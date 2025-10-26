بہار اسمبلی انتخابات 2025: تیجسوی یادو نے وعدوں کی جھڑی لگادی، یہاں جانیں اعلانات
RJD لیڈر تیجسوی یادو نےبہار کے پنچایتی راج نظام کے نمائندوں کے لیے 50 لاکھ روپے کا انشورنس کور اور پنشن کا بھی اعلان کیا۔
Published : October 26, 2025 at 2:21 PM IST
پٹنہ: آر جے ڈی کے رہنما اور بہار انتخابات کے لئے ہندوستانی بلاک کے وزیر اعلی کے امیدوار تیجسوی یادو نے اتوار کو کہا کہ اگر ریاست میں انڈیا بلاک اقتدار میں آتا ہے تو بہار کے پنچایتی راج نظام کے نمائندوں کے الاؤنس کو دوگنا کردیا جائے گا۔ سابق نائب وزیر اعلیٰ نے ان کے لیے 50 لاکھ روپے کے انشورنس کور اور پنشن کا بھی اعلان کیا۔
پنچایتی راج نظام حکومت کے تین درجوں پر مشتمل ہے – ضلع پریشد، پنچایت سمیتی، اور گرام پنچایت۔ چیئرپرسن کو 'مکھیا' (گرام پنچایت)، 'پرمکھ' (پنچایت سمیتی) اور 'ادھیاکشا' (ضلع پریشد) کے نام سے جانا جاتا ہے۔
#WATCH | Patna, Bihar: Mahagathbandhan CM candidate and RJD leader Tejashwi Yadav says, " ... people of bihar gave them (bjp) 20 years; we are only asking for 20 months, and i have full faith in people that this time there will be a change and the government will also change.… pic.twitter.com/xzqyqFQpxQ— ANI (@ANI) October 26, 2025
یادو نے یہاں نامہ نگاروں کو بتایا، "اگر انڈیا بلاک کو ووٹ دیا جاتا ہے اور اقتدار میں لایا جاتا ہے، تو ہم ریاست میں عوامی تقسیم کے نظام (PDS) کے تقسیم کاروں کے مارجن منی، فی کوئنٹل، میں بھی خاطر خواہ اضافہ کریں گے۔"
"اس کے علاوہ، ہم ریاست میں حجاموں، مٹی کے برتنوں کے کاروبار سے وابستہ افراد اور بڑھئیوں کو 5 لاکھ روپے کے بلاسود قرض فراہم کریں گے۔"
یادو نے کہا کہ بہار "تبدیلی کے لیے بے چین ہے" اور جہاں بھی وہ (انڈیا بلاک لیڈر) مہم چلا رہے ہیں، تمام ذاتوں اور مذاہب کے لوگ بڑی تعداد میں "ہماری حمایت کے لیے آ رہے ہیں"۔
انہوں نے کہا کہ، "لوگ موجودہ حکومت سے تنگ آچکے ہیں اور بہار حکومت کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اس حکومت کے تحت بدعنوانی اور جرائم اپنے عروج پر پہنچ چکے ہیں۔۔۔ لوگ بی جے پی کو سمجھ چکے ہیں۔"
#WATCH | Patna, Bihar: Mahagathbandhan CM candidate and RJD leader Tejashwi Yadav says, " the campaign has begun, and bihar is impatient for change. wherever we are going, people in large numbers from all castes and religions are coming to support us. people are fed up with the… pic.twitter.com/zSMuyFrU1k— ANI (@ANI) October 26, 2025
تیجسوی یادو نے مزید کہا کہ، "بہار کے لوگوں نے انہیں (بی جے پی) کو 20 سال دیے، ہم صرف 20 مہینے مانگ رہے ہیں، اور مجھے لوگوں پر پورا بھروسہ ہے کہ اس بار تبدیلی آئے گی اور حکومت بھی بدلے گی۔ مہاگٹھ بندھن مل کر ایک نیا بہار بنانے کے لیے کام کرے گا۔۔۔ پنچایت کے نمائندوں اور گاؤں کے دیگر نمائندوں کا الاؤنس دوگنا کر دیا جائے گا۔۔۔ پنشن کی رقم دینے کا عمل شروع کیا جائے گا،"
قبل ازیں جمعہ کو، انہوں نے مرکز پر بہار میں بدعنوان لیڈروں اور مجرموں کو بچانے کا الزام لگایا، اور زور دے کر کہا کہ اگر ریاست میں اپوزیشن اتحاد اقتدار میں آتا ہے تو وہ بدعنوانی سے پاک حکومت کو یقینی بنائے گا۔
اپوزیشن انڈیا بلاک نے آر جے ڈی لیڈر تیجسوی پرساد یادو کو بہار میں 243 اسمبلی سیٹوں کے لیے ہونے والے آئندہ انتخابات کے لیے اپنا وزیر اعلیٰ امیدوار قرار دیا ہے۔ بہار میں 6 اور 11 نومبر کو ووٹ ڈالیں جائیں گے۔ نتائج کا اعلان 14 نومبر کو کیا جائے گا۔
