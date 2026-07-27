تیجسوی یادو نے طلباء کے احتجاج کے دوران AK-47 کے استعمال کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا
آر جے ڈی لیڈر تیجسوی نے سیوان میں طلباء کے احتجاج کے دوران پولیس کےذریعہ 'AK-47 کے استعمال کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
By PTI
Published : July 27, 2026 at 6:41 PM IST
پٹنہ: آر جے ڈی کے نیشنل ورکنگ صدر تیجسوی یادو نے پیر کے روز بہار کے سیوان میں 25 جولائی کو نیٹ پیپر لیک معاملے پر طلباء کے احتجاج کے دوران اے کے 47 رائفل کے مبینہ استعمال کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
بہار اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو نے 25 جولائی کو آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (AISA) کی طرف سے بلائے گئے بہار بند کے دوران گرفتار تمام مظاہرین کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا۔
देखिए कैसे बिहार में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिसकर्मी AK-47 से गोली चला रहा है? संपूर्ण देश में किसी भी छात्र प्रदर्शन में Police Manual का उल्लंघन कर AK-47 से गोली चलाने का यह प्रथम मामला है।— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) July 27, 2026
लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। अगर यही… pic.twitter.com/fEmJXK8CjQ
انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ پیر کی رات تک انہیں (گرفتار طلبہ) رہا کر دیں۔ انھوں نے انتباہ دیا کہ اگر ڈیڈ لائن کو پورا نہیں کیا گیا تو ان کی پارٹی بڑے پیمانے پر ریاست گیر احتجاج شروع کرے گی۔
تیجسوی نے کہا، "سیوان میں طلباء کے احتجاج کے دوران مبینہ طور پر AK-47 رائفل کا استعمال کرنے پر محض ایک کانسٹیبل کو معطل کرنا کافی نہیں ہے۔ اس واقعہ کی عدالتی تحقیقات کا حکم دیا جانا چاہئے۔"
VIDEO | Patna: On the suspension of a Bihar Police personnel seen on camera allegedly firing AK-47 during students' protest, Bihar LoP Tejashwi Yadav says, " jp nadda himself had said in delhi that no action would be taken against students, all cases against them would be… pic.twitter.com/aDd1PrOrH0— Press Trust of India (@PTI_News) July 27, 2026
یادو نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کو واضح کرنا چاہیے کہ مظاہرین کے خلاف AK-47 کے استعمال کا حکم کس نے دیا تھا، اور یہ بتانا چاہیے کہ کس طرح پولیس نے "قتل کی کوشش" کے الزام میں متعدد طلباء پر مقدمہ درج کیا ہے۔
انہوں نے کہا، "میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام گرفتار طلباء کو پیر کی رات تک رہا کریں۔ اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہی تو آر جے ڈی ایک بڑے پیمانے پر ریاست گیر احتجاج شروع کرے گی۔ مرکزی حکومت نے پہلے ہی طلباء مظاہرین کے خلاف تمام مقدمات واپس لینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔"
Patna: Bihar Police- " on july 25, 2026, near jp chowk in siwan city, constable abhishek kumar-one of the police personnel deployed there-fired four rounds into the air to ensure the safety of lives, property, and government assets after being surrounded by a mob. there are no… pic.twitter.com/91CHEAVMVR— ANI (@ANI) July 27, 2026
حکام نے بتایا کہ اس سے ایک دن قبل، ایک کانسٹیبل کو معطل کر دیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق، 25 جولائی کو سیوان ضلع میں طلباء کے احتجاج کے دوران ایک ویڈیو میں مبینہ طور پر کانسٹیبل کو AK-47 رائفل کا استعمال کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔
پی ٹی آئی آزادانہ طور پر ویڈیو کی صداقت کی تصدیق نہیں کر سکی۔
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