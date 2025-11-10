ETV Bharat / state

"میں 18 نومبر کو چیف منسٹر کے طور پر حلف لینے جا رہا ہوں" تیجسوی یادو نے کیا اعلان

تیجسوی یادو نے اعلان کیا، وہ 18 نومبر کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیں گے۔ بہار میں تبدیلی کی لہر چل رہی ہے۔

تیجسوی یادو نامہ نگاروں سے خطاب کر رہے ہیں (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 10, 2025 at 5:09 PM IST

9 Min Read
پٹنہ، بہار: بہار اسمبلی انتخابات 2025 کا دوسرا اور آخری مرحلہ کل یعنی 11 نومبر کو ہے۔ ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو ہوگی۔ دریں اثنا، انتخابی نتائج سے پہلے ہی تیجسوی یادو نے دعویٰ کیا ہے کہ اس بار عظیم اتحاد کی حکومت بنے گی اور وہ 18 نومبر 2025 کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیں گے۔

"بہار میں تبدیلی کی ہوائیں"

تیجسوی پرساد یادو نے دعویٰ کیا کہ بہار اس بار تبدیلی کے لیے ترس رہا ہے۔ تیجسوی یادو نے اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اسمبلی انتخابات کے لیے 171 انتخابی میٹنگوں سے خطاب کیا۔ بہار کا ایک بھی ضلع یا بلاک ایسا نہیں ہے جہاں انہوں نے انتخابی مہم نہ چلائی ہو۔

"لوگوں کا مزاج اس بار تبدیلی کا دکھائی دے رہا ہے۔ ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ تبدیلی کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ لوگ زیادہ تر ہجرت، صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم جیسے شعبوں میں تبدیلی کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔":- تیجسوی یادو، عظیم اتحاد کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار

وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کا اعلان

تیجسوی یادو نے دعویٰ کیا کہ بہار میں ان کی حکومت بنے گی۔ اسمبلی انتخابات کے نتائج کا اعلان 14 نومبر کو کیا جائے گا، جس میں گرینڈ الائنس (عظیم اتحاد) حکومت بنائے گا۔ تیجسوی یادو نے دعویٰ کیا کہ وہ 18 نومبر کو حلف لیں گے اور 26 نومبر سے 26 جنوری کے درمیان بہار کے مجرموں کو بہار سے بھگا دیا جائے گا۔

تیجسوی یادو عبدالباری صدیقی سے بات کر رہے ہیں (ETV Bharat)

ڈبل انجن والی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے

تیجسوی یادو نے کہا کہ اگر ڈبل انجن والی حکومت چاہتی تو 20 سالوں میں بہار ریاست نمبر ایک ریاست بن سکتی تھی۔ ان برسوں کے دوران بہار سے سب سے زیادہ نوجوانوں نے نقل مکانی کی ہے۔ اب بہار کے لوگ نوکریوں کے لیے بیرون ملک نہیں جانا چاہتے۔ وہ بہار میں رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے لوگ بہار میں صنعت، تعلیم، آمدنی اور آبپاشی پر توجہ مرکوز کرنے والی حکومت چاہتے ہیں۔

تیجسوی یادو (ETV Bharat)

"14 نومبر کے بعد، بہار کو ملک کی نمبر ون ریاست بنا دیا جائے گا، جس میں فوڈ پروسیسنگ یونٹ، صنعتیں، تعلیم، صحت کی دیکھ بھال، مناسب روزگار اور آبپاشی کے نظام، سپر اسپیشلٹی ہسپتال، تعلیمی شہر، اور آئی ٹی ہب ہوں گے۔ کسی بہاری کو دوسرے شہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔" -:تیجسوی یادو، عظیم اتحاد کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار

"بہار تاریخ بنائے گا"

تیجسوی یادو نے دعویٰ کیا کہ بہار کے لوگ اس اسمبلی انتخابات میں تاریخ رقم کرنے والے ہیں۔ اس بار، وہ ایسی حکومت کی تیاری کر رہے ہیں جو نوکریاں فراہم کرتی ہے۔ قلم کی حکمرانی لانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بہار کے لوگوں کو روزگار کے لیے بیرون ملک نہیں جانا پڑے گا۔

14 نومبر کے بعد بہار کا شمار ٹاپ ریاستوں میں کیا جائے گا

"20 سالوں سے بہار صرف اپنی پسماندگی کی وجہ سے سرخیوں میں رہا ہے۔ اب بہار کامیابی کے عروج پر ہوگا۔ ہم نے بارہا برسراقتدار پارٹیوں سے کسی ایک کام کا نام لینے کو کہا جس میں ان کی حکومت نے سبقت حاصل کی، لیکن کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ 14 نومبر کے بعد بہار کی کامیابیوں کا شمار کیا جائے گا اور اس کا شمار ٹاپ ریاستوں میں کیا جائے گا۔" - تیجسوی یادو، عظیم اتحاد کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار

امیت شاہ پر بڑا الزام

تیجسوی یادو نے کہا کہ موجودہ حکومت اس وقت خوفزدہ ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو نشانہ بناتے ہوئے تیجسوی یادو نے کہا کہ وزیر داخلہ کے پاس ابھی کوئی کام نہیں ہے۔ وہ بہار میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ ملک بھر سے اعلیٰ حکام کو یہاں بلایا گیا ہے۔

این ڈی اے کو بہار کے عوام کی جانب سے مناسب جواب

"حکمت عملی طے کی جا رہی ہے کہ ملازمین کے ذریعے کن علاقوں کو پریشان کرنا ہے۔ ان لوگوں میں گھبراہٹ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ان کی حکومت گرنے والی ہے۔" اس بار بہار کے عوام مناسب جواب دینے والے ہیں۔":- تیجسوی یادو، عظیم اتحاد کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار

الیکشن کمیشن کے کام کاج پر سوال

تیجسوی یادو نے ایک بار پھر الیکشن کمیشن کے کام کاج پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ انتخابات کا پہلا مرحلہ 6 نومبر کو ہوا تھا اور آج 10 تاریخ ہے۔ الیکشن کمیشن نے پہلے مرحلے کے لیے ووٹ ڈالنے والے مرد اور خواتین ووٹرز کی تعداد کے اعداد و شمار جاری نہیں کیے ہیں۔ چار دن گزر گئے، الیکشن کمیشن ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ فراہم نہیں کر رہا ہے۔

بیرون ملک الیکشن کمیشن کا مذاق اڑایا جائے گا

"الیکشن کمیشن کا یہ دعویٰ کہ سب کچھ وقت پر دستیاب ہوگا، ایک مذاق ہے۔ گزشتہ انتخابات میں، الیکشن کمیشن ایک مقررہ مدت کے اندر مرد اور خواتین ووٹرز کی تعداد کو دستی طور پر جوڑ کر ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد بتاتا تھا۔ بی جے پی گناہ کرتی ہے اور الیکشن کمیشن بی جے پی کے گناہوں کو دھونے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر غیر ملکی صحافی پوچھیں کہ کتنی ووٹنگ ہوئی تو الیکشن کمیشن کوئی جواب نہیں دے گا۔ تصور کریں کہ بیرون ملک الیکشن کمیشن کا کتنا مذاق اڑایا جائے گا۔":- تیجسوی یادو، عظیم اتحاد کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار

اسٹرانگ روم سکیورٹی پر سوالات

تیجسوی یادو نے کہا کہ ووٹنگ کے پہلے مرحلے کے بعد کئی جگہوں پر جہاں ای وی ایم رکھے گئے ہیں وہاں سی سی ٹی وی کیمرے ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو اس کی وجوہات کا جائزہ لینا ہو گا۔ تیجسوی یادو نے وزیر داخلہ امت شاہ پر سنگین الزام لگاتے ہوئے پوچھا کہ کیا الیکشن کمیشن ان کے کہنے پر اس طرح کام کر رہا ہے۔

سکیورٹی فورس کی تعیناتی پر سوالات

تیجسوی نے کہا کہ بہار اسمبلی انتخابات کے لیے بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں سے سکیورٹی اہلکاروں کو بلایا گیا ہے۔ بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں سے کل 208 پولیس کمپنیاں طلب کی گئی ہیں۔ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ تامل ناڈو، کرناٹک، مغربی بنگال، جھارکھنڈ اور کیرالہ سے پولیس کو بلایا نہیں گیا ہے۔ 243 اسمبلی حلقوں میں %68 پولس مبصر بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں سے ہی ہیں۔

بی جے پی بہار کو نوآبادیاتی بنانا چاہتی ہے

"پہلے، منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے مرکزی اور نیم فوجی دستوں کو تعینات کیا گیا تھا، لیکن اس بار انتخابی ڈیوٹی کے لیے تعینات اہلکاروں میں سے 68 فیصد بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں سے ہیں۔ اس بار بی جے پی طاقت، دھوکہ دہی اور فریب کے ذریعے بہار کے انتخابات جیتنا چاہتی ہے۔ بی جے پی بہار کو نوآبادیاتی بنانا چاہتی ہے، لیکن بہار کے لوگ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔":-:تیجسوی یادو، عظیم اتحاد کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار

"وزیراعظم نے بدعنوانی نہیں دیکھی"

وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے تیجسوی یادو نے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ وزیر اعظم ان دنوں کون سی ویب سیریز دیکھ رہے ہیں۔ تیجسوی یادو یہاں قلم اور نوکریاں بانٹ رہے ہیں۔ اس دوران پی ایم مودی کو سمراٹ چودھری، دلیپ جیسوال اور منگل پانڈے کی بدعنوانی نظر نہیں آئی۔

وزیر اعظم بہار کے بدنام زمانہ مجرموں کے ساتھ اسٹیج پر نظر آئے

"اس بار، وزیر اعظم نے بہار کے بدنام زمانہ مجرموں کے ساتھ اسٹیج شیئر کیا۔" یہ کون لوگ ہیں جیسے ہلاس پانڈے، سنیل پانڈے، اننت سنگھ اور راج بلو یادو؟ اب سریجن گھوٹالے کے ملزم وزیر اعظم کے ساتھ اسٹیج شیئر کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک نشانی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو لوگ بی جے پی میں شامل ہوتے ہیں وہ اپنے گناہوں سے معافی پاتے ہیں۔":- تیجسوی یادو، عظیم اتحاد کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار

