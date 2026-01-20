کیا بہار کے گرلز ہاسٹل میں لڑکیاں محفوظ ہیں؟ پٹنہ میں نیٹ کی ایک اور طالبہ کی موت نے مچا دی ہلچل
پٹنہ کے ایک اور گرلز ہاسٹل میں زیر تعلیم 15 سالہ طالبہ کی مشتبہ موت سے سنسنی پھیل گئی ہے۔ پڑھیں تفصیل۔
Published : January 20, 2026 at 1:58 PM IST
پٹنہ، بہار: پٹنہ کے گرلز ہاسٹل میں جہان آباد کی NEET کی طالبہ کی مشتبہ موت کے انکشاف کے بعد نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ اورنگ آباد ضلع کے گوہ سے تعلق رکھنے والی ایک طالبہ سے بھی ایسا ہی معاملہ سامنے آیا ہے، جس کی پٹنہ نمائش روڈ پر واقع لڑکیوں کے ہاسٹل میں مشتبہ حالات میں موت ہو گئی۔
پٹنہ کے ہاسٹلز میں کیا ہو رہا ہے؟
اورنگ آباد کی رہنے والی اور پٹنہ کے فریزر روڈ پر لڑکیوں کے ہاسٹل میں پڑھنے والی 15 سالہ نشا (نام بدلا ہوا ہے) کی بھی 6 جنوری 2026 کو مشتبہ حالات میں موت ہو گئی۔ اس کے اہل خانہ نے پٹنہ جا کر سوموار کو گاندھی میدان پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کرایا۔
ایک اور طالبہ کی موت نے سنسنی پیدا کر دی
گوہ، اورنگ آباد کی رہنے والی نشا (نام بدلا ہوا ہے)، نمائش روڈ پر ایک ہاسٹل میں رہ کر NEET کی تیاری کر رہی تھی۔ 6 جنوری 2026 کو ہاسٹل انتظامیہ نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ نشا نے خودکشی کر لی ہے۔ جب باپ پٹنہ کے پی ایم سی ایچ پہنچے تو ان کی بیٹی کی لاش ایمرجنسی وارڈ میں پائی گئی۔
خاندان کے سنگین الزامات
اہل خانہ نے اسے خودکشی کا معاملہ قرار دیتے ہوئے اسے سوچا سمجھا قتل قرار دیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ دو لڑکے نشا کو ذہنی طور پر ہراساں کر رہے تھے۔ متوفی کے والد نے گاندھی میدان میں ایف آئی آر بھی درج کرائی ہے۔
والد نے پوری کہانی بتائی
والد کی طرف سے درج ایف آئی آر میں کہا گیا ہے، "میری بڑی بیٹی نشا (نام بدلا ہوا ہے) پٹنہ کے ایگزیبیشن روڈ پر واقع ایک ہاسٹل میں رہ کر NEET کی تیاری کر رہی تھی۔ 6 جنوری 2026 کو دوپہر 1 بجے، ہمیں اطلاع ملی کہ میری بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔" اطلاع ملنے پر ہم اپنے جاننے والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ہاسٹل پہنچے اور معلوم ہوا کہ لاش کو پی ایم سی ایچ لے جایا گیا ہے۔