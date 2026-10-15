بہار: شراب سے لدی پک ٹرک اپ کا پیچھا کرنے والی ایکسائز ٹیم پر اندھا دھند فائرنگ، کانسٹیبل ہلاک
انسپکٹر اور مقامی پولیس ٹیم کے ساتھ مل کر گاڑی کو روکنے کے لیے ایک آپریشن شروع کیا تھا، اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا۔
Published : October 15, 2026 at 1:58 PM IST
نالندہ (محمود عالم) : بہار کے ضلع نالندہ میں شراب مافیا کا ایک خوفناک اور بے باک چہرہ سامنے آیا ہے۔ پاوپوری تھانے کے علاقے میں، اسمگلروں اور ان کے ساتھیوں نے ’ایکسائز انٹیلی جنس بیورو جو کہ محکمہ انسدادِ شراب و ایکسائز کا ایک خصوصی تفتیشی یونٹ ہے ,کی ٹیم پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ یہ ٹیم غیر قانونی شراب سے لدی ایک پک اپ وین کا پیچھا کر رہی تھی۔ فائرنگ کے تبادلے کے دوران، پٹنہ ہیڈکوارٹر سے ای آئی بی ٹیم کے کانسٹیبل اجیت کمار کو گولی لگ گئی۔ انہیں تشویشناک حالت میں پٹنہ لے جایا گیا، جہاں دورانِ علاج وہ چل ۔
اس سنسنی خیز واقعے نے پولیس اور محکمہ ایکسائز میں ہلچل مچا دی ہے۔ ایکسائز سپرنٹنڈنٹ سنجے کمار چودھری نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ پٹنہ ہیڈکوارٹر میں قائم ایکسائز انٹیلی جنس بیورو کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ جھارکھنڈ سے شراب کی ایک بڑی کھیپ پک اپ وین کے ذریعے ضلع میں داخل ہوئی ہے۔ یہ گاڑی نوادہ ضلع کے ’کھارات موڑ‘ سے نالندہ کی جانب جا رہی تھی۔ اطلاع ملنے پر پٹنہ سے آئی آئی ای بی ٹیم نے راجگیر ایکسائز ڈیپارٹمنٹ کے ایک سب انسپکٹر اور مقامی پولیس ٹیم کے ساتھ مل کر گاڑی کو روکنے کے لیے ایک آپریشن شروع کیا۔
روکے جانے پر شراب مافیا کی جانب سے فائرنگ
اس واقعے کے حوالے سے نالندہ کے ایکسائز سپرنٹنڈنٹ سنجے کمار چودھری نے بتایا کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ جھارکھنڈ سے ایک پک اپ وین کے ذریعے شراب اسمگل کی جا رہی ہے۔ اس اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے، انہوں نے مشکوک گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، جس پر فائرنگ کر دی گئی۔ ایکسائز انٹیلی جنس بیورو کے کانسٹیبل اجیت کمار شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں تشویشناک حالت میں ہسپتال لے جایا گیا، اور ابتدائی طبی امداد کے بعد حالت نازک ہونے کے باعث انہیں پٹنہ کے پی ایم سی ایچ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وہاں زیر علاج رہتے ہوئے وہ رات ڈیڑھ بجے (1:30) انتقال کر گئے۔ پولیس فی الحال معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے اور مزید کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔
سنجے کمار چودھری، ایکسائز سپرنٹنڈنٹ، نالندہ کے مطابق ایک پک اپ وین میں شراب لے جائی جا رہی تھی۔ جب محکمہ انسدادِ شراب کی ٹیم، جو گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی، نے اسے رکنے کا اشارہ کیا، تو ایک سیاہ رنگ کی اسکارپیو گاڑی نے انہیں اوور ٹیک کیا اور اس کانسٹیبل پر فائرنگ کر دی جو گاڑی کو رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ حملے کے دوران کانسٹیبل اجیت کو گولی لگی۔ انہیں VIMS لے جایا گیا اور بعد ازاں پٹنہ کے PMCH منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ اس واقعے میں ملوث شراب مافیا کے ارکان فی الحال مفرور ہیں۔ تحقیقات جاری ہیں۔
ڈیوٹی پر موجود محکمہ انسدادِ شراب کے کانسٹیبل کو گولی مار دی گئی
پاواپوری سلاؤ کے علاقے میں ہائی وے فلائی اوور کے قریب، پولیس کی ایک ٹیم نے شراب سے لدی ایک مشکوک پک اپ گاڑی کو روکنے کی کوشش کی۔ اسی دوران، اسمگلروں کے لیے 'اسکاؤٹ' (یا 'لائنر') کا کردار ادا کرنے والے ایک شخص نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ ایک گولی کانسٹیبل اجیت کمار کو لگی، جس کے نتیجے میں وہ شدید خون بہنے کی حالت میں موقع پر ہی گر پڑے۔ افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اسمگلر اور ان کا ساتھی گاڑی سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔
پی ایم سی ایچ پٹنہ میں علاج کے دوران موت
فائرنگ کے فوراً بعد، پولیس کے دیگر اہلکار زخمی کانسٹیبل اجیت کو پاواپوری میں واقع 'بھگوان مہاویر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز' لے گئے۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد، ڈاکٹروں نے ان کی تشویشناک حالت کو دیکھتے ہوئے انہیں پٹنہ میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال منتقل کر دیا۔ پی ایم سی ایچ میں طبی ٹیم کی بھرپور کوششوں کے باوجود، کانسٹیبل زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ شہید کانسٹیبل کا پوسٹ مارٹم اس وقت پٹنہ میں کیا جا رہا ہے۔
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شراب مافیاؤں کی گرفتاری کے لیے پولیس کی جانب سے ناکے بندی
ایکسائز ڈیپارٹمنٹ کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر نتیش کمار نے بتایا، "اس واقعے کے بعد ہائی وے اور آس پاس کے تمام راستوں پر بڑے پیمانے پر ناکے بندی کر دی گئی ہے۔ ایکسائز ڈیپارٹمنٹ اور مقامی پولیس کی مشترکہ ٹیمیں حملہ آوروں کی شناخت اور گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہیں۔ اس سنگین واقعے کے پیشِ نظر، نالندہ کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس نے جمعرات کی صبح جائے وقوعہ کا دورہ کیا، تفصیلی معائنہ کیا اور افسران کو سخت کارروائی کرنے کی ہدایات جاری کیں۔