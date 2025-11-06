ETV Bharat / state

روٹی کو توے پر پلٹتے رہنا چاہیے ورنہ جل جائے گی، بیس سال کافی ہیں! تیجسوی کو نئے بہار کے لیے منتخب کریں: لالو یادو

لالو یادو نے کہا کہ تبدیلی آئے گی۔ "20 سال کافی ہیں۔ نوجوان، حکومت اور نئی بہار کے لیے تیجسوی کو منتخب کریں۔"

Bihar Assembly Election 2025 Lalu Prasad Yadav said, The roti should be turned over on the tawa, otherwise it will burn Urdu News
لالو پرساد یادو نے کہا، روٹی کو توے پر الٹ دینا چاہیے (@laluprasadrjd)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 6, 2025 at 12:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

پٹنہ، بہار: بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے پہلے مرحلے کے لیے آج ووٹنگ ہو رہی ہے۔ سب کی نظریں اس اسمبلی الیکشن پر ہیں۔ بہار انتخابات کو لے کر سیاسی پارٹیاں اور لیڈر پرجوش ہیں۔ جیت کے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ دریں اثنا، الزامات اور جوابی الزامات کی دوڑ جاری ہے، سیاسی رہنماؤں کی بیان بازی اپنے عروج پر ہے۔ دریں اثنا، وزیر اعظم نریندر مودی سمیت کئی سرکردہ لیڈروں نے لوگوں سے ووٹنگ کے عمل میں جوش و خروش سے حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔

آج صبح ہی سے ریاست بہار میں پہلے مرحلے میں 18 اضلاع کی کل 121 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے۔ اس مرحلے میں تیجسوی یادو، تیج پرتاپ یادو، میتھلی ٹھاکر، نائب وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری اور سیوان سے اسامہ شہاب سمیت کئی اہم امیدوار انتخاب لڑ رہے ہیں۔ اس مرحلے میں 30 ملین سے زائد ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔

لالو یادو نے کہا بدلاؤ ضرور ہوگا

لالو یادو نے کہا کہ تبدیلی آئے گی۔ پہلے مرحلے میں اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد بہار کے سابق وزیر اعلیٰ اور آر جے ڈی سپریمو لالو پرساد یادو نے کہا کہ 14 نومبر کو ریاست میں تبدیلی آئے گی۔

20 سال کافی ہیں! تیجسوی کو نئے بہار کے لیے منتخب کریں: لالو یادو

بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو نے نتیش کمار حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا، "20 سال کافی ہیں۔ نوجوان حکومت اور نئی بہار کے لیے تیجسوی کو منتخب کریں۔" انہوں نے طنزیہ انداز میں یہ بھی کہا کہ روٹی کو توے پر پلٹتے رہنا چاہیے ورنہ یہ جل جائے گی۔

عوام تبدیلی کو ووٹ دیں گے: رابڑی دیوی

اسی دوران بہار کی سابق وزیر اعلیٰ اور آر جے ڈی لیڈر رابڑی دیوی نے پولنگ کے پہلے مرحلے میں اپنا ووٹ ڈالنے سے پہلے کہا، "میں خواتین، نوجوانوں اور ہر ایک سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور ووٹ دیں۔ عوام تبدیلی کو ووٹ دیں گے۔"

یہ بھی پڑھیں:

ووٹر لسٹ میں کہاں ہے آپ کا نام؟ اور آپ کس بوتھ پر ڈال سکیں گے ووٹ؟ جاننے کے لیے اس طریقے پر کریں عمل

بی جے پی نے برقعہ پر پابندی کا کیا مطالبہ، ’’بہار انتخابات دو مرحلوں میں، اعلان کے اٹھائیس دن بعد ووٹنگ،‘‘

ایس آئی آر معاملہ: 35 لاکھ ووٹرز لاپتہ، اپوزیشن نے حکومت پر دباؤ بنایا، تنازع کو 10 پوائنٹس میں سمجھیں

بہار انتخابات میں رائے دہی سے عین قبل ووٹروں میں پیسوں کی تقسیم، جانیے کس پارٹی پر لگا الزام

صرف ووٹ نہیں بلکہ نوکریاں بھی جائیں گی۔۔۔ اویسی نے بہار SIR پر الیکشن کمیشن کی تنقید کی

بہار اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا آغاز! مرکزی مبصرین کو تین اکتوبر کو دی جائے گی تربیت

بہار میں اسمبلی انتخابات کے بائیکاٹ کی دھمکی! تیجسوی یادو کو کانگریس کی حمایت

بہار اسمبلی میں ایس آئی آر معاملہ پر نتیش کمار اور تجسوی یادو میں گرما گرم بحث

بہار میں رجسٹرڈ ووٹروں کی کل تعداد میں تقریباً 65 لاکھ کی کمی: SIR مسودہ

TAGGED:

BIHAR ASSEMBLY ELECTION TODAY
ASSEMBLY ELECTION IN BIHAR
FIRST PHASE VOTING IN BIHAR
BIHAR VOTING FIRST PHASE
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.