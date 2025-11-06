بہار انتخابات کے پہلے مرحلہ کا پرامن اختتام، ریکارڈ 64.46 فیصد ووٹنگ
الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق، بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ریکارڈ 64.46 فیصد ووٹ ڈالے گئے۔
Published : November 6, 2025 at 7:32 PM IST|
Updated : November 6, 2025 at 8:37 PM IST
پٹنہ : بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے پہلے مرحلہ کا پرامن انعقاد عمل میں آیا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اعداد و شمار کے مطابق، بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں 64.46 فیصد ووٹ ڈالے گئے۔ 2020 کے انتخابات میں پولنگ کا تناسب صرف 57.29 فیصد ہی تھا۔ اس بار حیرت انگیز طور پر ووٹنگ فیصد میں زبردست اضافہ دیکھا گیا۔ اطلاعات کے مطابق مینا پور میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ درج ہوا۔ آج 18 اضلاع کی 121 سیٹوں پر 3.75 کروڑ ووٹروں نے 1314 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کردیا جس کا اعلان 14 نومبر کو ووٹوں کی گنتی کے بعد کیا جائے گا۔
پٹنہ، نالندہ، لکھی سرائے، شیخ پورہ، بھوجپور، بکسر، ویشالی، مظفر پور، سمستی پور، دربھنگہ، سہرسہ، مدھے پورہ، کھگڑیا، مونگیر، بیگوسرائے، سارن، سیوان اور گوپال گنج اضلاع میں پہلے مرحلے کے تحت پرامن پولنگ ہوئی۔ ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی اور یہ سلسلہ شام 6 بجے تک جاری رہا۔ تاہم، سمری بختیار پور، مہیشی، تارا پور، مونگیر، جمال پور اور سوریہ گڑھ کے کچھ حصوں جیسے حساس علاقوں میں، سیکورٹی خدشات کی وجہ سے ووٹنگ کو کچھ دیر پہلے ہی ختم کردیا گیا۔
بہار پہلے مرحلہ کے تحت آج 121 حلقوں میں 45,324 بوتھس پر پولنگ کی گئی۔ ہر پولنگ بوتھ ریئل ٹائم مانیٹرنگ کے لیے 100 فیصد ویب کاسٹ کیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے 121 جنرل مبصر، 18 پولیس مبصر اور 33 اخراجاتی مبصر تعینات کیے تھے۔ پٹنہ میں چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر میں ایک خصوصی کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا تھا، جہاں ووٹر ہیلپ لائن اور ای میل کے ذریعے شکایات درج کر سکتے تھے۔
آج ووٹنگ کے موقع پر ریاستی پولیس اور سینٹرل آرمڈ نیم فوجی دستوں کی تعیناتی کے ساتھ تمام پولنگ اسٹیشنوں پر سیکورٹی کے سحت انتظامات کئے گئے تھے۔ بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں جمعرات کو کئی سینئر سیاسی شخصیات نے اپنا ووٹ ڈالا۔ ابتدائی ووٹروں میں آر جے ڈی لیڈر اور انڈیا بلاک کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار تیجسوی یادو بھی تھے، جنہوں نے اپنے ارکان خاندان بشمول آر جے ڈی سپریمو لالو پرساد کے ساتھ پٹنہ میں ووٹ دیا۔ دیگر نمایاں ووٹروں میں مرکزی وزیر گری راج سنگھ اور بہار شامل تھے۔
نائب وزیر اعلیٰ وجے کمار سنہا، جنہوں نے لکھی سرائے میں ووٹ ڈالے، ان کے علاوہ مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ 'للن' نے بھی پٹنہ میں اپنے حق رائے دہی سے استفادہ کیا۔