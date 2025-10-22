ETV Bharat / state

بہار اسمبلی انتخابات 2025: مسلم امیدوار کو ٹکٹ نہ دینے پر مکیش ساہنی نے خاموشی توڑ دی، جانیں کیا کہا؟

مکیش ساہنی نے گذشتہ روز دربھنگہ میں مرکزی دفتر کی افتتاحی تقریب کے موقعے پر متعدد سوالوں کے جواب دیے۔

مسلم امیدوار کو ٹکٹ نہ دینے پر مکیش ساہنی نے خاموشی توڑ دی
مسلم امیدوار کو ٹکٹ نہ دینے پر مکیش ساہنی نے خاموشی توڑ دی (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 22, 2025 at 10:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

دربھنگہ: بہار اسمبلی انتخابات کے بیچ سیاست دانوں میں پارٹیوں کا ٹکٹ پانے کے لیے ہوڑ مچی ہوئی ہے۔ ہر پارٹی میں ٹکٹ نہ پانے والوں کی ایک بڑی تعداد تیار ہو چکی ہے۔ پارٹیاں اور پارٹی صدور بھی ٹکٹوں کی تقسیم پر مسلسل وضاحتیں دے رہے ہیں۔ اسی تناظر میں جب وکاسیل انسان پارٹی (VIP) کے سربراہ مکیش ساہنی سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ایک بھی مسلم امیدوار کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا تو انہوں نے عجیب و غریب جواب دیا۔

مسلم امیدوار کو ٹکٹ نہ دینے پر مکیش ساہنی نے خاموشی توڑ دی
مسلم امیدوار کو ٹکٹ نہ دینے پر مکیش ساہنی نے خاموشی توڑ دی (ETV Bharat)

در اصل مکیش ساہنی گذشتہ روز منگل کو دربھنگہ میں پارٹی کے مرکزی دفتر کی افتتاحی تقریب میں پہنچے تھے۔ دفتر کا باضابطہ افتتاح کرنے کے بعد انہوں نے میڈیا والوں کے متعدد سوالوں کے جواب دیے۔ وی آئی پی کے 15 سیٹوں پر الیکشن لڑنے اور ایک بھی مسلم امیدوار کو کھڑا نہ کرنے کے سوال کے جواب میں مکیش ساہنی نے کہا کہ انہوں نے سب کو ساتھ لانے کی کوشش کی تھی، لیکن مسلم کمیونٹی سے مسلم امیدوار نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا۔

'ہم تمام مذاہب اور ذاتوں کی حمایت کرتے ہیں'

مکیش ساہنی نے کہا کہ دربھنگہ میں تبدیلی کی لہر ہے۔ اس بار عوام ترقی اور عزت و وقار کے ایشوز پر ووٹ دیں گے۔ تمام مذاہب اور ذاتوں کے لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور اس بار بہار میں عظیم اتحاد کی حکومت بنے گی۔

مسلم امیدوار کو ٹکٹ نہ دینے پر مکیش ساہنی نے خاموشی توڑ دی
مسلم امیدوار کو ٹکٹ نہ دینے پر مکیش ساہنی نے خاموشی توڑ دی (ETV Bharat)

عظیم اتحاد نے اب تک 254 امیدوار میدان میں اتارے

دربھنگہ میں چھ نومبر کو ووٹنگ ہونے والی ہے، لیکن ابھی تک گرینڈ الائنس کے اندر صورت حال اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ گرینڈ الائنس کی اتحادی جماعتوں کی باہمی کشمکش کی وجہ سے تال میل کو نظرانداز کرتے ہوئے پارٹیوں نے 243 نشستوں کے لیے 254 امیدوار کھڑے کیے ہیں۔

مزید پڑھیں:

بہار انتخابات: اے آئی ایم آئی ایم کی پہلی فہرست جاری، 25 امیدواروں کا اعلان

بہار اسمبلی انتخابات 2025: کانگریس کے امیدواروں کی دوسری لسٹ جاری، دونوں فہرستوں میں سات مسلم چہرے شامل

بہار اسمبلی انتخابات 2025: آر جے ڈی کی پہلی لسٹ جاری، 143 سیٹوں کے لیے امیدواروں کا اعلان

TAGGED:

NO MUSLIM CANDIDATE FROM VIP
MUKESH SAHNI ON MUSLIM CANDIDATE
بہار اسمبلی انتخابات 2025
مکیش ساہنی
BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.