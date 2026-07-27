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تیجسوی یادو نے طلباء کے احتجاج کے دوران AK-47 کے استعمال کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا

آر جے ڈی لیڈر تیجسوی نے سیوان میں طلباء کے احتجاج کے دوران پولیس کےذریعہ 'AK-47 کے استعمال کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔

تیجسوی یادو نے طلباء کے احتجاج کے دوران AK-47 کے استعمال کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا
تیجسوی یادو نے طلباء کے احتجاج کے دوران AK-47 کے استعمال کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا (X/@yadavtejashwi)
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By PTI

Published : July 27, 2026 at 6:41 PM IST

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پٹنہ: آر جے ڈی کے نیشنل ورکنگ صدر تیجسوی یادو نے پیر کے روز بہار کے سیوان میں 25 جولائی کو نیٹ پیپر لیک معاملے پر طلباء کے احتجاج کے دوران اے کے 47 رائفل کے مبینہ استعمال کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔

بہار اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو نے 25 جولائی کو آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (AISA) کی طرف سے بلائے گئے بہار بند کے دوران گرفتار تمام مظاہرین کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا۔

انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ پیر کی رات تک انہیں (گرفتار طلبہ) رہا کر دیں۔ انھوں نے انتباہ دیا کہ اگر ڈیڈ لائن کو پورا نہیں کیا گیا تو ان کی پارٹی بڑے پیمانے پر ریاست گیر احتجاج شروع کرے گی۔

تیجسوی نے کہا، "سیوان میں طلباء کے احتجاج کے دوران مبینہ طور پر AK-47 رائفل کا استعمال کرنے پر محض ایک کانسٹیبل کو معطل کرنا کافی نہیں ہے۔ اس واقعہ کی عدالتی تحقیقات کا حکم دیا جانا چاہئے۔"

یادو نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کو واضح کرنا چاہیے کہ مظاہرین کے خلاف AK-47 کے استعمال کا حکم کس نے دیا تھا، اور یہ بتانا چاہیے کہ کس طرح پولیس نے "قتل کی کوشش" کے الزام میں متعدد طلباء پر مقدمہ درج کیا ہے۔

انہوں نے کہا، "میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام گرفتار طلباء کو پیر کی رات تک رہا کریں۔ اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہی تو آر جے ڈی ایک بڑے پیمانے پر ریاست گیر احتجاج شروع کرے گی۔ مرکزی حکومت نے پہلے ہی طلباء مظاہرین کے خلاف تمام مقدمات واپس لینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔"

حکام نے بتایا کہ اس سے ایک دن قبل، ایک کانسٹیبل کو معطل کر دیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق، 25 جولائی کو سیوان ضلع میں طلباء کے احتجاج کے دوران ایک ویڈیو میں مبینہ طور پر کانسٹیبل کو AK-47 رائفل کا استعمال کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔

پی ٹی آئی آزادانہ طور پر ویڈیو کی صداقت کی تصدیق نہیں کر سکی۔

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TAGGED:

SIWAN STUDENT PROTEST
TEJASHWI YADAV AK47
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