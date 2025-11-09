بہار اسمبلی انتخابات: دوسرے و آخری مرحلے کی مہم تھمی، 122 نشستوں پر 11 نومبر کو ووٹنگ

بہار اسمبلی انتخابات: دوسرے و آخری مرحلے کی مہم تھمی، 122 نشستوں پر 11 نومبر کو ووٹنگ
اس مرحلے میں نیپال، اتر پردیش اور جھارکھنڈ سے متصل 20 اضلاع میں پھیلے ہوئے 122 حلقوں میں پولنگ 11 نومبر کو ہوگی۔
Published : November 9, 2025 at 8:11 PM IST
پٹنہ: بہار اسمبلی انتخابات کے دوسرے اور آخری مرحلے کے لیے انتخابی مہم کا شور اتوار کی شام ختم ہو گیا۔ ریاست کے 20 اضلاع میں 122 اسمبلی نشستوں پر 11 نومبر (منگل) کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ان میں 101 عام نشستیں، 19 ایس سی اور 2 ایس ٹی کے لیے مخصوص ہیں۔ سرحدی سکیورٹی فورس (ایس ایس بی) نے نیپال کی سرحد کو انتخابات تک مکمل طور پر سیل کر دیا ہے۔
دوسرے مرحلہ کی پولنگ کےلئے انتظامیہ کی جانب سے بڑے پیمانہ پر انتظامات کئے گئے ہیں۔ کل 45,399 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں، جن میں 5,326 شہری علاقوں میں اور 40,073 دیہی علاقوں میں ہیں۔ ان میں 595 بوتھ خواتین عملے کے حوالے کیے گئے ہیں، جبکہ 91 بوتھ معذور اہلکاروں کے زیرانتظام رہیں گے۔ تمام بوتھوں سے ووٹنگ کی براہ راست ویب کاسٹنگ ہوگی۔
دوسرے مرحلہ کے تحت کل 1,302 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں 1,165 مرد، 136 خواتین اور ایک تیسری جنس کا امیدوار شامل ہے۔ کل ووٹروں کی تعداد 3.7 کروڑ سے زائد ہے، جن میں 6,255 سو سال سے زیادہ عمر کے بزرگ شامل ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹی نشست بھاگلپور (24 مربع کلومیٹر) جبکہ سب سے بڑی چین پور (1814 مربع کلومیٹر) ہے۔ ووٹروں کی تعداد کے لحاظ سے مقدوم پور (جہان آباد) سب سے چھوٹی اور ہسوا (نوادہ) سب سے بڑی نشست ہے۔
نکسل متاثرہ علاقوں میں جیسے چین پور، راجاولی، سکندرا، اور چکائی میں ووٹنگ شام 5 بجے تک ہی ہوگی، جب کہ دیگر حلقوں میں یہ 6 بجے تک جاری رہے گی۔ پٹنہ میں الیکشن کمیشن کا کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے جہاں عوام شکایات درج کرا سکتے ہیں (ٹیلی فون: 0612-2824001، ای میل: ceo_bihar@eci.gov.in mailto:ceo_bihar@eci.gov.in)۔
ووٹروں میں 1.95 کروڑ مرد، 1.75 کروڑ خواتین اور 943 تیسری جنس کے ووٹر ہیں۔ نوجوان طبقہ (18 سے 40 سال) سب سے بڑا حصہ رکھتا ہے، جن کی تعداد 1.98 کروڑ ہے، جو کل ووٹروں کا تقریباً 53.5 فیصد ہے۔
نیتیش کابینہ کے 11 وزراء اس مرحلے میں قسمت آزمائی کریں گے۔ وزیر بیجندر پرساد یادو (سپورل) اور بی جے پی کے سینئر رہنما پریم کمار (گیا ٹاؤن) نویں مرتبہ الیکشن لڑرہے ہیں۔ دیگر وزراء میں رینو دیوی، لیشی سنگھ، نیرج کمار سنگھ ببلو، نیتیش مشرا، جینت راج، سمیّت کمار سنگھ، محمد زما خان، کرشنند پاسوان اور شیلا منڈل شامل ہیں۔
اے آئی ایم آئی ایم کے ریاستی صدر اخترال ایمان (امور)، جیتن رام مانجھی کی بہو دیپا مانجھی (امام گنج) اور سابق مرکزی وزیر اپیندر کشواہا کی اہلیہ سنیہ لاتا کشواہا (سسرام) بھی انتخابی میدان میں ہیں۔
دونوں مرحلوں کےلئے تمام سیاسی پارٹیوں کی جانب سے بڑے پیمانہ پر انتخابی مہم چلائی گئی۔ آر جے ڈی کے تیجسوی یادو نے سب سے زیادہ 200 سے زیادہ جلسوں سے خطاب کیا جبکہ کانگریس رہنما راہل گاندھی، کھڑگے اور پرینکا گاندھی نے بھی انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 16 جلسے اور ایک روڈ شو کیا، جبکہ وزیر داخلہ امیت شاہ نے 36 جلسے کیے۔ دفاعی وزیر راج ناتھ سنگھ کے 21 اور بی جے پی صدر جے پی نڈا کے 15 جلسے ہوئے۔
وزیر اعلیٰ نیتیش کمار نے اپنی صحت سے متعلق افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے 71 جلسے کیے۔ اب تمام کی نظریں 11 نومبر کی ووٹنگ پر مرکوز ہیں کہ آیا دوسرا مرحلہ پہلے مرحلے کے 65.08 فیصد ریکارڈ کو توڑ پائے گا یا نہیں۔