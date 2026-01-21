بی جے پی کے سابق ترجمان پر جعلی کرنسی اور پیسہ دوگنا کرنے کا الزام، ہریانہ بہار اسپیشل ٹاسک فورس نے گھر پر مارا چھاپہ
رقم دوگنا کرنے کے اسکام کے سلسلے میں بی جے پی کے ایک سابق ترجمان کے گھر پر چھاپہ مارا گیا۔
Published : January 21, 2026 at 9:28 AM IST
سمستی پور، بہار: ریاست بہار کے سمستی پور ضلع سے جعلی کرنسی اور رقم کو دوگنا کرنے کے ایک سنگین معاملے میں بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ ہریانہ اور بہار کی اسپیشل ٹاسک فورس نے مشترکہ چھاپہ مارا اور بی جے پی سے سیاسی طور پر جڑے ایک فرد کے گھر پر چھاپہ مارا۔ چھاپے سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور لوگ مختلف معاملات پر بحث کر رہے ہیں۔
مشترکہ ایس ٹی ایف کے چھاپے سے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا
ہریانہ ایس ٹی ایف اور بہار ایس ٹی ایف کی ایک مشترکہ ٹیم نے سمستی پور میں چھاپہ مارا۔ یہ چھاپہ دل سنگھ سرائے سب ڈویژن کے اجنول گاؤں میں ہوا۔ جیسے ہی ایس ٹی ایف اور مقامی پولیس اسٹیشن نے کیمپ لگایا، گاؤں میں خوف و ہراس کا ماحول چھا گیا۔
رقم دوگنا کرنے کی آڑ میں دھوکہ دہی کا الزام
ذرائع کے مطابق یہ معاملہ ہریانہ میں درج ایک فراڈ اور ڈکیتی کی ایف آئی آر سے جڑا ہوا ہے۔ الزام ہے کہ ایک شخص کو دو لاکھ روپے کا جھانسہ دیا گیا اور چار لاکھ روپے کا وعدہ کیا گیا۔ رقم کے لین دین کے بعد راستے میں ڈکیتی کی واردات ہوئی۔
پنکج کمار لال کا نام منظر عام پر
اس معاملے میں پنکج کمار لال کا نام سامنے آنے کے بعد تحقیقات میں تیزی آگئی ہے۔ ہریانہ ایس ٹی ایف نے بہار سے روابط دیکھ کر بہار ایس ٹی ایف سے رابطہ کیا۔ اس کے بعد ایک مشترکہ ٹیم تشکیل دی گئی اور اجنول گاؤں میں چھاپہ مارا گیا۔
گھر کی تلاشی اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا
ایس ٹی ایف ٹیم نے پنکج کمار لال کے گھر کی مکمل تلاشی لی۔ چھاپے کے دوران گھر کے اطراف کے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ دیہاتیوں کے مطابق گھر کے قریب کسی باہری کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔
پنکج بی جے پی کے سابق ترجمان تھے
پنکج کمار لال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ضلعی ترجمان کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وہ اس وقت ریلوے کے لیے پانی کی فراہمی کے منصوبے سے وابستہ ہیں۔ وہ کلیان پور، وبھوتی پور تھانہ علاقے میں ایک رکشہ ایجنسی بھی چلاتا ہے۔
تین کروڑ روپے سے زیادہ کا پرتعیش گھر
اطلاعات کے مطابق، اس نے تقریباً دو سال قبل اجنول گاؤں میں زمین خریدی تھی۔ اس کے بعد تین کروڑ روپے سے زائد کی لاگت سے ایک پرتعیش گھر کی تعمیر شروع کی گئی۔ اطلاعات کے مطابق تعمیراتی کام ابھی بھی جاری ہے۔
جائیداد اور نیٹ ورک زیر تفتیش
ایس ٹی ایف (STF) ٹیم جائیداد کے مأخذ کی بھی چھان بین کر رہی ہے۔ افسران جعلی کرنسی اور پیسہ دوگنا کرنے کے ریکیٹ میں ملوث دیگر افراد کی بھی تلاش کر رہے ہیں۔ شبہ ہے کہ یہ کیس کسی بڑے نیٹ ورک سے منسلک ہو سکتا ہے۔
ڈی ایس پی کا بیان
دل سنگھ سرائے ڈی ایس پی وویک شرما نے چھاپے کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن جاری ہے اور تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی صورتحال واضح ہوگی۔ چھاپہ ختم ہونے کے بعد پورے کیس کے بارے میں باضابطہ معلومات جاری کی جائیں گی۔