پٹنہ عدالت سے پپو یادو کو تین مقدمات میں ضمانت، رہائی کی راہ ہموار
وکیل نے امید ظاہر کی کہ کاغذی کارروائی مکمل ہونے کے بعد پپو یادو کو آج شام تک جیل سے رہا کیا جاسکتا ہے۔
Published : February 13, 2026 at 5:24 PM IST
پٹنہ: بہار کی ایک عدالت نے جمعہ کے روز آزاد رکنِ پارلیمنٹ پپو یادو کو پٹنہ اور پورنیہ اضلاع میں درج تین مختلف مقدمات میں ضمانت دے دی۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد ان کی رہائی کی راہ ہموار ہو گئی ہے، تاہم جیل انتظامیہ کے مطابق رہائی تمام قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد ہی ممکن ہوگی۔
موصولہ اطلاعات کے مطابق ضمانت کوتوالی اور بدھا کالونی تھانوں میں درج مقدمات میں دی گئی۔ کوتوالی تھانے میں درج دو مقدمات 2017 اور 2019 کے ہیں، جو احتجاجی مظاہروں اور سرکاری کام میں مبینہ رکاوٹ ڈالنے سے متعلق تھے، جبکہ بدھا کالونی تھانے کا مقدمہ بھی سرکاری فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام سے جڑا ہے۔
پپو یادو کے وکیل نے امید ظاہر کی ہے کہ ضروری کاغذی کارروائی مکمل ہونے کے بعد انہیں آج شام تک بیور جیل سے رہا کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق جیل انتظامیہ عدالتی احکامات موصول ہونے اور ضابطے کی تکمیل کے بعد ہی رہائی عمل میں لائے گی۔
عدالتی فیصلے کے بعد پپو یادو کے حامیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور اسے انصاف کی فتح قرار دیا جا رہا ہے۔ سیاسی حلقوں میں بھی اس فیصلے پر گرما گرم بحث جاری ہے۔
یاد رہے کہ اس سے قبل منگل کے روز رکنِ پارلیمنٹ و ایم ایل اے عدالت نے ایک اور مقدمے میں، جس میں مبینہ طور پر دھوکہ دہی سے مکان کرائے پر لینے اور قبضہ کرنے کا الزام تھا، انہیں ضمانت دی تھی۔ تاہم دیگر مقدمات میں ضمانت نہ ملنے کے باعث وہ بیور جیل میں بند رہے۔
گرفتاری سے قبل پپو یادو نے پارلیمنٹ میں پٹنہ کے ایک نیٹ طالب علم کی موت کا معاملہ اٹھایا تھا۔ کانگریس قائدین راہل گاندھی، پرینکا گاندھی و دیگر سیاسی لیڈروں نے بھی ان کی گرفتاری کو عوامی مسائل خصوصاً طالب علم کی موت کے معاملے پر آواز اٹھانے سے جوڑا تھا۔