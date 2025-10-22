بہار اسمبلی انتخابات 2025: مسلم امیدوار کو ٹکٹ نہ دینے پر مکیش ساہنی نے خاموشی توڑ دی، جانیں کیا کہا؟
مکیش ساہنی نے گذشتہ روز دربھنگہ میں مرکزی دفتر کی افتتاحی تقریب کے موقعے پر متعدد سوالوں کے جواب دیے۔
دربھنگہ: بہار اسمبلی انتخابات کے بیچ سیاست دانوں میں پارٹیوں کا ٹکٹ پانے کے لیے ہوڑ مچی ہوئی ہے۔ ہر پارٹی میں ٹکٹ نہ پانے والوں کی ایک بڑی تعداد تیار ہو چکی ہے۔ پارٹیاں اور پارٹی صدور بھی ٹکٹوں کی تقسیم پر مسلسل وضاحتیں دے رہے ہیں۔ اسی تناظر میں جب وکاسیل انسان پارٹی (VIP) کے سربراہ مکیش ساہنی سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ایک بھی مسلم امیدوار کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا تو انہوں نے عجیب و غریب جواب دیا۔
در اصل مکیش ساہنی گذشتہ روز منگل کو دربھنگہ میں پارٹی کے مرکزی دفتر کی افتتاحی تقریب میں پہنچے تھے۔ دفتر کا باضابطہ افتتاح کرنے کے بعد انہوں نے میڈیا والوں کے متعدد سوالوں کے جواب دیے۔ وی آئی پی کے 15 سیٹوں پر الیکشن لڑنے اور ایک بھی مسلم امیدوار کو کھڑا نہ کرنے کے سوال کے جواب میں مکیش ساہنی نے کہا کہ انہوں نے سب کو ساتھ لانے کی کوشش کی تھی، لیکن مسلم کمیونٹی سے مسلم امیدوار نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا۔
'ہم تمام مذاہب اور ذاتوں کی حمایت کرتے ہیں'
مکیش ساہنی نے کہا کہ دربھنگہ میں تبدیلی کی لہر ہے۔ اس بار عوام ترقی اور عزت و وقار کے ایشوز پر ووٹ دیں گے۔ تمام مذاہب اور ذاتوں کے لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور اس بار بہار میں عظیم اتحاد کی حکومت بنے گی۔
عظیم اتحاد نے اب تک 254 امیدوار میدان میں اتارے
دربھنگہ میں چھ نومبر کو ووٹنگ ہونے والی ہے، لیکن ابھی تک گرینڈ الائنس کے اندر صورت حال اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ گرینڈ الائنس کی اتحادی جماعتوں کی باہمی کشمکش کی وجہ سے تال میل کو نظرانداز کرتے ہوئے پارٹیوں نے 243 نشستوں کے لیے 254 امیدوار کھڑے کیے ہیں۔
