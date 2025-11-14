بہار اسمبلی انتخابات نتائج 2025: اسامہ شہاب رگھوناتھ پور سیٹ سے آگے
آر جے ڈی کے اسامہ شہاب کا مقابلہ رگھوناتھ پور سیٹ سے جے ڈی یو امیدوار وکاش کمار سنگھ سے ہے۔
Published : November 14, 2025 at 4:17 PM IST
رگھوناتھ پور: راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) کے امیدوار اسامہ شہاب بہار کے رگھوناتھ پور حلقہ میں آگے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) کے اعداد و شمار کے مطابق، اسامہ 15ویں راؤنڈ تک 18,468 ووٹوں سے آگے ہیں۔ اسامہ کو 65,630 ووٹ ملے۔ اس سیٹ پر جنتا دل (یونائیٹڈ) کے امیدوار وکاس کمار سنگھ پیچھے چل رہے ہیں۔
بہار کے سیوان ضلع کی ایک سیٹ نے قومی توجہ حاصل کر لی ہے۔سابق ایم پی محمد شہاب الدین کے بیٹے اسامہ شہاب اس سیٹ سے راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ جنتا دل یونائیٹڈ کے امیدوار وکاس کمار سنگھ سے ہے۔
محمد شہاب الدین سابق ایم ایل اے اور ممبر آف پارلیمنٹ (ایم پی) تھے۔ ان کو سزا سنائے جانے کے بعد الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا تھا اور دہلی کی تہاڑ جیل میں اپنی سزا کاٹتے ہوئے 2021 میں متعلقہ پیچیدگیوں کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے۔
2020 کے اسمبلی انتخابات میں آر جے ڈی امیدوار ہری شنکر یادو نے 67,757 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے لوک جن شکتی پارٹی کے منوج کمار سنہا کو شکست دی، جنھیں 49,792 ووٹ ملے۔ جنتا دل یونائیٹڈ کے راجیشور چوہان 26,162 ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے۔