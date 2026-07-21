بہار حکومت نے ماڈل اسکولوں کو بھگوا رنگ میں رنگ دیا، سیاسی ہنگامہ
حکمران نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) کے اتحادی حکومت کے اس اقدام کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
Published : July 21, 2026 at 7:11 PM IST
پٹنہ: بہار میں سمراٹ چودھری حکومت نے ریاست کے 550 سے زیادہ ماڈل اسکولوں کو زعفرانی رنگ میں رنگ دیا۔ یہی نہیں حکومت نے ماڈل اسکولوں کا نام بدل کر سرسوتی ودیا نکیتن رکھ دیا۔ حکومت کے اس اقدام کے بعد سیاسی ہلچل مچ گئی ہے۔ حکمران نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) کے شراکت داروں کو حکومت کے اس اقدام میں کوئی خرابی نظر نہیں آرہی ہے۔
جہاں اپوزیشن نے اس اقدام پر اعتراض جتایا ہے وہیں ریاست کے وزیر تعلیم متھیلیش تیواری کا کہنا ہے کہ بھگوا رنگ بہار میں خوشحالی لائے گا۔
Patna, Bihar: On the Bihar government's decision to paint model schools saffron, Minister Mithlesh Tiwari says, "Saffron is a symbol of prosperity. Bihar has to be made prosperous, which is why the saffron colour has been used. Goddess Saraswati is pleased with this colour" pic.twitter.com/dLxexyhIAO— IANS (@ians_india) July 21, 2026
انہوں نے ایک متنازعہ دعوے میں کہا کہ، "بہار کو خوشحال بنانا ہے۔ اسی لیے بھگوا رنگ کا استعمال کیا گیا ہے۔ دیوی سرسوتی اس رنگ سے خوش ہوتی ہیں۔"
بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی اتحادی جماعت جنتا دل (یونائیٹڈ) نے اس معاملے کو ہلکے میں لیتے ہوئے حکومت کا دفاع کیا۔ جے ڈی یو کے ترجمان نیرج کمار نے کہا، "یہ سیاسی بیان بازی ہے۔ کیا بہار میں صرف ماڈل اسکول ہی اسکول ہیں؟ کیا یہاں پرائمری اسکول، پنچایت اسکول، مدرسے اور سنسکرت اسکول نہیں ہیں؟ بھگوا کاری کہاں ہوئی؟ یہ اپوزیشن کی سوچ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔"
Patna, Bihar: On the Bihar government's decision to paint model schools saffron, JD(U) spokesperson Neeraj Kumar says, " this is political rhetoric. are model schools the only schools in bihar? aren't there primary schools, panchayat schools, madrasas and sanskrit schools? so… pic.twitter.com/JlTsxlandl— IANS (@ians_india) July 20, 2026
انہوں نے مزید کہا کہ "ماڈل اسکولوں کے حوالے سے ہماری تشویش صرف یہ تھی کہ آباؤ اجداد اور زمین کے عطیہ دہندگان کے نام نمایاں طور پر ظاہر کیے جائیں، اور ایسا ہی کیا گیا ہے۔ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا، یہ عجیب بات ہے کہ 'چرواہا ودیالیہ' ماڈل سے وابستہ لوگ اچانک اسکولوں کے بارے میں فکر مند ہوگئے ہیں۔
’چرواہا ودیالیہ‘ ماڈل ایک سماجی تجربہ تھا جو 1991 میں راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) کے لیڈر لالو پرساد یادو کی قیادت والی حکومت نے شروع کیا تھا۔ اس کو پسماندہ دیہی بچوں اور مویشی پالنے والوں کے لیے بنیادی خواندگی اور پیشہ ورانہ مہارتیں لانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا جو روایتی طور پر رسمی تعلیم سے محروم تھے۔
اپوزیشن کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہوئے، بی جے پی ایم ایل اے نیرج کمار ببلو نے کہا، "آر جے ڈی کے پاس کوئی کام نہیں بچا ہے۔ وہ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اس لیے وہ حکومت کے ہر اچھے اقدام کی مخالفت کرتے ہیں۔ انہیں بھگوا سے کیا مسئلہ ہے؟ پورا ملک بھگوا ہو گیا ہے۔ بہار بھی بھگوا ہو گیا ہے۔"
Patna, Bihar: On the Bihar government's decision to paint model schools saffron, BJP MLA Neeraj Kumar Bablu says, " the rjd has no work left to do. they have become irrelevant, so they oppose every good initiative of the government. what is their problem with the saffron colour?… pic.twitter.com/MJNYURJswM— IANS (@ians_india) July 20, 2026
بی جے پی کی ایک اور اتحادی لوک جن شکتی پارٹی (رام ولاس) نے دعویٰ کیا ہے کہ فیصلہ اسکولوں کو تبدیل کرنے کے بارے میں نہیں تھا بلکہ اسکول کھولنے کے بارے میں تھا۔ پارٹی لیڈر اشرف انصاری نے دعویٰ کیا کہ حکومت ترقی کے بارے میں فکر مند ہے اور اس کے لیے کام کر رہی ہے۔
Patna, Bihar: On the Bihar government's decision to paint model schools saffron, LJP (Ram Vilas) MLC Ashraf Ansari says, " the decision was not about changing schools; it was about opening schools. the government is concerned about development and is working for it. the opposition… pic.twitter.com/3OkcbpMuXP— IANS (@ians_india) July 20, 2026
پارٹی کے ممبر قانون ساز کونسل (ایم ایل سی) اشرف انصاری نے کہا، ’’وہ اپنے اسکول کھول سکتے تھے اور اپنا رنگ رکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔
دوسری جانب ، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین (اے آئی ایم آئی ایم) نے واضح طور پر کہا ہے کہ اسکولوں کو بھگوا بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پارٹی کے قانون ساز اختر الایمان نے کہا ہے کہ "اسکول بی جے پی کے فنڈز سے نہیں بنائے جا رہے ہیں اور وزیر تعلیم کو یہ غلط فہمی ہوگئی ہے، یہ اسکول عوام کی محنت اور ٹیکس سے بنائے جا رہے ہیں، اسکولوں کو کسی بھی صورت میں بھگوا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تعلیمی نظام تباہ ہو چکا ہے، سبھی جانتے ہیں کہ نیٹ کے طلباء کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ حکومت صرف گال بجا رہی ہے۔"
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