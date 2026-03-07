گھریلو جھگڑے پر داماد نے ساس کو گولی مار دی، ملزم فرار
بجنور میں صلاح کروانے آئی ساس کو داما نے دوران بحث گولی مار دی۔
Published : March 7, 2026 at 12:55 PM IST
بجنور: اترپردیش کے ضلع بجنور کے نہتور تھانہ علاقہ کے تحت گاؤں پھولسنڈہ ہیرا میں بیٹی اور داماد کے درمیان جھگڑے میں ایک خاتون کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ وہ اپنی بیٹی اور داماد کے درمیان جاری تنازعہ کو حل کرنے گئی تھی۔ بات چیت کے دوران مشتعل داماد نے اسے گولی مار دی جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ اس کے بعد ملزم فرار ہو گیا۔ اس واقعے سے گاؤں میں کہرام مچ گیا ہے۔
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس امیت کشور نے بتایا کہ قتل کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس کی ایک ٹیم پھولسنڈا ہیرا گاؤں پہنچی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق پھولسنڈہ ہیرا گاؤں کی ببلی کی بیٹی بھاونا کی شادی تقریباً تین سال قبل اسی گاؤں کی رہائشی سجل سے ہوئی تھی۔ بھونا اور سجل کے درمیان کچھ عرصے سے جھگڑا چل رہا تھا۔ ببلی جھگڑا حل کرنے اپنے داماد کے گھر گئی تھی۔ گفتگو کے دوران سجل نے ببلی کو پستول سے گولی مار دی۔
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ پولیس امیت کشور کے مطابق ملزم سجل واقعہ کے بعد سے فرار ہے۔ اس کی تلاش کے لیے پولیس ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ واقعے کی دیگر پہلوؤں سے مکمل تفتیش جاری ہے۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ کرکے واقعے کی معلومات اکٹھی کی جارہی ہیں۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور دیگر شواہد کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جائے گی۔