طلبہ کی طاقت: بہار حکومت نے مظاہرین کے خلاف درج مقدمات واپس لینے اور گرفتار طلبہ کی رہائی کا اعلان کیا
AISA کی صدر نیہا بورا نے مقدمات واپس نہیں لینےاور طلبہ کو رہا نہیں کرنے پربہار میں جنتر منتر جیسے احتجاج کی دھمکی دی تھی۔
Published : July 28, 2026 at 10:00 AM IST
پٹنہ: بہار حکومت نے پیر کو اعلان کیا کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے میں احتجاج کرنے والے مظاہرین کے خلاف درج تمام مقدمات واپس لے گی اور مختلف الزامات کے تحت جیل میں بند لوگوں کو رہا کرے گی۔
فوری عمل آوری کے احکامات دیر شام ریاست کے محکمہ داخلہ کی طرف سے جاری کیے گئے۔ حکم کے مطابق، " 26 جولائی 2026 کی شام چھ بجے سے پہلے احتجاج میں حصہ لینے والے کسی بھی فرد کے خلاف حکومت کی طرف سے کوئی منفی (تعزیری / انتقامی ) قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔"
प्रेस विज्ञप्ति— Home Department, GoB (@BiharHomeDept) July 27, 2026
गृह विभाग
दिनांक- 27.07.2026#BiharHomeDept #BiharPolice @IPRDBihar@bihar_police pic.twitter.com/KtmtEWQWRn
پولیس کے مطابق، بائیں بازو کی حامی طلبہ یونینوں کی طرف سے 25 جولائی کو بلائے گئے بہار بند کے دوران مجموعی طور پر 694 لوگوں کو حراست میں لیا گیا تھا اور 339 نابالغوں کو چھوڑنے کے بعد، باقی 355 کے خلاف متعلقہ قوانین کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور ان پر متعلقہ عدالتوں میں مقدمہ چل رہا تھا۔
ریاست میں 22 جولائی کو شروع ہونے والی بدامنی کے سلسلے میں پولیس نے جن لوگوں کو گرفتار کیا تھا، جب AISA کے کارکنوں کی طرف سے نکالا گیا ایک جلوس وزیر اعلی کی رہائش گاہ کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ ان میں سی پی آئی (ایم ایل) لبریشن ایم ایل اے سندیپ سورو کو بند سے ایک دن قبل اٹھایا گیا تھا، اور سابق ریاستی وزیر تیج پرتاپ کو ہفتہ کی شام کو زبردستی لے جانے کی کوشش کی گئی تھی۔
بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ احتجاج میں حصہ لینے والے افراد کے خلاف "تمام ایف آئی آرز، مجرمانہ شکایات اور شوکاز نوٹسز واپس لینے کا قانونی عمل" فوری طور پر شروع کیا جائے گا۔
اس میں کہا گیا ہے، "مقدمات کے سلسلے میں گرفتار/ حراست میں لیے گئے تمام افراد کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے گا"، اور "مستقبل میں بھی ایسے افراد کے خلاف براہ راست یا بالواسطہ کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔"
Major update: Bihar Government accepts all demands and signs order withdrawing all cases and releasing all arrested students— Neha (@neha_aisa) July 27, 2026
We will continue to keep watch and make sure the government follows through on its order pic.twitter.com/1F9dTllrBV
نئی دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج کی قیادت کرنے والوں میں شامل آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (AISA) کی صدر نیہا بورا نے بہار کے ڈی جی پی ونے کمار سے ملاقات کی اور تمام مقدمات واپس لینے اور گرفتار کیے گئے افراد کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک میمورنڈم پیش کیا۔ اس کے چند گھنٹے بعد حکومت کا یہ اعلان سامنے آیا۔
نیہا نے نامہ نگاروں سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مطالبات پورے نہیں کیے گئے تو ریاست میں "دہلی میں جنتر منتر کے پیمانے پر احتجاج" کیا جا سکتا ہے، اور اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ بہار میں سمراٹ چودھری حکومت مبینہ طور پر اعلیٰ ظرفی سے کام کر رہی ہے۔
In the context of the movement against NEET paper leak and for reforms in the education-examination system, Bihar government today announced withdrawal of all cases against protesters and release of all arrested protesters. Another retreat for the BJP, victory for the people. pic.twitter.com/9NOfnMfQLn— Dipankar (@Dipankar_cpiml) July 27, 2026
سی پی آئی (ایم ایل) لبریشن کے جنرل سکریٹری دیپانکر بھٹاچاریہ نے حکومت کے اس اقدام پر خوشی کا اظہار کیا۔
بھٹاچاریہ نے جنتر منتر پر احتجاج میں حصہ لیا تھا۔ انھوں نے ایکس پر بہار کے محکمہ داخلہ کے بیان کے اسکرین شاٹس شیئر کرتے ہوئے کہا کہ "بی جے پی کے لیے ایک اور پسپائی، لوگوں کی جیت"۔
After Bihar, Assam government has also made a similar amnesty announcement. What about West Bengal? Of course, the proof of the pudding is in eating and we will have to remain vigilant till every protester has been released and every case withdrawn and closed. pic.twitter.com/txQSSI4KYs— Dipankar (@Dipankar_cpiml) July 27, 2026
بائیں بازو کی طلبہ تنظیموں نے 25 جولائی کو بہار بھر میں مظاہرے کیے تھے، جن میں سے کچھ پرتشدد ہو گئے۔ طلبہ نے نیٹ پیپر لیک معاملہ اور احتجاجی طلبہ پر پولیس کارروائی کے خلاف ریاست گیر بند کا اعلان کیا تھا۔
بہار اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو نے بھی بہار بند کے دوران حراست میں لیے گئے اور گرفتار کیے گئے تمام مظاہرین کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔
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