بہار اسمبلی انتخابات 2025: کانگریس نے 48 امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کر دی، کتنے ہیں مسلم امیدوار؟ یہاں جانیں
کانگریس نے 48 امیدواروں کی اپنی پہلی فہرست جاری کر دی ہے، جس میں پہلے اور دوسرے مرحلے کے امیدوار شامل ہیں۔ فہرست دیکھیں-
Published : October 17, 2025 at 8:33 AM IST
پٹنہ: بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے نامزدگی کے عمل کا آج آخری دن ہے۔ اس اہم موقع سے ٹھیک ایک دن پہلے کانگریس پارٹی نے اپنے امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کی ہے۔ اس فہرست میں پہلے اور دوسرے مرحلے کے کل 48 امیدواروں کے نام شامل ہیں۔ یہ اعلان بہار کے سیاسی حلقوں میں بحث کا موضوع بن گیا ہے، کیونکہ کانگریس نے کئی سابق فوجیوں اور نئے چہروں کو میدان میں اتارا ہے۔
پہلے مرحلے کے امیدوار: پہلے مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ سے پہلے، کانگریس نے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ اس فہرست میں سونبرسا سے شانتی دیوی، بینی پور سے متھیلیش کمار چودھری، ساکرا سے امیش رام، مظفر پور سے وجیندر چودھری، گوپال گنج سے اوم پرکاش گرگ، کچے کوٹ سے ہری نارائن کشواہا، لال گنج سے آدتیہ کمار راج، ویشالی سے انجینئر سنجیو سنگھ، راجپاکر سے پرتیما کماری، روسڈا سے برج کیشور روی، بچھواڑہ سے شیو پرکاش غریب داس شامل ہیں۔
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 👇🏼 pic.twitter.com/zat6h8evFG— Bihar Congress (@INCBihar) October 16, 2025
کوشلندر کمار یہاں سے انتخاب لڑیں گے: بیگوسرائے سے امیتا بھوشن، کھگڑیا سے چندن یادو، بیلدور سے متھلیش کمار نشاد، لکھی سرائے سے امریش کمار، باربیگھا سے ترشولدھری سنگھ، بہار شریف سے عامر خان، اروند سے ارون کمار بند، کمہار سے اندردیپ چندراونشی، پٹنہ صاحب سے ششانک شیکھر، وکرم سے انیل کمار سنگھ، بکسر سے سنجے کمار تیواری اور راج پور سے وشواناتھ رام کو نامزد کیا گیا ہے۔
دوسرے مرحلے کے لیے امیدواروں کا اعلان: کانگریس پارٹی نے دوسرے مرحلے کے لیے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے۔ اس فہرست میں بگاہا سے جیش منگل سنگھ، نوتن سے امیت گری، چنپتیا سے ابھیشیک رنجن، بٹیا سے وصی احمد، راکسل سے شیام بہاری پرساد، گووند گنج سے ششی بھوشن رائے، ریگا سے امیت کمار سنگھ ٹونا، بتھناہا سے انجینئر نوین کمار، بینی پٹی سے نلنی رنجن جھا، پھولپارس سے سبودھ منڈل، فوربس گنج سے منوج وشواس، بہادر گنج سے پروفیسر مشبر عالم۔
شکیل احمد خان یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں: منوہر پرساد سنگھ منیہری سے، اسمبلی میں پارٹی کے قانون ساز پارٹی کے رہنما شکیل احمد خان کدوا سے، پونم پاسوان کورہ سے، اجیت کمار شرما بھاگلپور سے، للن یادو سلطان گنج سے، امر پور سے جتیندر سنگھ، چناری سے منگل رام، کارگھر سے سنتوش مشرا، کٹمب سے راجیش رام، اورنگ آباد سے آنند شنکر سنگھ، وزیر گنج سے اودھیش کمار سنگھ اور ہسوا سے نیتو کماری کو امیدوار بنایا گیا ہے۔
انتخابی حکمت عملی پر زور: کانگریس کی اس فہرست میں تجربہ کار اور نوجوان رہنماؤں کا امتزاج ہے، جو پارٹی کی حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے۔ پہلے اور دوسرے مرحلے کے امیدواروں کے اعلان کے ساتھ ہی کانگریس نے بہار اسمبلی انتخابات میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ پارٹی نے ووٹروں میں ایک وسیع اپیل پیدا کرنے کے لیے مختلف علاقوں اور کمیونٹیز کی نمائندگی کرنے والے امیدواروں کا انتخاب کیا ہے۔ بہار کے عوام اب ان امیدواروں کی کارکردگی اور پارٹی کی حکمت عملی پر گہری نظر رکھیں گے۔
کون ہیں مسلم امیدوار: اسمبلی انتخابات کے لیے انڈیا الائنس کے اندر سیٹوں کی تقسیم کے بارے میں ابھی تک کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ کانگریس 2020 کے اسمبلی انتخابات کے فارمولے کے مطابق 70 سیٹوں پر لڑنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تاہم، اتحاد کے ہر جزو کو مختص نشستوں کی تعداد کے بارے میں ابھی تک کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ کانگریس پارٹی نے 48 امیدواروں کی اپنی پہلی فہرست جاری کی ہے۔ اس فہرست میں صرف 4 مسلم امیدواروں کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ جن میں وصی احمد کو ، شکیل احمد خان، پروفیسر مشبر عالم اور عمیر خان کے نام شامل ہیں۔ کانگریس جلد ہی اپنے امیدواروں کی دوسری فہرست جاری کرے گی۔
پہلے مرحلے کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ: بہار اسمبلی انتخابات دو مرحلوں میں ہو رہے ہیں۔ پہلے مرحلے کی ووٹنگ 6 نومبر اور دوسرے مرحلے کے لیے 11 نومبر کو ہوگی۔ پہلے مرحلے کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 17 اکتوبر ہے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 18 اکتوبر کو ہوگی اور دستبرداری کی آخری تاریخ 20 اکتوبر ہے۔
دوسرے مرحلے کا شیڈول: بہار اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے نامزدگیوں کے سلسلے میں 13 اکتوبر کو ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا۔ کاغذات نامزدگی 20 اکتوبر تک داخل کیے جائیں گے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 21 اکتوبر کو ہوگی۔ واپسی کی آخری تاریخ 23 اکتوبر ہے۔ دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ 11 ستمبر کو ہوگی۔ اسمبلی انتخابات کے نتائج کا اعلان 14 ستمبر کو کیا جائے گا۔
