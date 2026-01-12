بڑی خبر: چلتی کار میں اسکول کی طالبہ سے زیادتی، پیچھا کرنے کے بعد ملزم کار چھوڑکر فرار
راجستھان کے بیکانیر سے سنسنی خیز خبر۔ طالبہ کی عصمت دری کی گئی۔ گاؤں والوں کا پیچھا کرنے کے بعد ملزم کار چھوڑکر فرار ہوگیا۔
Published : January 12, 2026 at 2:02 PM IST
بیکانیر، راجستھان: ناپسر تھانہ علاقہ میں ایک اسکولی طالبہ کی عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہ واقعہ 6 جنوری کو پیش آیا اس طرح بتایا جا رہا ہے۔ اہل خانہ نے اتوار کی شام ناپسر پولیس اسٹیشن میں پولیس میں رپورٹ درج کرائی۔ جس کے بعد پولیس نے رپورٹ درج کرکے متاثرہ کا طبی معائنہ کروانے کے بعد تفتیش شروع کردی۔
پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون ایک ملزم کو جانتی تھی جب کہ اس کے ساتھ موجود دوسرے ملزم کو نہیں جانتی تھی۔ ملزم نے طالبہ کو زبردستی کار میں بٹھایا جب وہ اسکول سے گھر جارہی تھی اور اسے لے کر فرار ہوگئے۔
6 دن پہلے کا واقعہ
ناپاسر پولیس اسٹیشن آفیسر سشما راتھوڑ نے بتایا کہ خاندان کی جانب سے رپورٹ درج کرنے کے بعد ایک کیس درج کیا گیا تھا، گنگا سٹی کے سی او ہمانشو شرما معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ راتھوڑ نے بتایا کہ خاندان نے ایک نامزد رپورٹ درج کرائی، متاثرہ کے بیان کے مطابق، دو افراد نے اسے زبردستی کار میں بٹھایا جب وہ اسکول سے گھر واپس آرہی تھی اور اسے ڈرائیو پر لے گئے، اس کے ساتھ زیادتی کی۔ متاثرہ کے چیخنے پر گاؤں والوں نے کار کا پیچھا کیا، ملزم متاثرہ کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔
کیس کی تحقیقات جاری
اسٹیشن آفیسر راتھوڑ نے بتایا کہ تحقیقات شروع کردی گئی ہیں اور ملزمین کی تلاش کی جارہی ہے۔ فی الحال ملزمین فرار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس دوران گاؤں والوں نے اس واقعہ پر غصے کا اظہار کیا ہے۔ واقعے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے سی ای او ہمانشو شرما ناپسر پہنچ گئے ہیں اور ملزمین کی تلاش کے لیے الگ الگ پولیس ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔
ہیلپ لائن: اگر آپ کو، کسی دوست، رشتہ دار یا جاننے والے کو مدد کی ضرورت ہو تو شکتی سرکشا دل کے موبائل نمبر: 9296598170 اور 9296580210 پر رابطہ کریں۔