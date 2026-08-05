جس عاشق کے لیے گھر چھوڑا، اسی نے بے رحمی سے قتل کر دیا، لاش ٹرالی بیگ میں چھوڑ کر فرار
بہار کی خاتون کا دمن میں قتل کر دیا گیا۔ خاتون کی لاش ٹرالی بیگ سے برآمد ہوئی۔ سونو سنگھ رپورٹ۔۔۔
Published : August 5, 2026 at 10:45 AM IST
نواڈہ: بہار کے نوادہ سے ایک انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے۔ ضلع کی ایک شادی شدہ خاتون کو مرکز کے زیر انتظام خطے دمن میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ 'ای ٹی وی بھارت' کو اس واقعے کی جانکاری روہ تھانے کے ایس ایچ او راہل ابھشیک نے دی۔ ایس ایچ او کے مطابق، اتوار کو دمن پولیس کی طرف سے انہیں فون آیا کہ ایک نوجوان خاتون کو قتل کر دیا گیا ہے۔ روہ پولیس نے جب تفتیش کی تو مقتولہ کی شناخت روہ تھانہ حلقے کے گاؤں سیور کے رہائشی منیش اپادھیائے کی بیٹی چھوٹی کماری کے طور پر ہوئی۔
"دمن پولیس کی جانب سے اطلاع ملی تھی۔ خاتون سیور گاؤں کی رہنے والی ہے۔ لواحقین کو اس کی اطلاع دے دی گئی ہے اور وہ دمن کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔" - راہل ابھشیک، ایس ایچ او، روہ نواڈہ
محبت کے چکر میں خاندان کو چھوڑا
محبت کی اس خوفناک کہانی کا آغاز تقریباً دو سال پہلے ہوتا ہے۔ چھوٹی کماری پہلے سے شادی شدہ تھی، اس کے باوجود اسے اپنے ہی گاؤں کے رشبھ نام کے نوجوان سے محبت ہو جاتی ہے۔ دونوں کے گھر ایک دوسرے سے محض 10 سے 20 میٹر کے فاصلے پر ہیں۔ اس محبت کے بعد وہ رشبھ کے لیے سماج، شوہر اور ہنستے کھیلتے خاندان کی پرواہ کیے بغیر گھر چھوڑ دیتی ہے۔ وہ چھ مئی سال 2024 کو اپنے عاشق کے ساتھ چلی جاتی ہے۔
لواحقین کے مطابق، جس وقت چھوٹی گاؤں چھوڑ کر گئی تھی، اس وقت روہ تھانے میں اغوا کی ایف آئی آر بھی درج کرائی گئی تھی، لیکن چھوٹی واپس نہیں آئی۔ دونوں مرکز کے زیرِ انتظام خطے دمن چلے گئے اور وہاں ایک کرائے کا کمرہ لے کر میاں بیوی کی طرح رہنے لگے۔ خاندان کے ساتھ ان کا کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔
مقتولہ کی بیٹی کا بھی قتل!
پولیس کے مطابق، گذشتہ دنوں کسی بات پر ہونے والے جھگڑے کے دوران رشبھ نے چھوٹی کو بے رحمی سے قتل کر دیا اور شناخت چھپانے کے لیے اس کی لاش کو ایک بڑے ٹرالی بیگ میں ٹھونس دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ چھوٹی کی ایک بیٹی کو بھی قتل کیا گیا ہے، لیکن اس کی اب تک کوئی باضابطہ تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ روہ کے ایس ایچ او نے بتایا کہ دمن پولیس کے اندازے کے مطابق ملزم رشبھ لاش والے بیگ کو باہر لے جانے کی فراق میں تھا، لیکن کامیاب نہ ہونے کی وجہ سے کمرے کو تالا لگا کر وہاں سے فرار ہو گیا۔
کئی دنوں تک بند کمرے سے جب شدید تعفن آنے لگی، تو مکان مالک نے فوراً دمن پولیس کو اس کی اطلاع دی۔ پولیس نے تالا توڑا تو اندر کا خوفناک منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ چھوٹی کی لاش ایک ٹرالی بیگ میں بند تھی۔ اس سنسنی خیز واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیور گاؤں میں کہرام مچ گیا ہے۔
ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری
فی الحال دمن پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر کے فرار ملزم رشبھ کی گرفتاری کے لیے مسلسل چھاپے ماری شروع کر دی ہے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ قتل کی اصل وجہ کیا تھی اور یہ واردات کس تاریخ کو انجام دی گئی۔
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