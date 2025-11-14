"بہار شریف کو جموں و کشمیر بنا دیا گیا ہے" شکتی سنگھ یادو کا سخت تبصرہ
شکتی سنگھ یادو نے ووٹوں کی گنتی کی آڑ میں پورے بہار شریف کو قلعہ میں تبدیل کرنے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
نالندہ: ہلسا اسمبلی حلقہ سے آر جے ڈی امیدوار اور پارٹی کے چیف ترجمان شکتی سنگھ یادو جمعہ کی صبح نالندہ کالج کے گنتی مرکز پہنچے۔ وہیں، انہوں نے بہار شریف شہر میں سخت حفاظتی انتظامات کو "بزدل اور خوف زدہ حکومت کا سب سے بڑا ثبوت" قرار دیتے ہوئے ریاستی حکومت پر شدید حملہ کیا۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے شکتی سنگھ یادو نے کہا کہ "دیکھو آج پورے بہار شریف میں جموں و کشمیر جیسے صورتحال پیدا کی جارہی ہے۔ ووٹوں کی گنتی کا عمل جمہوریت کےلئے ضروری ہے اور گنتی کے مراکز پر سیکوریٹی سخت کرنا جائز ہے لیکن اس کی آڑ میں پورے شہر کو قلعے میں تبدیل کرنا بدقسمتی ہے۔"
آر جے ڈی لیڈر نے انتخابی نتائج پر مکمل اعتماد ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس بار پورے بہار میں ووٹنگ فیصد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ تقریباً 7.2 ملین مزید ووٹ ڈالے گئے، جو تبدیلی کی واضح علامت ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ ووٹ نئے بہار کی تعمیر اور اقتدار میں تبدیلی لانے کے لیے ڈالے گئے ہیں۔ شکتی سنگھ یادو نے حکمراں جماعت پر غنڈہ گردی کا الزام لگاتے ہوئے کہاکہ "لوگوں میں شدید غصہ ہے، اب کوئی دہشت گردی نہیں چلے گی۔" جب ان سے پوچھا گیا کہ این ڈی اے اور ’انڈیا‘ اتحاد کے درمیان کون جیتے گا تو شکتی سنگھ یادو نے مسکراتے ہوئے کہاکہ ’’یہ انڈیا ہے، ہے نہ؟ اگر انڈیا ہے تو ہے تو پھر انڈیا ہی رہے گا۔‘‘