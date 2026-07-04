لالو رابڑی کو ملی زیڈ سیکورٹی اور بلٹ پروف کار، بہار حکومت کا فیصلہ
اس سے پہلے چار جون کو بہار حکومت کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے لالو پرساد اور رابڑی دیوی کی 'زیڈ پلس' سکیورٹی واپس لے لی تھی۔
Published : July 4, 2026 at 1:22 PM IST
پٹنہ: بہار کی ریاستی حکومت نے آر جے ڈی سربراہ لالو پرساد یادو اور سابق سی ایم رابڑی دیوی کی سیکورٹی کو لے کر بڑا فیصلہ لیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے لیے 'زیڈ پلس' کیٹیگری کی سیکیورٹی بحال کردی گئی ہے، اور بلٹ پروف گاڑیوں کی سہولت بھی بحال کردی گئی ہے۔ چونکہ جمعہ کو نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوسکا، اس لیے ہفتہ کو محکمہ داخلہ کی جانب سے اس حوالے سے حکم نامہ کا انتظار ہے۔
حکومت نے 'زیڈ پلس' سیکورٹی واپس لے لی تھی: اس سے پہلے، 4 جون کو بہار حکومت کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے آر جے ڈی سربراہ لالو پرساد اور سابق وزیر اعلیٰ رابڑی دیوی کی 'زیڈ پلس' سیکورٹی واپس لے لی تھی۔ تاہم چونکہ دونوں سابق وزرائے اعلیٰ ہیں، انہیں قانونی دفعات کے تحت ایس ایس جی سیکیورٹی فراہم کی گئی۔
لالو خاندان نے اپنی سرکاری سیکورٹی واپس کر دی تھی۔ تاہم بہار حکومت کے حکم کے بعد ایک تنازعہ کھڑا ہو گیا تھا، جس نے خاندان کو اپنی حفاظتی عملے سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا تھا۔ حالانکہ اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو کی سیکورٹی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، لیکن انہوں نے بھی بہار حکومت کے فیصلے سے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے اپنی سرکاری سیکورٹی واپس کردی۔
لالورابڑی کی سیکورٹی پر سمجھوتہ
لالو پرساد یادو اور رابڑی دیوی کی سیکورٹی کو لے کر بہار میں سیاسی ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ آر جے ڈی کے چیف ترجمان شکتی یادو نے کہا تھا، "بہار میں سمراٹ حکومت نے جان بوجھ کر سیاسی وجوہات کی بنا پر سیکورٹی کو کم کیا ہے، اس طرح دونوں لیڈروں کی حفاظت سے سمجھوتہ کیا گیا ہے۔
'Z' زیڈ زمرہ کی سیکورٹی بحال کر دی گئی۔ بلٹ پروف گاڑی فراہم کی گئی:
سیاسی ہنگامہ آرائی کے درمیان، لالو پرساد یادو اور رابڑی دیوی کے لیے 'Z' زمرہ کی سیکورٹی ہفتہ کو بحال ہونے والی ہے۔ تاہم، اس پیشرفت پر ردعمل دیتے ہوئے، پارٹی نے کہا کہ جب کہ انہیں میڈیا سے اس حوالے سے معلومات موصول ہوئی تھیں، انہیں ابھی تک کوئی سرکاری مواصلت نہیں ملی ہے۔
زیڈکیٹیگری سیکیورٹی کیا ہے؟ زیڈ کیٹیگری کی سیکورٹی کے تحت 22 سیکورٹی اہلکار جن میں بہار پولیس، آئی ٹی بی پی، اور سی آر پی ایف کے اہلکار شامل ہیں 24 گھنٹے کی شفٹوں میں تعینات ہیں۔ کور میں 4-5 نیشنل سیکیورٹی گارڈ (NSG) کمانڈوز اور ایک ایسکارٹ گاڑی شامل ہے۔ تمام سکیورٹی اہلکار جدید ہتھیاروں سے لیس ہیں۔