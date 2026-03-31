یوپی سی ایم کی والدہ کے خلاف متنازعہ ریمارکس: بہار کے مولانا عبداللہ سلیم گرفتار
مولانا عبداللہ سلیم نے گذشتہ رمضان کے دوران ایک مذہبی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے متنازعہ ریمارکس کئے تھے جس کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔
Published : March 31, 2026 at 3:51 PM IST
بہرائچ : اتر پردیش اسپیشل ٹاسک فورس (ایس ٹی ایف) اور بہرائچ پولیس کی مشترکہ کارروائی میں بہار کے ایک مولانا عبدالہ سلیم کو وزیر اعلیٰ یوگی ادتیہ ناتھ کی والدہ کے خلاف مبینہ توہین آمیز بیان دینے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم مولانا عبداللہ سلیم کے خلاف 8 مارچ کو وشواہندو پریشد کے قانونی سیل کے ضلعی صدر اجیت پرتاپ سنگھ کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے پولیس اور ایس ٹی ایف مسلسل اس کی تلاش میں تھیں۔
بہرائچ کوتوالی نگر تھانے کے انچارج نارائن دت مشرا نے بتایا کہ ملزم بہار کے ضلع ارریہ کا رہائشی ہے اور اس نے ماہِ رمضان کے دوران ایک مذہبی اجتماع میں یہ متنازع بیان دیا تھا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ واقعہ کے بعد مختلف مقامات پر احتجاج شروع ہو گیا اور ملزم کی فوری گرفتاری کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔
یہ بھی پڑھیں: یوگی حکومت کو جھٹکا، الہٰ آباد ہائی کورٹ کا حکم، بدایوں کی مسجد میں نماز پر پابندی ہٹا دی گئی
پولیس کے مطابق مولانا سلیم گرفتاری سے بچنے کے لیے مسلسل اپنی لوکیشن تبدیل کررہے تھے۔ آخرکار ان کی موجودگی کی تصدیق ہونے پر ایس ٹی ایف اور بہرائچ پولیس کی ٹیم نے پورنیہ جا کر مقامی پولیس کی مدد سے انہیں حراست میں لیا۔ پولیس نے مولانا سلیم کی گاڑی بھی ضبط کر لی ہے۔ پولیس کے مطابق معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔