بہار الیکشن 2025: جے ڈی یو نے جاری کی امیدواروں کی پہلی فہرست
بہار اسمبلی انتخابات کے لیے سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے۔ جے ڈی یو نے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے۔
Published : October 15, 2025 at 1:44 PM IST
پٹنہ : این ڈی اے میں سیٹ شیئرنگ کے بعد، نتیش کمار کی قیادت والی جے ڈی یو نے بہار اسمبلی انتخابات کے لیے 57 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ فہرست 101 سیٹوں میں سے ہے جو انہیں ملی ہیں۔ اس اعلان سے انتخابی میدان میں ہلچل مچ گئی ہے۔ پارٹی نے اپنے اہم چہروں کو میدان میں اتارا ہے۔
جے ڈی یو نے کلیان پور سے کابینہ وزیر مہیشور ہزاری کو ٹکٹ دیا ہے۔ موکاما سے اننت سنگھ اور راجگیر سے کوشل کشور میدان میں ہوں گے۔ سونبرسا سے رتنش سدا اور میناپور سے اجے کشواہا بھی شامل ہیں۔ یہ نام پارٹی کی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔
این ڈی اے نے کل 243 سیٹوں میں سے جے ڈی یو اور بی جے پی کو 101-101 سیٹیں دی ہیں۔ دیگر اتحادیوں کو بھی حصہ ملا ہے۔ لوک جن شکتی پارٹی (رام ولاس) کو 29، راشٹریہ لوک مورچہ اور ہندوستانی عوام مورچہ کو 6-6 سیٹیں ملی ہیں۔ یہ اتحاد کی مضبوطی ظاہر کرتا ہے۔
بی جے پی نے بھی اپنی 71 امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کر دی ہے۔ اس میں رام کرپال یادو (داناپور) اور شریشی سنگھ (جموئی) جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ پریم کمار (گیا)، ترکشور پرساد (کٹیہار)، منگل پانڈے (سیوان) اور نتن نوین (بانکی پور) بھی میدان میں ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری ترارپور سے لڑیں گے۔
بہار کی 243 سیٹوں پر دو مرحلوں میں انتخابات ہوں گے۔ ووٹنگ 6 اور 11 نومبر کو ہوگی۔ نتائج کا اعلان 11 نومبر کو کیا جائے گا۔ یہ تاریخیں بہار کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گی۔ بہار انتخابات کی یہ گہما گہمی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر پارٹی اپنی جیت کے دعوے کر رہی ہے۔