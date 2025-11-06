روٹی کو توے پر پلٹتے رہنا چاہیے ورنہ جل جائے گی، بیس سال کافی ہیں! تیجسوی کو نئے بہار کے لیے منتخب کریں: لالو یادو
Published : November 6, 2025 at 12:59 PM IST
پٹنہ، بہار: بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے پہلے مرحلے کے لیے آج ووٹنگ ہو رہی ہے۔ سب کی نظریں اس اسمبلی الیکشن پر ہیں۔ بہار انتخابات کو لے کر سیاسی پارٹیاں اور لیڈر پرجوش ہیں۔ جیت کے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ دریں اثنا، الزامات اور جوابی الزامات کی دوڑ جاری ہے، سیاسی رہنماؤں کی بیان بازی اپنے عروج پر ہے۔ دریں اثنا، وزیر اعظم نریندر مودی سمیت کئی سرکردہ لیڈروں نے لوگوں سے ووٹنگ کے عمل میں جوش و خروش سے حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔
آج صبح ہی سے ریاست بہار میں پہلے مرحلے میں 18 اضلاع کی کل 121 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے۔ اس مرحلے میں تیجسوی یادو، تیج پرتاپ یادو، میتھلی ٹھاکر، نائب وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری اور سیوان سے اسامہ شہاب سمیت کئی اہم امیدوار انتخاب لڑ رہے ہیں۔ اس مرحلے میں 30 ملین سے زائد ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔
तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी।— Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) November 6, 2025
20 साल बहुत हुआ! अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है। pic.twitter.com/KSKnwtf57D
لالو یادو نے کہا بدلاؤ ضرور ہوگا
لالو یادو نے کہا کہ تبدیلی آئے گی۔ پہلے مرحلے میں اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد بہار کے سابق وزیر اعلیٰ اور آر جے ڈی سپریمو لالو پرساد یادو نے کہا کہ 14 نومبر کو ریاست میں تبدیلی آئے گی۔
بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو نے نتیش کمار حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا، "20 سال کافی ہیں۔ نوجوان حکومت اور نئی بہار کے لیے تیجسوی کو منتخب کریں۔" انہوں نے طنزیہ انداز میں یہ بھی کہا کہ روٹی کو توے پر پلٹتے رہنا چاہیے ورنہ یہ جل جائے گی۔
عوام تبدیلی کو ووٹ دیں گے: رابڑی دیوی
اسی دوران بہار کی سابق وزیر اعلیٰ اور آر جے ڈی لیڈر رابڑی دیوی نے پولنگ کے پہلے مرحلے میں اپنا ووٹ ڈالنے سے پہلے کہا، "میں خواتین، نوجوانوں اور ہر ایک سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور ووٹ دیں۔ عوام تبدیلی کو ووٹ دیں گے۔"