیوی نے شوہر کو قتل کرکے گرائنڈرمیں پیس دیا

TAGGED:

GANG RAPE IN MOVING CAR
RAPE WITH SCHOOL GIRL
KIDNAPPED AND RAPE IN RAJASTHAN
RAJASTHAN RAPE CASE BIKANER CRIME
STUDENT RAPED IN A MOVING CAR

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.