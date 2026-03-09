ستون سے باندھ کر خاتون پر وحشیانہ تشدد، پلائی گئی شراب میں ملا کر پیشاب، موت کے بعد ایک گرفتار
بہار کے مدھوبنی میں مکھیا کے گھر ایک خاتون کو کھمبے سے باندھ اس پر 'وحشیانہ' تشدد کیا گیا، جس سے اس کی موت ہوگئی۔
Published : March 9, 2026 at 9:58 AM IST
مدھوبنی: بہار کے مدھوبنی ضلع کے گھوگھڑیہا علاقے میں 40 سالہ خاتون کے ساتھ مبینہ غیر انسانی سلوک کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ الزام ہے کہ خاتون کو گاؤں کی مکھیا کے گھر میں کھمبے سے باندھ کر مارا پیٹا گیا۔ جب متاثرہ نے پانی مانگا تو اسے شراب میں پیشاب ملا کر پینے پر مجبور کیا گیا۔ واقعے کے بعد پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔
متاثرہ خاتون کی دوران علاج موت
متاثرہ خاتون کو تشویشناک حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں وہ دوران علاج دم توڑ گئی۔ پولیس نے گاؤں کی مکھیا اور اس کے اہل خانہ سمیت متعدد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔
متاثرہ کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ 'اسے کھمبے سے باندھ کر مارا پیٹا گیا۔' گھوگھڑیہا کے امہی گاؤں کے رہائشیوں نے بتایا کہ یہ واقعہ 25 فروری کو پیش آیا، جب متاثرہ خاتون زمین تنازع کے سلسلے میں مدد مانگنے کے لیے گاؤں کی سربراہ کماری دیوی کے گھر گئی۔ اس دوران جھگڑا ہو گیا۔ متوفی کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ تنازعہ بڑھنے پر گاؤں کی مکھیا نے کئی دوسرے لوگوں کو بلا لیا اور اس کے ساتھ مارپیٹ کی۔
اہل خانہ کا بیان
اس دن کیا ہوا؟ اس کے جواب میں متوفیہ کے شوہر محمد سہاس الدین نے بتایا کہ "وہ مدد لینے گئی تھی لیکن اسے کھمبے سے باندھ کر بے دردی سے مارا پیٹا گیا، پولیس پہنچی اور اسے تھانے لے گئی۔ پولیس نے ہم سے بات چیت کی اور پھر ہمیں چھوڑ دیا، اسے پی ایچ سی گھوگھڑیہا لے جایا گیا، جہاں پر ابتدائی طبی امداد کے بعد اس کی تشویشناک حالت دیکھ کر ایف پی اے ہسپتال ریفر کر دیا گیا۔"
"لیکن اس کی حالت مسلسل بگڑتی رہی، اور پھر اسے دربھنگہ میڈیکل کالج ہسپتال ریفر کر دیا گیا۔" وہاں سے اسے بہتر علاج کے لیے پٹنہ ریفر کیا گیا، جہاں اس کی موت ہوگئی۔' - متوفیہ کے شوہر محمد سہاس الدین
گاؤں والوں کا خاتون پر وحشیانہ تشدد کا الزام
گاؤں والوں نے بتایا کہ اسے بانس سے مارا گیا، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ ایک اور گاؤں والے نے بتایا کہ اسے مارا پیٹا گیا اور شراب میں پیشاب ملا کر پلائی گئی۔
جب خاتون گاؤں کی مکھیا کے گھر پہنچی
اس معاملے پر منصوری برادری کے ریاستی صدر اجے منصوری نے قصورواروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا، "خاتون کا اپنے خاندان کے ساتھ زمین کا تنازع تھا، پنچایت سے معاملہ حل کرنے کے لیے کہا گیا، تاہم، جب متاثرہ کا شوہر پنچایت میں شرکت کرنے میں ناکام رہا تو گاؤں کی مکھیا کا بیٹا مگنو سنگھ متاثرہ کے گھر گیا اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی۔ بعد ازاں متاثرہ گاؤں کی سربراہ کے گھر پہنچی۔ جہاں اس پر حملہ کیا گیا اور شراب میں پیشاب ملا کر پلائی گئی۔"
مدھوبنی پولیس کا بیان
ڈی ایس پی امیت کمار نے بتایا کہ 25 فروری کو مدھوبنی ضلع کے گھوگھڑیہا پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں واقع گاؤں امہی میں ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی اطلاع ملی تھی۔ اس کے بعد ڈائل 112 کی ٹیم جائے وقوع پر پہنچی اور زخمی خاتون کو اسپتال لے جایا گیا، جہاں سے اسے بہتر علاج کے لیے پٹنہ ریفر کر دیا گیا۔
"متاثرہ کی اتوار، یکم مارچ کو علاج کے دوران موت ہوگئی۔ متوفیہ کے اہل خانہ کی درخواست کی بنیاد پر مقدمہ درج کر لیا گیا اور کلیدی ملزم مگنو سنگھ کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا۔" امیت کمار، ڈی ایس پی، مدھوبنی
واقعے کے بعد عوام میں غم و غصہ
خاتون کی لاش اسپتال سے گھر پہنچی تو گاؤں میں کہرام مچ گیا۔ گھر والوں میں چیخ و پکار مچ گئی۔ پسماندگان میں تین کمسن بچے شامل ہیں۔ اس واردات سے پورے علاقے میں غم و غصہ پھیل گیا ہے۔ متوفیہ کے شوہر نے ملزم کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔
