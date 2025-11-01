بہار کے وزیر اعلی نتیش کمار کو اپنے 20 سالہ دور اقتدار کا حساب دینا چاہئے: گہلوت
کانگریس نے بہار اسمبلی انتخابات کےلیے این ڈی اے منشور کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے نتیش کمار کے دور اقتدار پر تنقید کی۔
Published : November 1, 2025 at 5:17 PM IST
پٹنہ: کانگریس نے بہار اسمبلی انتخابات کے لیے این ڈی اے کے منشور کو 'جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے، پارٹی کے سینئر لیڈر اور راجستھان کے سابق وزیر اعلی اشوک گہلوت نے ہفتہ کو بہار کے وزیر اعلی نتیش کمار کے 20 سالہ دور حکومت کا حساب مانگا۔
گہلوت نے پٹنہ میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ این ڈی اے کا منشور جاری کرنا خود ایک واقعہ بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی پارٹی کی جانب سے صرف 26 سیکنڈ کے اندر منشور جاری کیا گیا۔ گہلوت نے کہا کہ این ڈی اے کے لیڈر میڈیا سے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک اور سماج کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بی جے پی اور این ڈی اے 'جمہوریت کا نقاب' پہن کر مذہب کے نام پر حکومتیں بنا رہے ہیں۔
گہلوت نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2015 سے بہار کے لیے 50,000 کروڑ روپے سے لے کر 1.25 لاکھ کروڑ روپے تک کے پیکجوں کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہاکہ "وزیراعظم نے موتیہاری میں شوگر مل کا وعدہ کیا تھا۔ تاہم، پچھلے 20 سالوں میں، ایسے تمام وعدے پورے نہیں کئے گئے۔" راجستھان کے سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نتیش نے اب تک جتنے بھی وعدے کیے ہیں ان میں سے ایک بھی پورا نہیں کیا ہے۔
انڈیا بلاک کے منشور کا حوالہ دیتے ہوئے گہلوت نے کہاکہ "ہمارا منشور الیکشن جیتنے کے بعد کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جہاں بھی کانگریس حکومت برسراقتدار رہی ہے، اس نے اپنے منشور میں کیے گئے وعدوں کو پورا کیا ہے۔ بہار میں بھی ایسا ہی کیا جائے گا۔" پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، سینئر کانگریس لیڈر اور راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ اکھلیش پرساد سنگھ نے این ڈی اے کے منشور کو 'فوٹو شوٹ' قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ منشور کی ریلیز کے نام پر سات سیکنڈ کا فوٹو شوٹ کروایا گیا۔
انہوں نے کہا کہ مرکز بہار کو 'لیبر سپلائی' والی ریاست بنانے کےلئے پالیسیاں بنارہا ہے۔ سنگھ نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اپنے ہی وزیر اعلیٰ کو آگے بڑھانے اور نتیش کمار کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہار میں کانگریس کی حکومت کے دوران ملک میں کل چینی کی پیداوار کا 27 فیصد ریاست میں ہوتا تھا۔ انہوں نے کہاکہ "آج، یہ دو فیصد سے نیچے گر گیا ہے۔ اسی طرح، عوامی شعبے کی سرمایہ کاری میں، بہار ملک کی ریاستوں میں 28ویں نمبر پر آ گیا ہے۔"
یہ بھی پڑھیں: بہار اسمبلی انتخابات کے لیے این ڈی اے کا منشور، انتخابی منشور وعدوں سے بھرپور
سنگھ نے مزید الزام لگایا کہ وزیر اعظم بہار کی زمین اپنے دوستوں میں بانٹ رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ریاست میں زمین کی کمی ہے اس کے باوجود وزیر اعظم کے دوستوں کو ایک روپے میں 1000 ایکڑ زمین دی جارہی ہے۔ سنگھ نے کہا کہ نتیش کے دور حکومت میں ریاست میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم این ڈی اے کو بے نقاب کریں گے جس کا منشور 'تھکا ہوا اور ریٹائرڈ' ہے۔