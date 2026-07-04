جشن میں فائرنگ ایک خاتون کی جان لے گئی، بہار کے بی جے پی ایم ایل اے راجو سنگھ کو 4 سال قید کی سزا
یہ مقدمہ 31 دسمبر 2018 کی رات دہلی کے منڈی گاؤں، امبیڈکر کالونی میں واقع روز فارم میں منعقدہ نیو ایئر پارٹی سے متعلق ہے۔
Published : July 4, 2026 at 7:58 PM IST|
Updated : July 4, 2026 at 9:01 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی ایک عدالت نے سنہ 2018 میں نئے سال کی تقریب کے دوران ہونے والی مبینہ جشن کے دوران فائرنگ کے نتیجے میں ایک خاتون کی موت کے مقدمے میں بہار کے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے رکن اسمبلی راجو کمار سنگھ کو چار سال کی سادہ قید اور 25 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ خوشی کے موقع پر اسلحہ کا غیر ذمہ دارانہ استعمال معاشرے کے لیے سنگین خطرہ بن چکا ہے اور ایسے واقعات اکثر قیمتی جانوں کے ضیاع کا سبب بنتے ہیں۔
یہ فیصلہ دہلی کی خصوصی عدالت کے جج وشال گوگنے نے سنایا۔ عدالت نے سزا کا اعلان کرتے ہوئے راجو سنگھ کو تعزیرات ہند کی دفعہ 304 (حصہ دوم) اور آرمز ایکٹ کی دفعہ 30 کے تحت قصوروار قرار دیا۔ اس سے قبل 6 جون کو عدالت انہیں مجرم ٹھہرا چکی تھی، جبکہ ان کی اہلیہ رینو سنگھ، رانا راجیش سنگھ اور رامیندر سنگھ کو تمام الزامات سے بری کر دیا گیا تھا۔
سماعت کے دوران پروبیشن افسر نے عدالت کو بتایا کہ راجو سنگھ کے خلاف بہار میں قتل کا ایک اور مقدمہ بھی زیر سماعت ہے، جس میں وہ فی الحال ضمانت پر ہیں۔ دوسری جانب دفاعی وکیل نے عدالت سے نرم سزا کی درخواست کرتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ راجو سنگھ اس مقدمے میں دو ماہ جیل میں گزار چکے ہیں، ماضی میں کسی مقدمے میں سزا یافتہ نہیں رہے اور وہ چھ مرتبہ رکن اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں۔
یہ مقدمہ 31 دسمبر 2018 کی رات دہلی کے منڈی گاؤں، امبیڈکر کالونی میں واقع روز فارم میں منعقدہ نیو ایئر پارٹی سے متعلق ہے۔ استغاثہ کے مطابق تقریب کے دوران راجو سنگھ، ان کے سکیورٹی اہلکاروں اور دیگر افراد نے ہوائی فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک خاتون مہمان گولی لگنے سے شدید زخمی ہوگئیں۔
شکایت کنندہ وکاس گپتا کے مطابق ان کی اہلیہ پارٹی میں موجود تھیں۔ انہوں نے بیان دیا کہ راجو سنگھ اور دیگر افراد مسلسل فائرنگ کر رہے تھے۔ چند ہی لمحوں بعد انہوں نے اپنی اہلیہ کو خون میں لت پت زمین پر گرتے دیکھا۔ فوری طور پر انہیں دیگر مہمانوں کی مدد سے فورٹس اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکیں۔
عدالت نے اپنے 97 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا کہ جشن کے نام پر اندھا دھند فائرنگ ایک سنگین سماجی برائی بن چکی ہے، جو بارہا معصوم جانوں کے ضیاع کا باعث بنتی ہے۔ عدالت کے مطابق موجودہ مقدمہ بھی اسی قسم کی ایک افسوسناک مثال ہے، جہاں ایک عوامی نمائندے کی مبینہ لاپرواہی نے ایک بے گناہ خاتون کی جان لے لی۔
یہ بھی پڑھیں: پاکستان میں مقیم 23 مزید افراد کو بھارت نے دہشت گرد قرار دے دیا، یو اے پی اے کے تحت فہرست میں شامل، این آئی اے کو اثاثے ضبط کرنے کے اختیارات
دہلی پولیس نے اس مقدمے میں 28 ستمبر 2019 کو چارج شیٹ داخل کی تھی، جبکہ عدالت نے 30 اکتوبر 2023 کو اس کا باضابطہ نوٹس لیا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ قانون سے بالاتر کوئی نہیں اور اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کے خلاف سخت پیغام جانا ضروری ہے۔