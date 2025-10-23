بہار اسمبلی انتخابات: دوسرے مرحلے کےلئے نام واپس لینے کی مدت ختم، 2600 سے زائد نامزدگیاں داخل
بہار اسمبلی انتخابات کو لیکر سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ دوسرے مرحلے کےلیے کاغذات نامزدگی کی واپسی کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔
پٹنہ : بہار میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے اور آخری مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آج آخری تاریخ تھی جو شام پانچ بجے ختم ہوگئی۔ الیکشن کمیشن کے حکام اب کاغذات کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ اس مرحلے میں 122 نشستوں کے لیے 2,600 سے زیادہ کاغذات نامزدگی داخل کیے گئے۔
دوسرے مرحلے کی ووٹنگ 11 نومبر کو ہوگی، جس میں 20 اضلاع کے 122 اسمبلی حلقے شامل ہیں۔ پہلے مرحلے کے لیے 6 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے، جہاں 1314 امیدوار میدان میں ہیں۔ الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق، پہلے مرحلے میں 18 اضلاع کے 121 حلقوں میں 1690 افراد نے کاغذات نامزدگی داخل کیے تھے۔ ان میں سے 315 امیدواروں کے کاغذات مختلف وجوہات کی بنا پر مسترد کر دیے گئے، جبکہ 61 امیدواروں نے اپنا نام واپس لے لیا۔
کیمور ضلع کی موہنیا (ریزرو) نشست سے راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) کی امیدوار شویتا سمن کا نامزدگی فارم منسوخ کر دیا گیا۔ ان کا شیڈولڈ کاسٹ سرٹیفکیٹ غلط پایا گیا تھا۔ مغربی چمپارن کی والمیکینگر اسمبلی نشست سے جن سوراج پارٹی کے امیدوار ڈاکٹر دیگ نارائن پرساد کے کاغذات بھی مسترد ہوئے۔ انہوں نے سرکاری تدریسی عہدے سے استعفیٰ نہیں دیا تھا۔
