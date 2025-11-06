ETV Bharat / state

بہار انتخابات میں رائے دہی سے عین قبل ووٹروں میں پیسوں کی تقسیم، جانیے کس پارٹی پر لگا الزام

بہار انتخابات کے پہلے مرحلے سے عین قبل حیا گھاٹ میں نقدی کی تقسیم کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کررہی ہے۔

money being distributed to voters in hayaghat constituency of darbhanga one detained Urdu News
ووٹروں میں نقدی تقسیم (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 6, 2025 at 10:48 AM IST

دربھنگہ، بہار: بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے پہلے مرحلے کی ووٹنگ سے ایک دن پہلے دربھنگہ ضلع کے حیا گھاٹ اسمبلی حلقہ کے سروا گاؤں میں نقدی تقسیم کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ گاؤں والوں نے ایک نوجوان کو پیسے بانٹتے ہوئے پکڑا اور تقریباً 89,000 روپے اور بی جے پی امیدوار رام چندر پرساد ساہ کی انتخابی مہم کا سامان برآمد کیا۔ مقامی لوگوں نے فوری طور پر باہری تھانے کو اطلاع دی، جہاں سے نوجوان کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔

خبر کے مطابق بدھ کی دیر رات، ووٹنگ سے ٹھیک پہلے، کچھ مشکوک لوگ سروا گاؤں پہنچے اور ووٹروں میں پیسے تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ اس سے ہوشیار ہو کر مقامی گاؤں والے جائے وقوعہ پر پہنچے اور نوجوان سے پوچھ گچھ شروع کی۔ تلاشی کے دوران 89,000 روپے نقد اور رام چندر پرساد ساہ کی مہم سے متعلق پوسٹر اور بروشرز برآمد ہوئے۔ گاؤں والوں کے مطابق، نوجوان کی شناخت رام چندر پرساد ساہ کے بہنوئی اجے کمار رائے کے ساتھی کے طور پر ہوئی ہے، جو کچھ لوگوں کو پیسے دے کر ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مشتعل گاؤں والوں نے نوجوان کو پکڑ لیا اور تھانے لے گئے۔

حیا گھاٹ میں نقدی کی تقسیم کا معاملہ (ETV Bharat)

حیا گھاٹ میں نقد تقسیم کا معاملہ، بی جے پی امیدوار پر الزام

اس سلسلہ میں بی جے پی امیدوار کے قریبی ساتھی کے خلاف الزامات لگے ہیں۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ یہ رقم حیا گھاٹ کے ایم ایل اے رام چندر پرساد ساہ کے بہنوئی اجے کمار رائے کے کہنے پر تقسیم کی جارہی ہے۔ پوچھ گچھ کے دوران نوجوان تسلی بخش جواب دینے اور رقم کا ذریعہ بتانے سے قاصر رہا۔

نقدی اور دیگر اشیاء برآمد (ETV Bharat)

"ہمیں اطلاع ملی کہ گاؤں میں نقدی تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے نوجوان کو حراست میں لے لیا ہے اور اس سے تفتیش جاری ہے۔ تقریباً 90,000 روپے اور مہم کا سامان اس سے برآمد ہوا ہے۔ معاملے کی مکمل چھان بین کی جا رہی ہے اور اگر کوئی خلاف ورزی پائی گئی تو سخت کارروائی کی جائے گی۔":- سورج کمار گپتا، باہری پولیس اسٹیشن آفیسر

"انتخابی بدعنوانی" اور تحقیقات کا مطالبہ

بی جے پی نے واضح طور پر اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے اسے اپوزیشن جماعتوں کی سازش قرار دیا ہے جب کہ گرینڈ الائنس نے اسے "انتخابی بدعنوانی" قرار دیتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔

ووٹروں میں نقدی تقسیم (ETV Bharat)

مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک خصوصی ٹیم کی تشکیل

یہ واقعہ بہار انتخابات میں "منی لانڈرنگ" کے بڑھتے ہوئے معاملات کو نمایاں کرتا ہے، جہاں پہلے مرحلے میں آج 121 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایم سی سی کے تحت نقدی کی تقسیم کے خلاف سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی ہے اور مقامی انتظامیہ نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی ہے۔

حیا گھاٹ اسمبلی حلقہ، ایک سہ رخی مقابلہ اور ذات کے عوامل

حیا گھاٹ (Hayghat) اسمبلی حلقہ (نمبر 84)، دربھنگہ ضلع میں واقع ایک عام زمرے کی نشست، سمستی پور لوک سبھا حلقہ کے تحت آتی ہے اور 1967 سے موجود ہے۔ اس میں کل 232,902 ووٹر ہیں، جن میں یادو، کویری، مسلمان اور اعلیٰ ذاتیں غالب ہیں، جو ذات پر مبنی ووٹنگ اور نتیجہ کو اہم بناتی ہے۔ یہاں ذات کے عوامل اہم ہیں۔ 2020 کے انتخابات میں، بی جے پی کے رام چندر پرساد ساہ نے راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) کے بھولا یادو کو 10,252 ووٹوں کے فرق سے شکست دی، جب کہ 2015 میں، گرینڈ الائنس کے جے ڈی یو امیدوار، امرناتھ گامی نے 33،231 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی۔

اپوزیشن کا مضبوط امیدوار

2025 کے انتخابات میں کلیدی امیدواروں میں بی جے پی کے رام چندر پرساد ساہ (موجودہ ایم ایل اے)، آر جے ڈی کے بھولا یادو اور جن سوراج پارٹی سے ممکنہ آزاد یا دوسرے اتحاد کے امیدوار شامل ہیں، جہاں این ڈی اے کو تھوڑا سا فائدہ ہونے کی امید ہے، لیکن اپوزیشن ایک مضبوط امیدوار کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو ہوگی۔

