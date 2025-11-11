بہار کے چناری، روہتاس میں لوگوں نے ووٹنگ کا کیا بائیکاٹ، صبح سے نہیں ڈالا گیا ایک بھی ووٹ
بہار اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے دوران روہتاس کے چناری اسمبلی حلقہ میں لوگوں نے ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا۔
Published : November 11, 2025 at 1:10 PM IST|
Updated : November 11, 2025 at 1:26 PM IST
ساسارام، بہار: روہتاس ضلع کے چناری اسمبلی حلقہ کے گاؤں والوں نے 2025 کے بہار اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے دوران ترقیاتی کاموں کو نظر انداز کرنے کا الزام لگاتے ہوئے منگل کو ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا۔ چناری کے شیو ساگر بلاک کے بوتھ نمبر 204 پر صبح 7 بجے سے 12 بجے کے درمیان ایک بھی ووٹر نہیں آیا۔ گاؤں والوں نے انتظامیہ کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ جب تک پنچایت کی عمارت کی تعمیر جیسے بنیادی مسائل پر کارروائی نہیں کی جاتی وہ اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کریں گے۔
بائیکاٹ کے بارے میں گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ کونکی پنچایت میں پنچایت کی عمارت بننا طے تھی، لیکن اسے دوسرے گاؤں میں منتقل کر دیا گیا۔ حکام کو متعدد درخواستیں جمع کرانے کے باوجود کوئی شنوائی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ان کا انتظامیہ پر سے اعتماد اٹھ گیا۔ بائیکاٹ کی اطلاع ملتے ہی مقامی انتظامیہ کے اہلکار جائے وقوعہ پر پہنچے اور گاؤں والوں کو منانے کی کوشش کی لیکن وہ ڈٹے رہے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نے کہا کہ صورتحال پر نظر رکھی جا رہی ہے اور سینئر حکام کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔
چناری (ایس سی) سیٹ پر این ڈی اے- عظیم اتحاد کا مقابلہ
روہتاس ضلع کی چناری اسمبلی سیٹ ایک ایس سی (شیڈولڈ کاسٹ) کا مخصوص حلقہ ہے، جو ساسارام لوک سبھا حلقہ کا حصہ ہے۔ یہاں 1.73 لاکھ سے زیادہ ووٹر ہیں، جن میں SC (تقریباً 25%)، OBC (30%)، اور EBC (20%) کا بڑا اثر ہے۔ 2020 کے انتخابات میں کانگریس نے جے ڈی یو کو شکست دی۔
صبح 11 بجے تک دوسرے مرحلے میں 31 فیصد ووٹنگ
بہار انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 20 اضلاع کی 122 سیٹوں پر صبح 7 بجے سے ووٹنگ جاری ہے۔ چناری سمیت روہتاس ضلع میں ووٹنگ پرامن رہی، تاہم کچھ علاقوں سے بائیکاٹ کی اطلاعات ہیں۔ صبح 11 بجے تک، روہتاس میں 29.80 فیصد ووٹ ڈالے گئے، جبکہ ریاست بھر میں ووٹنگ 31.38 فیصد تھی، جو پہلے مرحلے (64.66%) سے کم تھی، لیکن دوپہر تک اس میں اضافہ متوقع ہے۔ الیکشن کمیشن نے 400,000 سیکیورٹی فورسز کو تعینات کیا ہے۔ ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو ہوگی۔