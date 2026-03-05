راجیہ سبھا انتخابات : نتیش کمار سمیت این ڈی اے کے پانچ رہنماؤں کے کاغذاتِ نامزدگی داخل
کاغذاتِ نامزدگی داخل کرنے والوں میں نتن نبین کےعلاوہ رام ناتھ ٹھاکر، شیوش کمار اور اپیندر کشواہا شامل ہیں۔
Published : March 5, 2026 at 3:09 PM IST|
Updated : March 5, 2026 at 3:25 PM IST
پٹنہ: بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے جمعرات کو قومی جمہوری اتحاد (این ڈی اے) کے دیگر چار رہنماؤں کے ہمراہ آئندہ راجیہ سبھا انتخابات کے لیے اپنے کاغذاتِ نامزدگی داخل کر دیے۔ اس موقع پر ریاستی اور مرکزی سطح کی اہم سیاسی شخصیات موجود تھیں، جس سے اس انتخابی عمل کی سیاسی اہمیت مزید واضح ہو گئی۔
کاغذاتِ نامزدگی داخل کرنے والوں میں رام ناتھ ٹھاکر (مرکزی وزیر اور جے ڈی یو رہنما)، شیوش کمار (بی جے پی)، اور اپیندر کشواہا (صدر راشٹریہ لوک مورچہ اور سابق مرکزی وزیر) شامل تھے۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نے بھی نامزدگی داخل کی۔
اسی روز مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ پٹنہ پہنچے اور پہلے نتن نبین سے ملاقات کی، جس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ کی سرکاری رہائش گاہ گئے جہاں انہوں نے نتیش کمار سے تبادلہ خیال کیا۔ مختصر ملاقات کے بعد امت شاہ اور نتیش کمار بہار اسمبلی پہنچے، جہاں راجیہ سبھا انتخابات کے لیے کاغذاتِ نامزدگی جمع کرائے جا رہے تھے۔ نائب وزیر اعلیٰ اور بی جے پی رہنما سمرت چودھری بھی اس موقع پر موجود تھے۔
تمام امیدواروں میں سب سے پہلے نتیش کمار نے اسمبلی سیکریٹری کیاتی سنگھ کے سامنے اپنے کاغذات پیش کیے۔ انہوں نے مطلوبہ مقامات پر دستخط کرنے کے ساتھ اپنی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد اور اگر کوئی فوجداری مقدمات ہوں تو ان کی تفصیلات پر مشتمل حلف نامہ بھی جمع کرایا۔
راجیہ سبھا کی پانچ نشستوں کے لیے ووٹنگ 16 مارچ کو ہوگی۔ ہر نشست جیتنے کے لیے اراکینِ اسمبلی کے 41 ترجیحی ووٹ درکار ہوں گے۔ 243 رکنی بہار اسمبلی میں این ڈی اے کے پاس 202 اراکین ہیں، جس کے پیش نظر اتحاد کو چار نشستیں باآسانی حاصل ہونے کی توقع ہے۔ پانچویں نشست کے لیے اسے مزید تین ووٹوں کی ضرورت ہوگی، جو امکان ہے کہ اپوزیشن سے حاصل ہو جائیں گے، کیونکہ اپوزیشن کے پاس مجموعی طور پر 41 اراکین ہیں۔
اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی)، جس کے پاس 25 ایم ایل اے ہیں، نے اپنے موجودہ راجیہ سبھا رکن امریندر دھاری سنگھ کو دوبارہ میدان میں اتارا ہے، جو کھاد کے کاروبار سے وابستہ صنعت کار بھی ہیں۔ منتخب ہونے والے ارکان کی مدتِ کار 9 اپریل سے شروع ہوگی، جب موجودہ نشستیں خالی ہو جائیں گی۔
این ڈی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ نتیش کمار فی الحال وزیر اعلیٰ کے عہدے پر برقرار رہیں گے، تاہم امکان ہے کہ وہ جلد مرکز کی سیاست میں فعال کردار ادا کریں۔ ذرائع کے مطابق ان کے بیٹے نشانت کمار جے ڈی یو میں شمولیت اختیار کریں گے اور عبوری دور میں سیاسی امور میں ان کی رہنمائی کی جائے گی۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ نتیش کمار کے مرکز منتقل ہونے کے بعد نشانت کمار کو نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا جا سکتا ہے۔
سیاسی مبصرین کے مطابق یہ پیش رفت نہ صرف بہار بلکہ قومی سیاست میں بھی اہم اثرات مرتب کر سکتی ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جب این ڈی اے اپنی پارلیمانی پوزیشن مزید مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔