ووٹنگ سے پہلے این ڈی اے کا گرا وکٹ، چراغ پاسوان کی امیدوار سیما سنگھ کی نامزدگی منسوخ
بہار میں ووٹنگ سے پہلے این ڈی اے کا وکٹ گر گیا۔ LJPR رام ولاس پاسوان کے امیدوار کا پرچۂ نامزدگی منسوخ کردیا گیا ہے۔
Published : October 18, 2025 at 4:40 PM IST
سرن: بہار کے چھپرا سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ مدھورا اسمبلی سیٹ سے ایل جے پی رام ولاس پاسوان کی امیدوار کا پرچۂ نامزدگی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ سیما سنگھ، جنہیں چراغ پاسوان نے الیکشن لڑنے کے لیے ٹکٹ دیا تھا، نے جمعہ کو صرف ایک دن پہلے ہی اپنا پرچۂ نامزدگی داخل کیا تھا۔ سیما سنگھ کی نامزدگی کی منسوخی سے این ڈی اے کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ اب اس سیٹ پر مقابلہ آر جے ڈی اور جن سوراج کے درمیان ہے۔
نامزدگی کے کاغذات میں خرابی
ڈپٹی کمشنر آف پولیس (DPRO) نے نامزدگی کی منسوخی سے متعلق ایک ریلیز جاری کی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ سیما سنگھ جنہوں نے مدھورا سے اسمبلی انتخابات کے لیے اپنا پرچۂ نامزدگی داخل کیا تھا، ان کے پرچۂ نامزدگی میں غلطی کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس طرح سیما سنگھ کو الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا ہے۔
سیما سنگھ کون ہیں؟
سیما سنگھ بھوجپوری فلم انڈسٹری کا ایک جانا پہچانا چہرہ ہیں اور فلموں میں اپنے آئٹم ڈانس کے لیے مشہور ہیں۔ چراغ پاسوان کی ایل جے پی رام ولاس، این ڈی اے کے ایک حلقے نے انہیں مدھورا سیٹ سے ٹکٹ دیا تھا۔ سیما سنگھ ایل جے پی رام ولاس کی ریاستی یوتھ جنرل سکریٹری ہیں۔
لوک سبھا انتخابات کے دوران کی گئی کارروائی
سیما سنگھ کے خلاف 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے دوران ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اس نے سرکاری اجازت کے بغیر شیخ پورہ میں ہولی کا اجتماع منعقد کیا تھا۔ جب کہ اس تقریب میں حامیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تھی۔
الطاف عالم راجو کے کاغذات نامزدگی بھی منسوخ
آزاد امیدوار الطاف عالم راجو کے کاغذات نامزدگی بھی منسوخ کر دیے گئے۔ وہ سارن ضلع جے ڈی یو کے ضلع صدر تھے۔ وہ مادھورا اسمبلی سیٹ سے جے ڈی یو کے ٹکٹ کے مضبوط دعویدار تھے، لیکن یہ سیٹ ایل جے پی کے امیدوار رام ولاس کے حصے میں گئی۔ اس لیے انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پر اپنا پرچۂ نامزدگی داخل کیا تھا۔
بی ایس پی امیدوار کا پرچۂ نامزدگی منسوخ
بی ایس پی کے آدتیہ کمار اور آزاد وشال کمار کے کاغذات نامزدگی بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ اس سے مروڑہ اسمبلی حلقہ سے مقابلہ کرنے والے امیدواروں کی کل تعداد چار رہ گئی ہے۔ سیما سنگھ کو لے کر این ڈی اے کیمپ کو بڑا جھٹکا لگا ہے، جنہیں مدھورا میں مضبوط امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔
آر جے ڈی بمقابلہ جن سوراج مقابلہ
مدھورا سیٹ کے لیے اب آر جے ڈی اور جن سوراج کے درمیان مقابلہ ہے۔ مدھورا کے لیے آر جے ڈی کے امیدوار جتیندر کمار رائے سبکدوش ہونے والے ایم ایل اے ہیں۔ وہ بہار حکومت میں آر جے ڈی کوٹے سے وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ ادھر جن سورج کے نوین کمار سنگھ عرف ابھے سنگھ میدان میں ہیں۔
کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے بعد امیدوار
- لالو پرساد یادو - راشٹریہ جن سمبھاؤنا پارٹی
- سندیو کمار رائے - آزاد
- جتیندر کمار رائے - راشٹریہ جنتا دل
- انکت کمار - آزاد
- مناج کمار - آزاد
- نوین کمار سنگھ عرف ابھے سنگھ - جن سوراج پارٹی
- ابھیشیک رنجن - آزاد
- مدھوبالا گری - دی پلورلس پارٹی
- پرشوتم کمار - راشٹریہ سب جن شکتی پارٹی