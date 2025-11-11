بہار میں ووٹنگ کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے: 1952 کے بعد سب سے زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ
بہار میں زبردست ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آیا۔ دوسرے مرحلے میں تاریخی 68.81 فیصد ووٹ ڈالے گئے۔ ٹرن آؤٹ کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں۔
Published : November 11, 2025 at 10:29 PM IST
پٹنہ: بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے دوسرے مرحلے میں 20 اضلاع کی 122 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ختم ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ووٹنگ کا عمل بھی مکمل ہو گیا ہے۔ ووٹوں کی گنتی اب 14 نومبر کو ہوگی۔ اس بار ووٹر ٹرن آؤٹ ایک ریکارڈ ہے، کیونکہ اتنا زیادہ ٹرن آؤٹ 1952 کے بعد کبھی ریکارڈ نہیں کیا گیا۔
دوسرے مرحلے میں 68 فیصد سے زیادہ ووٹنگ: دوسرے مرحلے میں 122 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ختم ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق دوسرے مرحلے میں 68.81 فیصد ووٹ ڈالے گئے۔ دونوں مرحلوں کے لیے مجموعی ٹرن آؤٹ 66.90 فیصد ہے۔ تاہم حتمی رپورٹ کے بعد یہ تعداد بڑھ سکتی ہے کیونکہ لوگوں کی بڑی تعداد پولنگ اسٹیشنوں پر آخری لمحات تک قطار میں کھڑی دکھائی دی۔
پہلے مرحلے میں 65 فیصد ووٹر ٹرن آؤٹ: پہلے مرحلے میں 6 نومبر کو 18 اضلاع کی 121 سیٹوں پر 65.08 فیصد ووٹ ڈالے گئے۔ سب سے زیادہ ووٹنگ مظفر پور میں 71.81 فیصد اور سب سے کم پٹنہ میں 59.02 فیصد رہی۔ بیگوسرائے میں ووٹر ٹرن آؤٹ 69.87 فیصد، بھوجپور میں 59.90 فیصد، بکسر میں 61.97 فیصد، دربھنگہ میں 63.66 فیصد، گوپال گنج میں 66.64 فیصد، کھگڑیا میں 67.90 فیصد، لکھیسرائے میں 64.98 فیصد، مدہپور میں 69.97 فیصد، 6.97 فیصد۔ مونگیر، نالندہ میں 59.81 فیصد، سہرسہ میں 69.38 فیصد، سمستی پور میں 71.74 فیصد، سارن میں 63.86 فیصد، شیخ پورہ میں 61.69 فیصد، سیوان میں 60.61 فیصد اور ویشالی میں 68.50 فیصد رہا۔
سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار کوشلندر پریادرشی کا خیال ہے کہ بہار کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ریکارڈ ووٹر ٹرن آؤٹ ہوا۔ پچھلے ریکارڈ ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں۔ مہاجر مزدوروں پر توجہ بھی کامیاب ثابت ہوئی۔ مزید برآں، خواتین نے جوش و خروش سے حصہ لیا، جس کی وجہ سے ووٹر ٹرن آؤٹ میں نمایاں اضافہ ہوا۔ ایس آئی آر کا اثر بھی نظر آ رہا تھا۔ زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ اس حقیقت کی وجہ سے بھی ہے کہ ووٹر لسٹوں میں صرف حقیقی ووٹرز کو ہی شامل کیا گیا تھا۔
1952 کے انتخابات میں 42.6 فیصد ووٹر ٹرن آؤٹ: آزادی کے بعد بہار اسمبلی کے پہلے انتخابات 1952 میں ہوئے تھے۔ اس وقت 276 حلقے تھے، جن میں سے 50 دو رکنی حلقے تھے۔ اس الیکشن میں کل 42.6 فیصد ووٹ ڈالے گئے۔ کانگریس نے 239 نشستیں حاصل کیں، جب کہ جے کے پی نے 32 نشستیں حاصل کیں۔ ڈاکٹر سری کرشنا سنگھ پہلے منتخب وزیر اعلیٰ بنے، جبکہ ڈاکٹر انوگرہ نارائن سنہا نائب وزیر اعلیٰ بنے۔
1957 سے 1977 تک ووٹروں کی اوسط تعداد: 1957 کے بہار اسمبلی انتخابات میں کل 43.24 فیصد ووٹ ڈالے گئے۔ 1962 میں ٹرن آؤٹ 44.47 فیصد تھا۔ 1967 میں ٹرن آؤٹ 51.51 فیصد تھا۔ ووٹرز کا ٹرن آؤٹ 1969 میں 52.79 فیصد، 1972 میں 52.79 فیصد، اور 1977 میں 50.51 فیصد تھا۔
1990 میں 62 فیصد سے زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ: 1980 کے اسمبلی انتخابات میں ٹرن آؤٹ 57.28 فیصد تھا۔ 1985 میں ٹرن آؤٹ 56.27 فیصد تھا اور 1990 میں ٹرن آؤٹ 62.04 فیصد تھا۔ ان انتخابات کے بعد جنتا دل کی حکومت بنی اور لالو پرساد یادو بہار کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ 1995 میں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ 61.79 فیصد تھا۔
2000 میں 62.57 فیصد ووٹر ٹرن آؤٹ: 2000 متحدہ بہار میں آخری الیکشن تھا، کیونکہ اسی سال نومبر میں جھارکھنڈ الگ ہو گیا تھا۔ اس الیکشن میں کل 62.57 فیصد ووٹ ڈالے گئے۔ اس الیکشن تک اسمبلی ممبران کی تعداد 324 تھی جب کہ جھارکھنڈ کی علیحدگی کے بعد ایوان میں ممبران کی تعداد 243 رہ گئی۔
2005 میں کم ووٹر ٹرن آؤٹ: 2005 فروری کے انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ 46.5 فیصد تھا اور اکتوبر 2005 کے انتخابات میں 45.85 فیصد تھا۔ 2010 کے انتخابات کئی لحاظ سے مختلف تھے۔ پہلی بار خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس الیکشن میں ووٹر ٹرن آؤٹ 52.73 فیصد رہا۔ نتیش کمار کی قیادت میں این ڈی اے نے 243 میں سے 206 سیٹوں پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے زبردست کامیابی حاصل کی، جب کہ آر جے ڈی نے صرف 22 سیٹیں حاصل کیں۔
یہ بھی پڑھیں: پول آف پولز | بہار اسمبلی انتخابات: ایگزٹ پولز میں این ڈی اے کو برتری
2015 میں 56.91 فیصد ووٹنگ اور 2020 میں 57.29 فیصد: 2015 کے اسمبلی انتخابات میں 56.91 فیصد ووٹنگ ہوئی۔ اس الیکشن میں لالو پرساد یادو اور نتیش کمار ایک ساتھ آئے تھے۔ گرینڈ الائنس نے 178 سیٹیں حاصل کیں، جبکہ بی جے پی صرف 53 سیٹوں پر کامیاب ہو سکی۔ 2020 کے انتخابات میں کل ووٹر ٹرن آؤٹ 57.29 فیصد تھا۔